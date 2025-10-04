Cuando ser amable te aísla: siete razones por las que las personas agradables tienen menos amigos al envejecer, según la psicología

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que la amabilidad garantiza una vida social amplia se enfrenta a la realidad que describe la psicología: con el paso de los años, muchas personas amables ven cómo su círculo de amistades se reduce en lugar de expandirse. Aunque la imagen popular asocia la simpatía y la generosidad con relaciones abundantes, el fenómeno es más complejo. Según el medio especializado francés Sain et Naturel, existen al menos siete razones principales que explican por qué quienes priorizan el bienestar ajeno suelen terminar con menos amigos en la adultez. Este proceso, lejos de ser un fracaso social, responde a dinámicas psicológicas y vitales que redefinen el sentido de la amistad y el bienestar emocional.

La psicología señala que la tendencia a buscar relaciones profundas y auténticas, en lugar de acumular contactos superficiales, es una de las claves de este proceso. Esto aplica especialmente en el caso de las mujeres, que en la madurez -generalizando, pero con estas afirmaciones apoyadas en diversos estudios científicos- valoran la calidad sobre la cantidad en los vínculos sociales. Las conversaciones ligeras pueden resultar agradables, pero quienes buscan integridad y lealtad aspiran a conexiones más significativas. Una investigación publicada en el American Journal of Medicine sostiene que el ser humano está más predispuesto a crear lazos profundos, aunque estos sean menos numerosos.

Las experiencias de decepción o heridas emocionales también marcan el camino, y son el segundo factor. Muchas personas amables han sufrido traiciones, rumores o abusos de confianza en el pasado, lo que las vuelve más cautelosas. Esta vulnerabilidad, derivada de su disposición a ayudar y escuchar, puede atraer a quienes buscan aprovecharse de su generosidad. Con el tiempo, la distancia se convierte en una estrategia de protección, y la confianza se otorga con mayor prudencia.

La dificultad para establecer límites claros constituye el tercer obstáculo relevante. Decir “no” resulta complicado para quienes desean agradar y apoyar a los demás. Esta tendencia puede llevar a ignorar las propias necesidades y a asumir cargas emocionales excesivas.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Elegir bien el círculo íntimo

El cambio de prioridades vitales es otro factor determinante. Sain et Naturel explica que, con el paso del tiempo, los intereses y objetivos personales evolucionan: la carrera profesional, los proyectos individuales o la crianza de los hijos desplazan a las antiguas rutinas sociales. Cuando los valores o metas dejan de coincidir, el distanciamiento se produce de forma natural. La psicoterapeuta Amy Morin, citada por Sain et Naturel, resalta la importancia de elegir cuidadosamente a las personas que forman parte del círculo íntimo, ya que “ejerce una influencia considerable sobre la salud mental y el desarrollo personal”.

El rechazo a los conflictos y al “drama” social es una constante entre las personas amables, y es la quinta razón explorada por este medio. Lejos de buscar confrontaciones, estas personas prefieren evitar situaciones negativas o tóxicas: saben apartarse de los chismes y declinar participar en dinámicas que alteren su paz interior.

El sexto motivo es la tendencia a complacer y a ocultar las propias necesidades, lo que también influye en la reducción del círculo social. Y finalmente, la inversión de tiempo y energía en el propio bienestar se convierte en una prioridad con la edad. Sain et Naturel indica que, al dejar de priorizar a los demás, las personas amables dedican más recursos a su desarrollo personal y a actividades que les aportan satisfacción. El círculo social se reduce, pero se fortalece la calidad de los vínculos restantes.