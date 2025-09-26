Así funciona la anticipación catastrófica, según la psicología: “Intentas controlar algo que no puedes, la incertidumbre de la vida”

Un psicólogo informa sobre "la anticipación catastrófica" (Montaje Canva Infobae)

En un momento social donde la incertidumbre está a la orden del día, muchas personas concilian con la inseguridad en su vida cotidiana. En situaciones críticas, como la espera de una noticia médica, un resultado laboral o un examen académico, tienden a colapsar y anticiparse al futuro. Al contrario de lo que algunos piensan, esto no es masoquismo, sino una característica psicológica con la que muchos conviven a diario. Constituye una forma de controlar algo que, en esencia, es incontrolable: la contingencia de lo que está por venir.

El peso psicológico de la incertidumbre

El estado de incertidumbre activa en el cuerpo respuestas similares a las que se presentan ante una amenaza real: aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular y pensamientos acelerados. Cuando el cerebro se siente vulnerable ante el futuro y es incapaz de predecirlo, genera una sensación de miedo que, de forma progresiva, provoca un desgaste en las personas. Si bien esto no se ve a simple vista, poco a poco, la calidad de vida va reduciéndose en favor de una somatización psicológica del dolor.

El peso de la incertidumbre afecta a nuestra calidad de vida (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Este estado puede derivarse en lo que especialistas llaman “intolerancia a la incertidumbre”, un rasgo psicológico que predispone a la ansiedad y que se observa cada vez más en consultorios. Quienes lo padecen tienden a pensar en escenarios catastróficos, adelantar problemas o revisar constantemente la información en busca de señales tranquilizadoras, aunque esas conductas rara vez proporcionan el alivio esperado.

La anticipación catastrófica

El psicólogo y divulgador @psicodosis_ propone en su perfil de TikTok utilizar esa tendencia a la anticipación, sin embargo, de forma inversa. Es decir, en vez de imaginar escenarios catastróficos, imaginar el futuro de forma estable para intentar apartarnos lo máximo posible de los efectos psicológicos de la incertidumbre. Si bien indica que esta no es la mejor solución para conciliar con los problemas de ansiedad, puede ser una estrategia preventiva para momentos concretos donde necesitamos una certeza, por ficticia que sea. “De esta manera, la anticipación es accionable, puedes hacer algo con ella”, indica en su vídeo de TikTok. A lo que añade: “En situaciones inciertas el único control que puedes ejercer no es sobre situaciones concretas, sino sobre tu estado”. Tal vez, de esta forma se pueda entrenar la tolerancia a la incertidumbre, encontrando formas más amables de vivir con ella.

Otros consejos de salud mental

Por otro lado, otro de los consejos que propone la psicología son: practicar deporte, meditar, hacer ejercicios de respiración, encontrar espacios seguros en los que, en la medida de lo posible, podamos librarnos de la presión de la falta de certeza. Asimismo, establecer rutinas saludables puede ayudar: dormir bien, no excedernos en el uso de las redes sociales, alejarnos de la desinformación y la infoxicación de noticias diarias.

Aprender a conciliar con la incertidumbre (Freepik)

En paralelo, cada vez más personas encuentran en la terapia psicológica un espacio para trabajar sus miedos y aprender a gestionar la ansiedad. Reconocer que la incertidumbre forma parte de la vida, permite resignificarla: no como un enemigo absoluto, sino como un recordatorio de que no todo está bajo nuestro control. En tiempos donde lo impredecible parece dominar la agenda colectiva, aprender a convivir con la duda se convierte en un recurso psicológico clave. No se trata de eliminar los nervios, sino de darles un lugar sin que definan toda la vida cotidiana.