Un jubilado de 78 años se hacía pasar por un diseñador de 37 para violar mujeres: “Siempre he hecho cosas malas, pero legales”

Cómo se hereda de tíos a sobrinos (Freepik)

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

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Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

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“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

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Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

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El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

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El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

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