La depresión se manifiesta distinto en hombres y mujeres, según la psicología: estos son los 7 rasgos que indican que un hombre está deprimido

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología ha documentado que la depresión no siempre responde a los síntomas clásicos enseñados por la cultura popular o los manuales médicos, y esto es particularmente cierto en el caso de los varones. Por razones sociales y psicológicas arraigadas, la depresión masculina tiende a disfrazarse bajo formas sutiles, rutinas agotadoras y actitudes evasivas. Reconocer esta realidad requiere mirar más allá de lo obvio y detectar señales que no coinciden con los estereotipos de la tristeza o la vulnerabilidad evidentes.

La dificultad para identificar la depresión en hombres parte muchas veces de la educación emocional recibida desde la infancia. Culturalmente, se los ha preparado para soportar, resolver y resistir, más que para expresar, sentir o pedir ayuda. Así, cuando la alegría desaparece de su vida cotidiana, prevalece el silencio. Según el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, los hombres, lejos de pedir ayuda o compartir inquietudes, suelen refugiarse en nuevas rutinas y hábitos que disimulan su padecimiento, convirtiéndose en expertos en la “desaparición silenciosa”.

Por ello, detectar estos indicios se vuelve fundamental para abordar de manera temprana la depresión masculina. Según este organismo médico, hay 7 signos principales que alertan sobre esta situación.

7 signos que alertan sobre la depresión en hombres

Dejan de hablar del futuro

Una de las señales más discretas es la progresiva ausencia de referencias o planes a futuro. Cuando se les consulta por proyectos, vacaciones o simples expectativas para los próximos días, las respuestas tienden a ser vagas, imprecisas o directamente ausentes. Esta dificultad para imaginar el horizonte refleja una carencia de esperanza y energía.

Pasatiempos convertidos en obligaciones o desaparición total de ellos

Los intereses y actividades recreativas, que antes proporcionaban gratificación, pierden su sentido y se transforman en rutinas sin brillo. A nivel externo, la frecuencia de las actividades podría mantenerse, pero su calidad y sentido subjetivo disminuyen drásticamente. Este fenómeno responde a un proceso conocido como anhedonia: la incapacidad de experimentar placer, detectada tempranamente en la pérdida de interés por el ocio y las aficiones arraigadas.

Presencia de la “mirada perdida”

La interacción con hombres deprimidos suele estar marcada por una distancia inexplicable. Sostienen conversaciones, participan en situaciones cotidianas y, sin embargo, dan la impresión de no estar presentes. No se trata de distracción puntual, sino de una desconexión emocional preventiva. Mantienen el contacto justo para “funcionar” en sociedad, pero evitan involucrarse afectivamente porque carecen de la energía o la motivación necesaria.

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

Dormir como principal refugio

El cansancio permanente y el uso del sueño como forma de ocio caracterizan al hombre que atraviesa una depresión silenciosa. A diferencia del insomnio o la incapacidad para levantarse de la cama típicos de cuadros graves, este hábito implica elegir dormir como alternativa frente a cualquier otra actividad. Cumplen sus obligaciones y luego buscan el descanso, no tanto para reponerse físicamente como para evitar el esfuerzo emocional que implica sostener una vida social fingida.

Conversaciones restringidas al plano superficial

Cuando la depresión avanza, los diálogos de los hombres suelen volverse limitados a temas externos y poco implicados: noticias, deportes, aspectos rutinarios del trabajo. Las preguntas sobre el estado emocional son desviadas con habilidad, convirtiéndose en un verdadero mecanismo de protección. Este fenómeno no obedece únicamente al estereotipo del hombre que evita tratar sentimientos, sino que responde a una desconexión real: ni siquiera en la intimidad pueden reconocer y nombrar sus emociones. Estudios sobre la alexitimia sostienen que la imposibilidad de identificar lo que se siente refuerza la evasión verbal, generando círculos de silencio internos y externos.

Ausencia de iniciativa en actividades y vínculos

Otra señal persistente es la progresiva falta de iniciativa. El hombre deprimido responde invitaciones, asiste por compromiso, pero rara vez toma el primer paso para proponer una salida o contacto. Las interacciones sociales pierden la frescura de la proactividad; prevalece la adaptabilidad pasiva, convirtiendo al sujeto en un personaje secundario de su propia vida. Este patrón puede pasar inadvertido, ya que el implicado sigue presente y participando en lo posible, pero deja de influir activamente en sus vínculos y ocupaciones.

El “estoy bien” como escudo habitual

La defensa verbal mediante el “estoy bien” opera como barrera automática ante cualquier intento de preocupación ajena. Las respuestas tienden a ser neutrales, aceptables y diseñadas para no invitar a la indagación. En el fondo, esta frase no es una mentira, sino la representación de una adaptación interna al vacío emocional. Los hombres logran actuar el bienestar con tal destreza que, incluso para ellos mismos, resulta difícil reconocer el desgaste que experimentan. Se convierten en expertos actores de sus rutinas, simulando emociones y respuestas socialmente satisfactorias.

Estas señales, lejos de funcionar como un pedido directo de ayuda, constituyen síntomas de una adaptación insidiosa. La depresión en los hombres puede permanecer invisible durante largos períodos, alimentando el mito de su fortaleza y perpetuando la falta de diagnóstico y tratamiento adecuados.