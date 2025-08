Un psiquiatra advierte sobre la importancia de poner límites: “Hay que ser bueno pero sobre todo hay que protegerse”

El doctor José Carmona en el vídeo. (TinTok/@drjcarbonell)

A la mayoría de los seres humanos nos gusta percibimos como buenas personas. La empatía, la amabilidad, la generosidad o la dulzura son cualidades que se valoran de forma positiva en la sociedad y son a las que nos acogemos. Aunque no siempre es así. A veces, estas virtudes son solo la parte superficial, la que se ve, la que se muestra a los demás, pero no la real. Nunca podemos estar seguros de las intenciones del otro. Por eso, la confianza debe medirse, también la bondad. Es lo que aconseja el psiquiatra Jose Carbonell, que a través de su cuenta de TikTok (@drjcarbonell).

Para Carbonell, una forma de cuidarse a uno mismo es saber establecer límites y cuanta una de sus experiencias en terapia para ilustrarlo. “Un paciente me decía: ‘A veces tengo la sensación de que la línea es muy fina entre ser muy bueno o de que se aprovechen de ti y la verdad es que es una pena porque a mí me gusta ser como soy. Me gusta ser una persona buena, me gusta apoyar incondicionalmente, creer en que mi pareja es leal en mis hijos, que me van a apoyar y que van a estar pendientes de mí, en mis amigos’. Yo de hecho lo hago. Pero cuidado, no por el hecho de que vosotros lo estáis haciendo implica que los demás vayan a reaccionar de la misma manera", advierte.

Intentar que los demás te traten como tú les tratas a ellos es un ejercicio en vano. Cada persona elige la forma de comportarse con otras independientemente de ellas, por eso, tratar de ganar afecto, cariño o contacto de forma insistente y dejando más de uno de lo que debería, solo lleva a la frustración, la desesperación y la sensación de vacío e incapacidad. Para Carbonell, es ahí donde reside la clave: procurar el cuidado hacia los demás cuando queramos hacerlo, pero no sin cuidarse a uno mismo primero.

El autocuidado está en los límites a los demás

“Tienes que tener claro es que lo primero de ser bueno es contigo mismo y tienes que poder priorizar un poco el hecho de que estés dándote a ti lo mismo, como mínimo de lo que les das a los demás y a partir de allí ser consciente que si hay personas que por ser bueno están aprovechándose de ti, tienes que aprender a saber decir que no, aunque eso te puede afectar a tu autoestima por el hecho de que tengas una persona que ya no te dé tanto cariño o que no te quiera de la misma manera, o que te reclame el cariño que tú le dabas anteriormente”, explica el psiquiatra que insiste en que no hay egoísmo en el autocuidado.

Está bien querer cuidar de los demás y ser empático, pero eso no significa olvidarse de uno mismo y anteponer las necesidades de los demás. “Hay que ser bueno, pero sobre todo hay que protegerse y también aprender a decir que no y poner unos límites por amor propio”, dice para cerrar el video.