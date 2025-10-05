Pollo con almejas: un estofado saludable para triunfar en otoño

Pollo con almejas. (Freepik)

El pollo con almejas estofado es una de esas recetas poco frecuentes que sorprenden por su increíble equilibrio entre mar y tierra. La combinación de los sabores con un toque salado da lugar a un guiso poco común pero muy sorprendente.

Se prepara tradicionalmente en el norte de España, especialmente en Galicia y regiones costeras donde la cocina marinera y los guisos sencillos son protagonistas. Para preparar esta receta, se parte de la base de un sofrito clásico y la cocción lenta del pollo, que culmina con el añadido de almejas frescas. El resultado es una salsa rica, con aromas a laurel, vino blanco y perejil fresco.

Tiempo de preparación

Esta receta requiere algo de organización y paciencia, dado que aúna varias técnicas básicas. El proceso total puede llevar en torno a una hora, adaptándose al ritmo del cocinero: desde la limpieza y preparación de los ingredientes, pasando por el guiso lento, hasta el momento final en que se incorporan las almejas.

Ingredientes

1 pollo troceado (aproximadamente 1,5 kg) 500 g de almejas frescas 1 cebolla grande 2 dientes de ajo 1 pimiento verde 1 pimiento rojo (opcional) 2 tomates maduros o 200 ml de tomate triturado 1 vaso de vino blanco (150 ml) 1 hoja de laurel 1 ramita de perejil fresco 1 cucharadita de pimentón dulce Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto Caldo de ave o agua (opcional, según necesidad)

Cómo hacer pollo con almejas estofado, paso a paso

Purgar las almejas: Coloca las almejas en abundante agua fría con sal durante 30 minutos. Así soltarán toda la arena. Al acabar, enjuágalas bajo agua corriente. Dorar el pollo: Salpimenta los trozos. En una cazuela amplia, calienta aceite de oliva y dora el pollo por todas sus caras. Retira y reserva. Elabora el sofrito: En el mismo aceite, añade la cebolla, los ajos y los pimientos bien picados. Sofríe hasta que estén blandos, luego agrega el tomate triturado y cocina unos minutos más. Incorpora el pollo y aromatiza: Devuelve el pollo a la cazuela, añade el pimentón y laurel. Remueve, vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol. Guisar el conjunto: Añade caldo o agua para aportar jugosidad. Mantén el hervor suave y tapado unos 35 minutos, hasta que el pollo esté tierno. Incorpora las almejas: Suma las almejas ya limpias y escurridas. Tapa y cocina solo hasta que se abran, vigilando para que no se pasen de cocción. Toque final y servicio: Espolvorea con perejil fresco, ajusta la sazón y sirve inmediatamente para aprovechar todo el sabor del mar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 330 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta receta admite hasta dos días de conservación en frío, en un recipiente hermético. Calienta a fuego suave para no sobrecocer las almejas, siempre retirando las que no se abran. No es recomendable congelar.