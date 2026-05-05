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Paz Padilla vuelve a Telecinco y se suma al retorno masivo de rostros antiguos de la cadena: tendrá su propio programa de humor en el fin de semana

El formato ocupará la mitad del tiempo de ‘Fiesta’ en las tardes de los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas

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Paz Padilla en 'Sálvame' (Mediaset España)
Paz Padilla en 'Sálvame' (Mediaset España)

El regreso de Paz Padilla a Telecinco marca el último movimiento de la cadena para revitalizar su audiencia durante los fines de semana. Tras meses de cifras a la baja en la franja vespertina, la dirección de Mediaset ha decidido apostar por un nuevo magacín producido junto a Secuoya Studios, que ocupará las tardes de los sábados y domingos de 16:00 a 18:00, desplazando parcialmente el espacio que actualmente ocupa Fiesta, según ha publicado Yotele.

Será Paz Padilla quien se ponga al frente del formato, consolidando su regreso a la cadena tras una salida especialmente conflictiva. El magacín presentado por Padilla ocupará un tramo de dos horas en horario vespertino y supondrá una reducción de la duración de Fiesta, el programa presentado por Emma García, que mantendrá una emisión acortada hasta las 21:00 horas.

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La figura de Miquel Rodríguez, hasta ahora subdirector de El Diario de Jorge, ha sido confirmada como director del nuevo espacio, con Raúl Prieto, que en su día cogió los mandos de Sálvame, como productor ejecutivo y responsable general. El programa se grabará fuera de las instalaciones de Mediaset, concretamente en la sede de Secuoya en Tres Cantos, próxima a la localización de la nueva casa de Gran Hermano.

Paz Padilla, en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)
Paz Padilla, en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

El regreso de Paz Padilla a Telecinco

Esta estrategia se apoya en buscar formatos frescos y en incorporar colaboradores poco habituales en la televisión actual, con especial peso para el entretenimiento y el humor y dejando de lado los contenidos propios de la prensa del corazón. Los responsables del formato han descartado la presencia de Belén Esteban en el equipo, pese a que Kiko Hernández y Kiko Matamoros señalaron esa posibilidad en el primer adelanto informativo.

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La trayectoria de Paz Padilla abarca la presentación y la interpretación, además del humor, campos en los que se ha consolidado como uno de los rostros televisivos más reconocibles en España. Nacida en Cádiz, Padilla se hizo conocida a nivel nacional inicialmente como humorista, pero ha desarrollado su carrera sobre todo en formatos de Mediaset.

Belén Esteban y Paz Padilla, en 'Sálvame'. (Mediaset)
Belén Esteban y Paz Padilla, en 'Sálvame'. (Mediaset)

El pasado de Paz Padilla en Telecinco

Ha presentado y colaborado en programas como Sálvame, Sálvame Deluxe, Got Talent España o Déjate querer, además de intervenir en series tan representativas como La que se avecina o Gym Tony y ha compaginado su faceta televisiva con trabajos en teatro y publicaciones editoriales. Su salida de Telecinco se produjo de forma abrupta en 2022, después de un enfrentamiento en directo con Belén Esteban durante la emisión de Sálvame.

La situación desembocó en el despido de Padilla, quien denunció a la cadena por despido improcedente. Tras un proceso judicial, fue readmitida, si bien no retornó a Sálvame; en su lugar, continuó vinculada a otros proyectos como Déjate querer, La que se avecina y Te falta un viaje hasta la finalización de su contrato a finales de 2024, momento en que no fue renovado.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

De esta manera, Paz Padilla se suma al regreso masivo de antiguos rostros que en su día formaron parte esencial de Telecinco y que vuelven a tomar presencia como Karmele Marchante, Ylenia Padilla o Lydia Lozano. A ellas se sumaría Belén Esteban si todo sale según lo previsto en su negociación.

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