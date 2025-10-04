España

Ainhoa Vila, psicóloga: “Un límite claro con las personas adecuadas no rompe vínculos”

Muchas personas, por temor a perder la relación con sus seres queridos, sienten temor a decir que no a sus peticiones, lo que les convierte en complacientes en exceso

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
La psicóloga Ainhoa Vila destaca
La psicóloga Ainhoa Vila destaca que establecer límites, cuando la relación es saludable, no debería suponer una ruptura del vínculo. (Freepik)

El miedo a perder amistades, a que el resto piense cosas negativas sobre nosotros o a sentir culpabilidad después provocan que nos convirtamos en personas demasiado complacientes. Siempre atentos a las necesidades del resto, anteponiéndolas a las nuestras propias; sin la palabra “no” en nuestro vocabulario, y con la sensación de no escucharse nunca a uno mismo.

Hay muchas personas a las que le cuesta establecer límites, es decir, comunicar que algo que el otro ha hecho les ha molestado, que existe una dinámica en la relación que quieren que deje de producirse o que algo que se le pide prefiere no cumplirlo porque choca con sus deseos y necesidades propias.

De esta manera, se generan vínculos basados en el miedo y la complacencia extrema, lo que provoca que una de las dos partes, inconscientemente, pase a un segundo plano porque su personalidad y objetivos quedan subyugados a lo que el otro desea.

Aprender a establecer límites puede
Aprender a establecer límites puede fortalecer las relaciones de amistad. (Freepik)

La psicológica Ainhoa Vila explica que a estas personas les cuesta mucho decir que no por el “miedo a perder el vínculo”, algo que ha observado mucho en sus consultas. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@ainhoawins), la experta señala el motivo por el que se produce y los beneficios de aprender a establecer límites.

Aprender a establecer límites para fortalecer las relaciones

“El cerebro social teme muchísimo, le aterra poner un límite”, explica Ainhoa Vila. Esto se produce por el temor a que la negativa a una petición de un amigo, pareja, familiar o compañero suponga un enfado, molestia o rechazo por su parte. De esta manera, se opta por ceder, aunque no sea lo que verdaderamente se desea, o a guardar silencio con respecto a los verdaderos sentimientos.

“Lo que haces básicamente es decidir callarte aunque te incomode, aunque se generalicen luego esas conductas, aunque tenga un coste de respuesta mayor”, señala la psicóloga, ya que esta dinámica, al no comunicarse el deseo de que cambie, acaba instaurándose. Así, la incomodidad permanece y puede hacerse más grande.

El motivo principal por el que esto ocurre es porque “lo que no quieres es perder la conexión con esa persona”. Por ejemplo, este temor puede producirse porque en situaciones anteriores, ya sea con la misma o con otra persona, al intentar establecer un límite o comunicar una disconformidad, la reacción ha sido negativa. Así, en las siguientes veces se opta por callar.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“El problema es que tragas tanto que al final acabas explotando porque te pierdes a ti mismo”, explica. Por este motivo, la psicóloga Ainhoa Vila incide en que, a la larga, la incomodidad que genera al principio esta comunicación resultará más beneficiosa porque sentará las bases de dinámicas nuevas en la relación, más sanas y que reportarán sentimientos positivos. “Un límite claro con las personas adecuadas no rompe vínculos, fortalece amistades y las hace muchísimo más reales”.

Por tanto, lo más beneficioso es aprender a decir que no cuando lo que se pide choca con los deseos y las necesidades propias, así como establecer espacios seguros en los que poder compartir lo que se siente con respecto a la actitud del otro.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaRelacionesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo

La receta otoñal que comparte el chef Dani García a partir de unos garbanzos: “Un wok a la española”

Este salteado de garbanzos con alcachofas y morcilla utiliza productos en conserva

La receta otoñal que comparte

Una carrera clandestina a 230 kilómetros por hora entre Lamborghinis y Ferraris termina con una persecución de película y tres detenidos

Para frenarlos, la policía empleó una táctica especial conocida como el “dispositivo de seguridad safety car”

Una carrera clandestina a 230

Tarta de cebolla y queso: una receta para los amantes de los sabores intensos y las texturas cremosas

Inspirada en la tradición centroeuropea, esta versión salada combina sencillez y sabor con un toque local y quesos a tu elección

Tarta de cebolla y queso:

Recuperan más de 1.000 monedas de oro y plata del naufragio de un barco español en Florida en el siglo XVIII: valen más de 1 millón de euros

El hallazgo reaviva la fascinación por los tesoros coloniales y plantea nuevos desafíos para la conservación y exhibición pública de piezas históricas

Recuperan más de 1.000 monedas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién escribe lo que dice

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Cinco meses del apagón en España: un informe revela que fue el “primero” relacionado con una subida de tensión en Europa

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles de la Flotilla retenidos por las fuerzas israelíes “hasta que haya podido visitar a todos” y estén todos “libres y de regreso a España”

Un iPhone 12 Pro, pendientes de oro rosa y una matrícula en la universidad: los regalos que Ábalos hizo a cinco mujeres con una “fuente de ingresos paralela”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Las mascotas se convierten en los reyes de la casa: el gasto medio por animal sube un 28% en cinco años, superando los 165 euros al mes

El salario medio subirá un 3,5% en 2026 mientras las empresas apuestan por la retribución flexible como estrategia de retención de talento

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro