Pollo con almejas: un estofado saludable para triunfar en otoño

Sigue estos pasos para obtener un mar y montaña con un sabor único

Pollo con almejas. (Freepik)
El pollo con almejas estofado es una de esas recetas poco frecuentes que sorprenden por su increíble equilibrio entre mar y tierra. La combinación de los sabores con un toque salado da lugar a un guiso poco común pero muy sorprendente.

Se prepara tradicionalmente en el norte de España, especialmente en Galicia y regiones costeras donde la cocina marinera y los guisos sencillos son protagonistas. Para preparar esta receta, se parte de la base de un sofrito clásico y la cocción lenta del pollo, que culmina con el añadido de almejas frescas. El resultado es una salsa rica, con aromas a laurel, vino blanco y perejil fresco.

Tiempo de preparación

Esta receta requiere algo de organización y paciencia, dado que aúna varias técnicas básicas. El proceso total puede llevar en torno a una hora, adaptándose al ritmo del cocinero: desde la limpieza y preparación de los ingredientes, pasando por el guiso lento, hasta el momento final en que se incorporan las almejas.

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

Ingredientes

  1. 1 pollo troceado (aproximadamente 1,5 kg)
  2. 500 g de almejas frescas
  3. 1 cebolla grande
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 pimiento verde
  6. 1 pimiento rojo (opcional)
  7. 2 tomates maduros o 200 ml de tomate triturado
  8. 1 vaso de vino blanco (150 ml)
  9. 1 hoja de laurel
  10. 1 ramita de perejil fresco
  11. 1 cucharadita de pimentón dulce
  12. Aceite de oliva virgen extra
  13. Sal y pimienta al gusto
  14. Caldo de ave o agua (opcional, según necesidad)

Cómo hacer pollo con almejas estofado, paso a paso

  1. Purgar las almejas: Coloca las almejas en abundante agua fría con sal durante 30 minutos. Así soltarán toda la arena. Al acabar, enjuágalas bajo agua corriente.
  2. Dorar el pollo: Salpimenta los trozos. En una cazuela amplia, calienta aceite de oliva y dora el pollo por todas sus caras. Retira y reserva.
  3. Elabora el sofrito: En el mismo aceite, añade la cebolla, los ajos y los pimientos bien picados. Sofríe hasta que estén blandos, luego agrega el tomate triturado y cocina unos minutos más.
  4. Incorpora el pollo y aromatiza: Devuelve el pollo a la cazuela, añade el pimentón y laurel. Remueve, vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol.
  5. Guisar el conjunto: Añade caldo o agua para aportar jugosidad. Mantén el hervor suave y tapado unos 35 minutos, hasta que el pollo esté tierno.
  6. Incorpora las almejas: Suma las almejas ya limpias y escurridas. Tapa y cocina solo hasta que se abran, vigilando para que no se pasen de cocción.
  7. Toque final y servicio: Espolvorea con perejil fresco, ajusta la sazón y sirve inmediatamente para aprovechar todo el sabor del mar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aproximadamente 330 kcal
  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta receta admite hasta dos días de conservación en frío, en un recipiente hermético. Calienta a fuego suave para no sobrecocer las almejas, siempre retirando las que no se abran. No es recomendable congelar.

