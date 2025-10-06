Los utensilios que debes evitar en tu cocina, según un nutricionista: “Estropea tu sistema hormonal”

El plástico daña no solo nuestro cuerpo, sino también el medioambiente (Sabor).

A veces los cambios pequeños son los más significativos. La cocina es una de las zonas más importantes de la casa, porque allí es donde se prepara la comida. Elegir utensilios de calidad, según el nutricionista Denis Blanco, es clave, ya que estos utensilios tocarán los ingredientes de lo que luego se convertirá en nuestro plato.

Blanco desaconseja elegir productos a base de plástico porque muchas veces estos acaban en nuestros cuerpos y desequilibran nuestro sistema hormonal.

Según el nutricionista, no vale para nada elegir ingredientes de calidad si no preservamos sus cualidades mientras cocinamos.

Tres utensilios que debes evitar

El primer cambio que recomienda Denis es dejar de utilizar las cucharas y espátulas de plástico: “Esto está hecho con un material de electrónicos viejos”, avisa el creador de contenido. “Una vez calentado, se va a tu sartén o a tu olla y entra dentro de tu cuerpo”. Según el nutricionista, el plástico en nuestros cuerpos va a provocar cambios en el sistema hormonal.

Denis recomienda sustituirlos por espátulas de madera o de silicona rígida, ya que aguantan mejor las altas temperaturas y no contaminan la comida.

El segundo consejo del nutricionista es dejar de utilizar las sartenes de teflón: “Si tú tienes sartén de teflón en tu casa, tírala a la basura”. La seguridad del uso de teflón es un debate que lleva tiempo preocupando a quienes preparan la comida en casa. Denis recomienda sustituir las sartenes de teflón por otras de hierro fundido o acero inoxidable.

“No vale de nada si tú estás comiendo alimentos de calidad y cocinando en sartenes u ollas de teflón”, advierte el nutricionista.

El último utensilio que Denis recomienda cambiar son las tablas de plástico. Denis rasca con un cuchillo la tabla de plástico que sujeta en la mano y enseña el borde del cuchillo a la cámara: tiene pequeños trozos de plástico.

“Por favor no dejes que eso entre dentro de tu casa. Mira lo que sale de plástico. ¿Y esto dónde acaba? Dentro de tu cuerpo.”

Denis explica que el plástico simula hormonas en el organismo.

“Por favor, no podemos permitir que eso entre dentro de nuestro cuerpo”.

El nutricionista propone simplemente cambiar la tabla de plástico por una de madera, bambú, cristal, granito o cualquier otro material.

El plástico en la cocina

Si bien Denis se centra en estos tres utensilios, hay muchísimos otros en nuestra cocina, además de electrodomésticos, que contienen plástico y contaminan a los alimentos.

Un ejemplo son las batidoras, que por batir hielo durante 30 segundos liberan cientos de miles de microplásticos, según un estudio científico analizado en la BBC.

Los expertos recomiendan sustituir el plástico en la medida de lo posible por utensilios de otros materiales, como por ejemplo la silicona, que es más resistente a altas temperaturas, o la madera y el acero inoxidable.

Se recomienda una actitud responsable y un cambio paulatino a materiales más sostenibles, ya que, según expertos, desprenderse de todo el plástico a la vez causaría problemas con su reciclaje.