España

Un jubilado de 78 años se hacía pasar por un diseñador de 37 para violar mujeres: “Siempre he hecho cosas malas, pero legales”

El caso llegó a juicio en 2018, pero los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”

Guardar
Cómo se hereda de tíos a sobrinos (Freepik)
Cómo se hereda de tíos a sobrinos (Freepik)

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

PUBLICIDAD

Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

PUBLICIDAD

“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

Temas Relacionados

JuiciosCrímenesAbusosAbusos sexualesViolencia de GéneroAgresiones sexualesViolencia contra las MujeresEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco perfecto para cocinar carne picada y que no quede seca y sin gusto

La técnica inicial de la cocción de este alimento puede ser el error más común para que su resultado final no sea óptimo

El truco perfecto para cocinar carne picada y que no quede seca y sin gusto

La actual vida de lujos de la expareja de Telma Ortiz mientras deben 60.000 euros: “Si te viene la hermana de la reina no piensas que te van a dejar de pagar”

Luis Pliego ha adelantado en ‘El tiempo justo’ las imágenes de Robert Gavin en La Moraleja y con un coche de alta gama

La actual vida de lujos de la expareja de Telma Ortiz mientras deben 60.000 euros: “Si te viene la hermana de la reina no piensas que te van a dejar de pagar”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

El presidente estadounidense ha planteado subir al 25% los aranceles a los coches europeos si Europa no ratifica el acuerdo comercial que ambas partes firmaron el año pasado

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

El próximo objetivo del número 1 es Roma para convertirse en campeón de los nueve Masters 1000

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

Los sindicatos han reclamado al Ministerio de Agricultura que vuelva a desarrollar estudios rigurosos de cadena a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

ECONOMÍA

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

Francia urge al G7 a romper el “casi monopolio” de China en tierras raras: “Es necesario que podamos contar los unos con los otros”

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club

Los tenistas amenazan con no jugar los Grand Slams y Roland Garros: piden más dinero en los premios