Estos utensilios de cocina antiadherentes podrían estar liberando plomo en los alimentos, advierte la FDA

Utensilios de cocina antiadherentes señalados por la FDA pueden liberar plomo durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria por el riesgo de intoxicación con plomo asociado a ciertas ollas y sartenes de recubrimiento antiadherente.

Según NBC News, la advertencia se divulgó el 13 de agosto de 2025 y tuvo una actualización el 12 de septiembre con la inclusión de tres productos adicionales en la lista de utensilios afectados.

La investigación de la FDA identificó línea de utensilios importados fabricados principalmente con aluminio, aleaciones de aluminio (conocidas también como Hindalium e Hindolium) y latón que presentan un peligro al transferir “niveles significativos de plomo” al cocinar alimentos.

El organismo recomendó a consumidores y minoristas interrumpir el uso y la venta de estos productos, referente explícitamente a marcas halladas en tiendas especializadas de Nueva York e Illinois.

Exposición a plomo se asocia con riesgos en el desarrollo de niños y daño a diversos órganos en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA insistió en el retiro inmediato de estos artículos al advertir que el consumo de alimentos cocinados en estos recipientes puede derivar en la ingestión de plomo. La agencia recordó que “el plomo, incluso en cantidades mínimas, puede ser tóxico para el ser humano”. La exposición prolongada o elevada a este metal se asocia con riesgos graves para la salud, principalmente en fetos, lactantes y niños en desarrollo.

Lista de productos identificados por la FDA

Los productos identificados por la FDA en su última revisión fueron los siguientes: Kadai/Karahi Tiger White, distribuidos por Saraswati Strips Pvt. Ltd. en India, comercializados en Mannan Supermarket de Jamaica, Nueva York; Silver Horse, con referencias como Aluminium Mathar Kadai 26 y Aluminium Milk Pan 4, adquiribles en la cadena Patel Brothers en Schaumburg, Illinois; y utensilios de JK Vallabhdas, como el Aluminium Kadai, presentes en Indiaco, Hoffman Estates.

El organismo enfatizó que la lista no es exhaustiva y continuará actualizándose conforme se detecten nuevos productos afectados.

Modelos de ollas y sartenes fabricados en aluminio y latón figuran entre los productos afectados por la alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos citados por la FDA subrayaron que la exposición al plomo puede desencadenar síntomas como “dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal y episodios de vómito”. La agencia llama a la población a valorar de inmediato el contenido de sus cocinas y descartar cualquier artículo que coincida con los datos publicados. “Recomendamos a quienes hayan utilizado estos productos que consulten a su proveedor de salud para una evaluación apropiada”, añadió la agencia.

Cuáles son los principales riesgos

El riesgo sanitario derivado del uso de ollas o sartenes contaminados no solo afecta a grupos vulnerables como los niños pequeños y mujeres embarazadas. El plomo puede acumularse en el organismo con el tiempo y afectar el sistema nervioso central, los riñones y diversas funciones metabólicas, según recuerda la autoridad estadounidense. Los síntomas pueden no aparecer de forma inmediata y las consecuencias ser permanentes.

Del mismo modo, las autoridades recordaron que el uso de utensilios seguros resulta prioritario. Desde la FDA explicaron que las alternativas adecuadas incluyen marcas que “declaran explícitamente estar libres de plomo y otras sustancias químicas tales como cadmio, PFAS (conocidas como ‘químicos eternos’), PTFE y PFOA”. El objetivo es reducir la exposición a metales pesados y compuestos nocivos en la preparación y consumo cotidiano de alimentos.

“Incluso cantidades mínimas de plomo pueden causar problemas de salud”, subrayó la agencia reguladora estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La preocupante situación expuesta por la FDA generó inquietud en académicos y organizaciones especializadas en seguridad alimentaria. NBC News recogió la opinión de expertos que señalaron que “la presencia de plomo en utensilios de cocina representa un riesgo inadvertido para la población que prioriza la practicidad de los recubrimientos antiadherentes”.

Los consumidores interesados pueden consultar la lista actualizada de productos peligrosos en la web oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos, donde se publican actualizaciones a medida que se realiza el análisis y muestreo de nuevos lotes de utensilios sospechosos.

La autoridad enfatizó que el contacto con plomo durante la cocción es prevenible. La agencia concluyó en su comunicado que mantendrá la vigilancia sobre las importaciones y recomienda a las cadenas de distribución reforzar el control de origen y seguridad de los productos que ofrecen.