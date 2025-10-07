España

Cómo hacer pan de calabaza casero, una receta otoñal fácil y muy esponjosa

Fácil de hacer y con un resultado tan jugoso como crujiente, este pan tiene el puré de calabaza como ingrediente principal

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de pan de calabaza
Receta de pan de calabaza casero (Adobe Stock)

Si hay un producto que asociamos directamente al otoño, esa es la calabaza. Decoración icónica de las celebraciones de Halloween, este fruto de corteza dura es además un estupendo aliado en la cocina, siendo protagonista en recetas tan comunes como el puré de calabaza. En realidad, es un producto extremadamente versátil, con muchas variedades diferentes y que queda genial tanto en recetas saladas como dulces.

En la receta de hoy, utilizaremos la calabaza para preparar un delicioso pan dulce y especiado, con una receta casera que se convertirá en un aliado imprescindible en los meses de otoño. Este pan de calabaza al estilo americano es muy fácil de elaborar y es una receta perfecta para que los más pequeños de la casa echen una mano en la cocina. Recién hecho, es un pan jugoso y reconfortante, con mucho sabor gracias a las especias que utilizaremos en la masa: canela, jengibre y nuez moscada. Es delicioso disfrutado por sí solo, con una taza de té o de café recién hecho, o untado con un poco de mantequilla para una merienda otoñal perfecta.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Para esta receta, utilizaremos puré de calabaza como ingrediente principal, un producto que podemos bien comprar preparado o bien hacer en casa. Para ello, únicamente tendremos que asar la calabaza en el horno o en el microondas. Para la primera opción, hornearemos la calabaza partida en trozos grandes durante unos 25-30 minutos a 200 ºC. Si, en cambio, elegimos la segunda opción, cortamos la calabaza en trozos y la colocamos en un estuche de microondas o en un recipiente con tapa o cubierto con film. Programaremos unos 8 minutos a máxima potencia, dejando un par de minutos más antes de abrir el estuche. Con este tiempo, tendremos una pulpa blanda pero espesa, con cuerpo y sin apenas agua, que podremos triturar hasta obtener un puré.

Receta de pan de calabaza

Este pan de calabaza está enriquecido con especias, una receta típica de la repostería internacional. El resultado es un pan de miga tierna, con un ligero sabor dulce y el inconfundible color y aroma de la calabaza.

Tiempo de preparación

  • Preparación del puré y masa: 30-40 minutos
  • Primer levado: 1-2 horas
  • Segundo levado: 30-45 minutos
  • Horneado: 50-60 minutos (versión americana, pan rápido)
  • Tiempo total aproximado: 2 h 30 min - 3 h

Ingredientes

  • 250 g de puré de calabaza
  • 300 g de harina de trigo
  • 150 g de azúcar moreno
  • 2 huevos
  • 100 ml de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/2 cucharadita de nuez moscada
  • 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)
  • Opcional: nueces, pasas o pepitas de chocolate

Cómo hacer pan de calabaza, paso a paso

  1. Prepara el puré de calabaza: si no dispones de puré envasado, cuece o asa la calabaza hasta que esté blanda y tritúrala hasta obtener una textura suave.
  2. En un bol, bate los huevos con el azúcar moreno y el aceite vegetal hasta integrar completamente.
  3. Añade el puré de calabaza y mezcla de nuevo hasta conseguir una mezcla homogénea.
  4. En otro recipiente, combina todos los ingredientes secos: harina de trigo, canela en polvo, nuez moscada, jengibre en polvo, sal, bicarbonato de sodio y levadura química.
  5. Incorpora los ingredientes secos poco a poco a los húmedos, removiendo hasta que todo esté bien integrado, pero sin batir en exceso para evitar que el pan quede duro.
  6. Añade nueces, pasas o pepitas de chocolate si deseas un toque especial, y distribúyelos suavemente en la masa.
  7. Vierte la mezcla en un molde de pan previamente engrasado y enharinado.
  8. Hornear a 180°C durante 50-60 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga limpio.
  9. Retira del horno y deja enfriar el pan en el molde durante 10 minutos. Luego, desmolda con cuidado y deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El pan de calabaza ofrece de ocho a diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 160-200 kcal por porción
  • Hidratos de carbono: 28-32 g
  • Proteínas: 6-7 g
  • Grasas: 2-3 g (versión española), 6-8 g (versión americana con aceite y azúcar)
  • Fibra: 2-3 g
  • Azúcares: 2-8 g (según versión y añadidos)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En una bolsa o caja hermética, el pan de calabaza se conserva en buen estado durante dos o tres días a temperatura ambiente. En el refrigerador, puede aguantar hasta cinco días. Si se congela en rebanadas, soporta hasta dos meses sin perder calidad.

Temas Relacionados

Pan ArtesanalRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un turista español es herido levemente por un oso en el sur de Japón

El aumento de avistamientos de osos en Shirakawa ha generado preocupación entre residentes y visitantes

Un turista español es herido

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Los empleados de las startups tecnológicas en San Francisco han adoptado un nuevo modelo laboral de entrega absoluta a "la misión" de la empresa para "llegar lejos"

El método de trabajo 9-9-6,

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Una empresa de Alemania impulsa un ambicioso proyecto de avión no tripulado

El nuevo dron de combate

Ni pilates ni yoga: este es el ejercicio que recomiendan hacer los expertos a partir de los 40

Los beneficios de esta actividad deportiva son la quema de grasa y la prevención de lesiones y caídas

Ni pilates ni yoga: este

Por qué muchas personas activan el modo avión al cargar el teléfono móvil: tiene una explicación

Activar el modo avión durante la carga se ha convertido en un truco sencillo que puede ahorrar tiempo y alargar la vida de nuestras baterías

Por qué muchas personas activan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo dron de combate

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

ECONOMÍA

El método de trabajo 9-9-6,

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”