Pollo con almejas: un estofado saludable para triunfar en otoño

El pollo con almejas estofado es una de esas recetas poco frecuentes que sorprenden por su increíble equilibrio entre mar y tierra. La combinación de los sabores con un toque salado da lugar a un guiso poco común pero muy sorprendente.
Se prepara tradicionalmente en el norte de España, especialmente en Galicia y regiones costeras donde la cocina marinera y los guisos sencillos son protagonistas. Para preparar esta receta, se parte de la base de un sofrito clásico y la cocción lenta del pollo, que culmina con el añadido de almejas frescas. El resultado es una salsa rica, con aromas a laurel, vino blanco y perejil fresco.
Tiempo de preparación
Esta receta requiere algo de organización y paciencia, dado que aúna varias técnicas básicas. El proceso total puede llevar en torno a una hora, adaptándose al ritmo del cocinero: desde la limpieza y preparación de los ingredientes, pasando por el guiso lento, hasta el momento final en que se incorporan las almejas.
Ingredientes
- 1 pollo troceado (aproximadamente 1,5 kg)
- 500 g de almejas frescas
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo (opcional)
- 2 tomates maduros o 200 ml de tomate triturado
- 1 vaso de vino blanco (150 ml)
- 1 hoja de laurel
- 1 ramita de perejil fresco
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Caldo de ave o agua (opcional, según necesidad)
Cómo hacer pollo con almejas estofado, paso a paso
- Purgar las almejas: Coloca las almejas en abundante agua fría con sal durante 30 minutos. Así soltarán toda la arena. Al acabar, enjuágalas bajo agua corriente.
- Dorar el pollo: Salpimenta los trozos. En una cazuela amplia, calienta aceite de oliva y dora el pollo por todas sus caras. Retira y reserva.
- Elabora el sofrito: En el mismo aceite, añade la cebolla, los ajos y los pimientos bien picados. Sofríe hasta que estén blandos, luego agrega el tomate triturado y cocina unos minutos más.
- Incorpora el pollo y aromatiza: Devuelve el pollo a la cazuela, añade el pimentón y laurel. Remueve, vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol.
- Guisar el conjunto: Añade caldo o agua para aportar jugosidad. Mantén el hervor suave y tapado unos 35 minutos, hasta que el pollo esté tierno.
- Incorpora las almejas: Suma las almejas ya limpias y escurridas. Tapa y cocina solo hasta que se abran, vigilando para que no se pasen de cocción.
- Toque final y servicio: Espolvorea con perejil fresco, ajusta la sazón y sirve inmediatamente para aprovechar todo el sabor del mar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Aproximadamente 330 kcal
- Proteínas: 32 g
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Esta receta admite hasta dos días de conservación en frío, en un recipiente hermético. Calienta a fuego suave para no sobrecocer las almejas, siempre retirando las que no se abran. No es recomendable congelar.