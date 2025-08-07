España

Poner límites a la familia y alejarnos es una opción legítima, según la psicología

Hay 8 tipos de personas que no necesitamos mantener en nuestra vida, o al menos, deberíamos alejarlas

Por Sofia Avendaño

Guardar
Un estudio revela que la
Un estudio revela que la mala salud mental de los padres puede afectar el desarrollo de los hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que envejecemos, uno de los mayores aprendizajes es que el tiempo se vuelve un recurso más limitado. La paradoja es que, aunque el tiempo sigue siendo el mismo, adquirimos mayor claridad sobre cómo queremos emplearlo. Esta claridad, aunque liberadora, también puede ser incómoda, especialmente cuando se trata de las relaciones familiares.

Durante años, nos han enseñado que “la familia lo es todo”, pero la psicología nos ofrece una perspectiva más compleja. Las relaciones pueden ser reguladoras o desreguladoras: unas nos hacen sentir tranquilos, seguros y auténticos, mientras que otras nos dejan ansiosos, agotados o confundidos.

La psicología nos invita a reflexionar sobre el impacto de estas relaciones en nuestra salud mental. Cuando el contacto con un familiar se convierte en una fuente constante de angustia, dar un paso atrás no es un acto frío ni egoísta, sino un acto de cuidado. En términos sencillos, cada minuto invertido en una relación puede restarnos tiempo para otras áreas de nuestra vida: nuestra salud, nuestra pareja, nuestro trabajo, o incluso el bienestar de otros familiares cercanos que sí aportan algo positivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son 8 tipos de familiares a los que la psicología advierte que hay que mantener alejados o al menos, ponerles algún tipo de límite en caso de que se encuentren en nuestra vida:

El crítico crónico

Este tipo de familiar es el que te deja sintiéndote más pequeño después de cada interacción. Constantemente te critica, ya sea tu forma de criar a tus hijos, tu dieta o tus decisiones laborales. Con el tiempo, estas críticas constantes activan un estado de “vergüenza crónica”, que deteriora la autoestima.

Con estas personas, lo ideal es establecer límites claros y defender tu espacio emocional. Simplemente comunicar, con firmeza, que no tolerarás ciertos comentarios. Y luego, si es necesario, cortar la interacción.

La excavadora de límites

Las personas que constantemente invaden tus límites, ya sea apareciendo sin avisar o compartiendo información privada que les pediste que mantuvieran en secreto, son difíciles de manejar.

Para que respeten tu intimidad, has de repetir constantemente cuál es tu límite sin justificaciones. Si la situación se intensifica, puedes optar por terminar la conversación de manera tranquila pero firme.

El manipulador

El gaslighting es un comportamiento manipulador que te hace dudar de tu propia memoria y percepción. “Eso nunca pasó”, “Estás exagerando” o “Todos piensan que estás siendo demasiado sensible” son frases típicas que distorsionan tu realidad.

Como solución, simplemente hay que dejar de discutir con estas personas, pedir consejo a la gente de tu entorno para que te ayuden a identificar los patrones; y si es necesario, reducir o cortar la relación.

El agente del caos

Este familiar disfruta sembrando discordia. Se alimenta del drama, ya sea avivando viejos rencores o creando conflictos en eventos familiares importantes.

Para cortar de raíz su comportamiento, no hay que entrar en sus conflictos, evitar situaciones que lleven a ellos y en el peor de los casos, si la situación persiste, tomar distancia.

El tomador

Las relaciones son más saludables cuando son recíprocas, pero algunas personas solo buscan aprovecharse de tu tiempo y energía. Te piden favores, pero rara vez te devuelven el apoyo.

Estar siempre disponible para las personas, sobre todo para las que no corresponden tu disponibilidad, suele ser contraproducente. Es por esto, por lo que hay que comenzar a decir “no puedo” en lugar de hacer siempre lo posible por estar presente.

El ofensor impenitente

Las personas que constantemente te ofenden, sin mostrar remordimiento o responsabilidad por sus actos, socavan la confianza en la relación. Si no hay un esfuerzo por reparar el daño, el contacto puede volverse emocionalmente destructivo.

Para saber cuándo hay que cortar relación con estas personas, hay que comenzar a reconocer los momentos en que fallan y no en los que piden disculpas. Muchas veces perdonamos todo, pero no siempre es una opción. Si no hay un cambio constante, reduce el contacto y establece consecuencias claras.

El saboteador de valores

Este tipo de familiar desafía o menosprecia tus valores más fundamentales: tu religión, tu orientación sexual, tus creencias políticas o tu estilo de vida. Aunque pueden estar buscando provocarte, lo que en realidad hacen es erosionar tu sentido de identidad.

Contra esto, lo único que se puede hacer es mantener una postura firme y defender tus ideales. Que una persona no diga que es lo correcto, no significa que lleve razón.

Resistencia de alto riesgo sin ayuda

Las adicciones, enfermedades mentales no tratadas y el abuso son situaciones difíciles y peligrosas. Si un familiar se niega a recibir ayuda o cae repetidamente en comportamientos amenazantes, el amor no justifica el contacto.

En estos casos, hay que tomar muchas precauciones, involucrar a profesionales de la salud mental o terapeutas, y tomar decisiones basadas en la seguridad. Si decides reducir el contacto, asegúrate de hacerlo de manera segura y objetiva.

Temas Relacionados

FamiliaLímitesPsicologíaSalud MentalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo limpiar el moho de la goma de la lavadora: tres soluciones naturales para eliminarlo y cuatro consejos para prevenirlo

Más que una molestia estética, este problema puede dejar mal olor en la ropa e incluso afectar a la salud de las personas

Cómo limpiar el moho de

Un año de la muerte de Carlos Goyanes: el íntimo homenaje que organizan su esposa, Cari Lapique, y su hija, Carla Goyanes

La familia Goyanes-Lapique honra la figura del empresario malagueño, un año después de su último adiós

Un año de la muerte

Amputan a una niña las dos piernas tras un error médico: la Sanidad canaria debe indemnizar a la familia con 273.000 euros

El tribunal considera que si la menor hubiera recibido un antibiótico adecuado durante los primeros días de su ingreso en el hospital, se podría haber evitado el grave desenlace

Amputan a una niña las

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

Mientras el turismo y la hostelería alcanzan cifras históricas, miles de camareros se enfentan a sueldos bajos, jornadas abusivas y una crisis habitacional que les obliga incluso a dormir en coches

Nadie quiere trabajar de camarero,

Franco desaparece de la geografía andaluza pero no de la española: estos son los seis pueblos que mantienen referencias a la dictadura en su nombre

La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 contempla que los ayuntamientos deberían encargarse de los cambios, pero aún no los han hecho

Franco desaparece de la geografía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un estadounidense en España comparte

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

ECONOMÍA

Nadie quiere trabajar de camarero,

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

¿Cómo afecta al precio del alquiler que una ciudad se declare zona tensionada?

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos