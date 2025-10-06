España

Los utensilios que debes evitar en tu cocina, según un nutricionista: “Estropea tu sistema hormonal”

Denis Blanco recomienda usar materiales más resistentes y, a la vez, sostenibles, como la madera, el cristal o el acero inoxidable, que cuidarán más nuestros cuerpos y el medioambiente

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
El plástico daña no solo
El plástico daña no solo nuestro cuerpo, sino también el medioambiente (Sabor).

A veces los cambios pequeños son los más significativos. La cocina es una de las zonas más importantes de la casa, porque allí es donde se prepara la comida. Elegir utensilios de calidad, según el nutricionista Denis Blanco, es clave, ya que estos utensilios tocarán los ingredientes de lo que luego se convertirá en nuestro plato.

Blanco desaconseja elegir productos a base de plástico porque muchas veces estos acaban en nuestros cuerpos y desequilibran nuestro sistema hormonal.

Según el nutricionista, no vale para nada elegir ingredientes de calidad si no preservamos sus cualidades mientras cocinamos.

Tres utensilios que debes evitar

El primer cambio que recomienda Denis es dejar de utilizar las cucharas y espátulas de plástico: “Esto está hecho con un material de electrónicos viejos”, avisa el creador de contenido. “Una vez calentado, se va a tu sartén o a tu olla y entra dentro de tu cuerpo”. Según el nutricionista, el plástico en nuestros cuerpos va a provocar cambios en el sistema hormonal.

Denis recomienda sustituirlos por espátulas de madera o de silicona rígida, ya que aguantan mejor las altas temperaturas y no contaminan la comida.

El segundo consejo del nutricionista es dejar de utilizar las sartenes de teflón: “Si tú tienes sartén de teflón en tu casa, tírala a la basura”. La seguridad del uso de teflón es un debate que lleva tiempo preocupando a quienes preparan la comida en casa. Denis recomienda sustituir las sartenes de teflón por otras de hierro fundido o acero inoxidable.

“No vale de nada si tú estás comiendo alimentos de calidad y cocinando en sartenes u ollas de teflón”, advierte el nutricionista.

El último utensilio que Denis recomienda cambiar son las tablas de plástico. Denis rasca con un cuchillo la tabla de plástico que sujeta en la mano y enseña el borde del cuchillo a la cámara: tiene pequeños trozos de plástico.

“Por favor no dejes que eso entre dentro de tu casa. Mira lo que sale de plástico. ¿Y esto dónde acaba? Dentro de tu cuerpo.”

Denis explica que el plástico simula hormonas en el organismo.

Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

“Por favor, no podemos permitir que eso entre dentro de nuestro cuerpo”.

El nutricionista propone simplemente cambiar la tabla de plástico por una de madera, bambú, cristal, granito o cualquier otro material.

El plástico en la cocina

Si bien Denis se centra en estos tres utensilios, hay muchísimos otros en nuestra cocina, además de electrodomésticos, que contienen plástico y contaminan a los alimentos.

Un ejemplo son las batidoras, que por batir hielo durante 30 segundos liberan cientos de miles de microplásticos, según un estudio científico analizado en la BBC.

Los expertos recomiendan sustituir el plástico en la medida de lo posible por utensilios de otros materiales, como por ejemplo la silicona, que es más resistente a altas temperaturas, o la madera y el acero inoxidable.

Se recomienda una actitud responsable y un cambio paulatino a materiales más sostenibles, ya que, según expertos, desprenderse de todo el plástico a la vez causaría problemas con su reciclaje.

Temas Relacionados

CocinaUtensiliosNutriciónNutricionistaTikTokEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Esta es la planta más fácil de cuidar, según un especialista: “Solo hay que cambiarles el agua cada una o dos semanas”

Simbolizan la tranquilidad, la paz y el amor. Cuidarlas es fácil, accesible y gratificante: viven hasta 200 años

Esta es la planta más

Este es el top 10 de series en Netflix España para disfrutar acompañado

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Este es el top 10

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética”

Puede modificar el precio de la vivienda en hasta un 1,3 por ciento

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni

El 31,6% de los españoles que contratan préstamos con un banco los firman sin apenas revisarlos y un 6% ni los leen

Los que menos examinan la letra pequeña son los jóvenes y los ciudadanos con menores rentas

El 31,6% de los españoles

Manuel Martos revela cómo está su padre, Raphael, tras cancelar dos conciertos por una bronquitis

El hijo del artista transmite tranquilidad y asegura que el proceso de recuperación avanza según lo previsto

Manuel Martos revela cómo está
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel amplía hasta el miércoles

Israel amplía hasta el miércoles la detención de la activista española que mordió a una funcionaria de prisión: los 27 españoles restantes ya han aterrizado en Atenas

Junts quiere exigir a los migrantes que acrediten un nivel mínimo de catalán para regular su situación

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Luz verde para la petición de la UCO de investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

Ábalos niega sobresueldos y defiende que los sobres del PSOE eran reembolsos de gastos anticipados

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética”

El 31,6% de los españoles que contratan préstamos con un banco los firman sin apenas revisarlos y un 6% ni los leen

Trucos legales que los contribuyentes pueden hacer hasta fin de año para ahorrar 10.000 € en la declaración de la renta

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

El empresario José Elías: “Si el comunismo es lo que pasa en China, yo quiero ser comunista. Estamos a años luz”

DEPORTES

La UEFA da el visto

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”

El enfado de Fernando Alonso con un ingeniero de Aston Martin en el Gran Premio de Singapur: “Si me hablas en cada vuelta, apago la radio”

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido