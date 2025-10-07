Cómo hacer pan de calabaza casero, una receta otoñal fácil y muy esponjosa

Receta de pan de calabaza casero (Adobe Stock)

Si hay un producto que asociamos directamente al otoño, esa es la calabaza. Decoración icónica de las celebraciones de Halloween, este fruto de corteza dura es además un estupendo aliado en la cocina, siendo protagonista en recetas tan comunes como el puré de calabaza. En realidad, es un producto extremadamente versátil, con muchas variedades diferentes y que queda genial tanto en recetas saladas como dulces.

En la receta de hoy, utilizaremos la calabaza para preparar un delicioso pan dulce y especiado, con una receta casera que se convertirá en un aliado imprescindible en los meses de otoño. Este pan de calabaza al estilo americano es muy fácil de elaborar y es una receta perfecta para que los más pequeños de la casa echen una mano en la cocina. Recién hecho, es un pan jugoso y reconfortante, con mucho sabor gracias a las especias que utilizaremos en la masa: canela, jengibre y nuez moscada. Es delicioso disfrutado por sí solo, con una taza de té o de café recién hecho, o untado con un poco de mantequilla para una merienda otoñal perfecta.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Para esta receta, utilizaremos puré de calabaza como ingrediente principal, un producto que podemos bien comprar preparado o bien hacer en casa. Para ello, únicamente tendremos que asar la calabaza en el horno o en el microondas. Para la primera opción, hornearemos la calabaza partida en trozos grandes durante unos 25-30 minutos a 200 ºC. Si, en cambio, elegimos la segunda opción, cortamos la calabaza en trozos y la colocamos en un estuche de microondas o en un recipiente con tapa o cubierto con film. Programaremos unos 8 minutos a máxima potencia, dejando un par de minutos más antes de abrir el estuche. Con este tiempo, tendremos una pulpa blanda pero espesa, con cuerpo y sin apenas agua, que podremos triturar hasta obtener un puré.

Receta de pan de calabaza

Este pan de calabaza está enriquecido con especias, una receta típica de la repostería internacional. El resultado es un pan de miga tierna, con un ligero sabor dulce y el inconfundible color y aroma de la calabaza.

Tiempo de preparación

Preparación del puré y masa: 30-40 minutos

Primer levado: 1-2 horas

Segundo levado: 30-45 minutos

Horneado: 50-60 minutos (versión americana, pan rápido)

Tiempo total aproximado: 2 h 30 min - 3 h

Ingredientes

250 g de puré de calabaza

300 g de harina de trigo

150 g de azúcar moreno

2 huevos

100 ml de aceite vegetal

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)

Opcional: nueces, pasas o pepitas de chocolate

Cómo hacer pan de calabaza, paso a paso

Prepara el puré de calabaza: si no dispones de puré envasado, cuece o asa la calabaza hasta que esté blanda y tritúrala hasta obtener una textura suave. En un bol, bate los huevos con el azúcar moreno y el aceite vegetal hasta integrar completamente. Añade el puré de calabaza y mezcla de nuevo hasta conseguir una mezcla homogénea. En otro recipiente, combina todos los ingredientes secos: harina de trigo, canela en polvo, nuez moscada, jengibre en polvo, sal, bicarbonato de sodio y levadura química. Incorpora los ingredientes secos poco a poco a los húmedos, removiendo hasta que todo esté bien integrado, pero sin batir en exceso para evitar que el pan quede duro. Añade nueces, pasas o pepitas de chocolate si deseas un toque especial, y distribúyelos suavemente en la masa. Vierte la mezcla en un molde de pan previamente engrasado y enharinado. Hornear a 180°C durante 50-60 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga limpio. Retira del horno y deja enfriar el pan en el molde durante 10 minutos. Luego, desmolda con cuidado y deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El pan de calabaza ofrece de ocho a diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 160-200 kcal por porción

Hidratos de carbono: 28-32 g

Proteínas: 6-7 g

Grasas: 2-3 g (versión española), 6-8 g (versión americana con aceite y azúcar)

Fibra: 2-3 g

Azúcares: 2-8 g (según versión y añadidos)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En una bolsa o caja hermética, el pan de calabaza se conserva en buen estado durante dos o tres días a temperatura ambiente. En el refrigerador, puede aguantar hasta cinco días. Si se congela en rebanadas, soporta hasta dos meses sin perder calidad.