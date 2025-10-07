España

Pollo alla cacciatora in bianco: un clásico de la cocina italiana donde predominan los ingredientes del campo

Este guiso prescinde de tomate, lo que consigue que se disfrute al máximo el sabor del pollo y los vegetales que lo acompañan

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Pollo alla cacciatora in bianco.
Pollo alla cacciatora in bianco. (Adobe Stock)

El Pollo alla Cacciatora in Bianco encarna la esencia de la cocina casera italiana: sabores profundos, técnicas sencillas y productos locales de gran calidad. Esta versión “in bianco” se distingue por su ausencia total de tomate, logrando un guiso fragante donde predominan el vino blanco, las hierbas y los vegetales, lo que permite saborear la carne en toda su pureza. Su nombre proviene del término “cacciatore”, que significa cazador, y sugiere que este plato nació en las cocinas rurales del norte y centro de Italia, donde los ingredientes del campo son protagonistas.

A diferencia de la variante con tomate tan popular en las regiones del sur, el Pollo alla Cacciatora in Bianco se cocina principalmente en Toscana y Umbría. Suele servirse con polenta o pan rústico, y no es extraño encontrarlo en las mesas familiares durante los meses otoñales. Opcionalmente, en algunas zonas se agregan aceitunas negras o alcaparras para un toque más intenso.

Receta de Pollo alla Cacciatora in Bianco

La receta del Pollo alla Cacciatora in Bianco utiliza una técnica de guisado lento, donde el pollo se dora primero y luego se perfuma con verduras aromáticas y vino blanco seco. El resultado es un plato jugoso, con una salsa clara y untuosa que resalta los aromas del romero y laurel frescos.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Dorado y sofrito: 15 minutos
  • Cocción lenta: 40-50 minutos
  • Tiempo total estimado: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo entero troceado (pueden usarse muslos y contramuslos)
  • 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo, pelados
  • 1 cebolla grande
  • 2-3 ramas de apio
  • 2 zanahorias
  • 1 vaso de vino blanco seco (aprox. 200 ml)
  • 2-3 ramitas de romero fresco
  • 2 hojas de laurel
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Aceitunas negras (opcional)
  • Alcaparras (opcional)

Cómo hacer Pollo alla Cacciatora in Bianco, paso a paso

Pollo alla Cacciatora (Adobe Stock)
Pollo alla Cacciatora (Adobe Stock)
  1. Lava y seca bien el pollo. Corta la cebolla, el apio y la zanahoria en trozos pequeños.
  2. En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto. Añade los trozos de pollo y dóralos por todos lados durante unos 10 minutos. Asegúrate de sellar bien el pollo para conservar sus jugos.
  3. Retira el pollo y resérvalo. Si es necesario, añade un poco más de aceite. Sofríe la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria hasta que estén blandos y ligeramente dorados.
  4. Incorpora nuevamente el pollo, añade el romero, el laurel, sal y pimienta al gusto. Remueve para integrar los sabores.
  5. Sube el fuego y desglasa la cazuela con el vino blanco. Remueve mientras evapora el alcohol durante 2-3 minutos.
  6. Baja el fuego al mínimo, tapa la cazuela y cocina durante 40-50 minutos. Remueve ocasionalmente y añade un poco de agua o caldo si la salsa se reduce demasiado.
  7. En los últimos 10 minutos, puedes añadir aceitunas negras y/o alcaparras para potenciar el sabor.
  8. Sirve el pollo caliente, regado con la salsa, acompañado de pan rústico o polenta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 4 personas adultas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 450 kcal
  • Proteínas: 35 g
  • Grasas: 25 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Azúcares: 3 g
  • Sodio: 600 mg
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar el Pollo alla Cacciatora in Bianco en recipiente hermético en la nevera por hasta tres días. También puede congelarse ya cocinado por un máximo de dos meses. Al recalentarlo, es recomendable hacerlo a fuego suave y añadir un poco de agua o caldo si la salsa se ha espesado demasiado.

Temas Relacionados

PolloRecetas con polloCocina ItalianaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

Se realizará mañana después de que el Gobierno de Netanyahu critique que se haga el 7 de octubre

El Congreso aplaza la votación

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Qué hago si el perro de mi vecino no para de ladrar: “Si lo hace en horarios prohibidos o supera los límites establecidos, puedes presentar una denuncia”

Si bien no todos los ladridos son sancionables, si se cumplen una serie de condiciones específicas, de frecuencia y duración, podría ser suficiente para interponer una demanda

Qué hago si el perro

La historia tras el falso búnker de lujo de Macron ante la III Guerra Mundial: así se crea y se expande un bulo

Una falsa noticia de una cuenta de X que buscaba desprestigiar al presidente francés llegó a tener millones de visitas

La historia tras el falso

Las enfermeras también pueden inyectar ácido hialurónico, según una sentencia

Un fallo judicial reconoce la capacidad profesional de las enfermeras en procedimientos estéticos con ácido hialurónico

Las enfermeras también pueden inyectar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”