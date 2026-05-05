La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, asiste a una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el 28 de julio de 2025. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha exigido a Washington que retome “de inmediato” los términos iniciales del pacto comercial cerrado el año pasado con la Unión Europea, que dejaba un techo arancelario del 15% para la mayoría de los productos europeos. La petición se ha producido en una reunión de hora y media con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, celebrada en París, justo después de las repetidas amenazas del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a los vehículos europeos hasta el 25%.

Dicho encuentro ha tenido lugar al margen de la cumbre de ministros de Comercio del G7, reunidos este martes en la capital francesa. Sefcovic ha trasladado a Greer la urgencia de aplicar el llamado Acuerdo Turnberry, el pacto alcanzado hace casi un año en Escocia entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha recalcado “un retorno inmediato a los términos acordados, es decir, un arancel global del 15%”, según informó un portavoz del Ejecutivo comunitario.

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La presión de Trump comenzó el pasado viernes, cuando el mandatario estadounidense amenazó con imponer un gravamen del 25% a los automóviles fabricados dentro de Europa, en respuesta a los retrasos en la ratificación del acuerdo por parte de las instituciones de la Unión Europea. El pacto lleva meses enredado en un trilogo entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, sin que las tres partes hayan logrado acordar un texto definitivo.

Europa, dividida

Sefcovic aprovechó el encuentro con Greer para informarle sobre la reunión que las tres instituciones europeas celebrarán este miércoles con el objetivo de dar luz verde al acuerdo. Aun así, diversas fuentes europeas consultadas por EFE han señalado que el encuentro terminará sin resultados positivos, ya que el Consejo y el Parlamento mantienen posiciones irreconciliables sobre las salvaguardas que la Eurocámara exige incorporar al texto.

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Fotografía de archivo del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. EFE/EPA/WILL OLIVER

La Eurocámara reclama que el acuerdo quede suspendido automáticamente si la Casa Blanca impone nuevos aranceles o amenazas económicas contra países de la UE. Un grupo de estos miembros, liderado por Alemania, junto a la propia Comisión, se opone a esa cláusula y defiende aplicar el pacto acordado por Von der Leyen y Trump. Francia, España, Finlandia y Luxemburgo, en cambio, apoyan la posición del Parlamento.

El portavoz comunitario subrayó que “sería beneficioso que las principales características del acuerdo estuvieran en vigor antes de su primer aniversario”, una referencia implícita al verano de 2026, cuando se cumple un año de la firma en Turnberry.

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Pero, a pesar de la falta de resultados concretos, tanto Sefcovic como Greer han acordado intensificar el contacto a nivel político y técnico e impulsar una agenda de trabajo en áreas menos conflictivas, como el acero y las materias primas. Ambos negociadores coincidieron en que resultaría “útil e importante” mantener “el mayor contacto posible” para aclarar la posición de cada parte en el proceso de implementación del acuerdo, según informó un portavoz de la Comisión Europea.

El instrumento anticoerción, sobre la mesa

En el caso de que las negociaciones fracasaran y Trump aplicase los nuevos aranceles, Bruselas tiene un as en la manga: el instrumento anticoerción, un mecanismo que permitiría al bloque imponer gravámenes a productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros. Su activación requiere, no obstante, el agotamiento previo de la vía diplomática.

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La Comisión Europea ya estudió recurrir a este instrumento a comienzos de 2026, durante la crisis desatada por las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia. En aquel momento, Bruselas congeló la medida durante seis meses tras la retirada de las amenazas arancelarias del presidente estadounidense contra los países europeos que habían enviado tropas a la isla.