España

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

La entidad también detectó que la empleada falseaba el sistema de registro horario, ratificando entradas y salidas ficticias que no coincidían con su presencia real en el puesto de trabajo

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Un hombre utiliza un cajero
Un hombre utiliza un cajero automático de Caixabank (REUTERS/Nacho Doce)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el despido disciplinario de la directora y única empleada de una sucursal de Caixabank tras considerar acreditados reiterados incumplimientos de horario laboral, ausencias injustificadas y manipulación del sistema de control horario. La sentencia ha rechazado el recurso presentado por la trabajadora y ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Social N° 11 de Bilbao, que ya había declarado la procedencia del despido.

El despido se produjo en abril de 2024 y la carta describía como la trabajadora durante varias semanas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, abrió tarde la oficina, se ausentó sin previo aviso en repetidas ocasiones y llegó a cerrar antes de hora, dejando a clientes esperando en la puerta.

La entidad también detectó que la empleada falseaba el sistema de registro horario, ratificando entradas y salidas ficticias que no coincidían con su presencia real en el puesto de trabajo. A todo ello se sumó la cesión irregular de sus claves de seguridad a otro compañero, una conducta expresamente prohibida por el reglamento interno.

Incumplimientos graves y continuados

La trabajadora negó la gravedad de los hechos y llevó el caso a los tribunales, argumentando que algunos clientes estaban satisfechos con su gestión y que debía tenerse en cuenta cierta flexibilidad horaria. El Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao, sin embargo, consideró procedente el despido, al entender que se trataba de incumplimientos graves y continuados que perjudicaban tanto a la clientela como a la imagen del banco.

La afectada recurrió entonces en suplicación, pero el TSJ del País Vasco ha confirmado la sentencia. La Sala de lo Social ha rechazado sus alegaciones, subrayando que no había solicitado formalmente medidas de conciliación que justificaran cambios de horario, y que sus ausencias no estaban vinculadas a gestiones profesionales, sino a incumplimientos reiterados.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Los magistrados han concluido que las faltas cometidas no eran meros retrasos aislados, sino un patrón de incumplimientos graves y reiterados en el tiempo, encubiertos además mediante el uso indebido del sistema de control horario. A esto sumaron la cesión irregular de contraseñas de seguridad y la ausencia de cualquier justificación laboral para sus salidas anticipadas o ausencias. Todo ello, afirman, supone una vulneración de la buena fe contractual y generó un perjuicio directo a los clientes y a la imagen del banco.

No se podía aplicar el régimen de flexibilidad horaria

El tribunal ha rechazado igualmente la alegación de la trabajadora sobre la presunta prescripción de los hechos, al entender que se trataba de una conducta continuada que se extendió entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. También ha descartado que pudiera aplicarse el régimen de flexibilidad horaria previsto en el convenio colectivo, ya que no existía solicitud previa ni circunstancias familiares acreditadas, y porque el desempeño de la demandante al frente de una oficina unipersonal exigía el cumplimiento estricto del horario.

En definitiva, el TSJ del País Vasco ha ratificado que la sanción de despido fue proporcionada y ajustada a derecho. Con ello, ha cerrado la puerta a las pretensiones de la trabajadora en el ámbito autonómico, si bien ha dejado abierta la posibilidad de acudir en casación al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasBancos EspañaCaixabankDespidoDespido DisciplinarioPaís VascoTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, ya flota en el mar: han hecho falta 140 piscinas olímpicas

Este buque lleno de lujo comenzará a operar en 2026

Legend of the Seas, el

La pintura temporal que es perfecta si vives de alquiler: para suelos, muebles y paredes y solo hay que despegar

La firma Glasst presenta Unpaint, un recubrimiento biodegradable que se aplica como pintura y se retira como una lámina, ideal para inquilinos, museos o decoraciones temporales

La pintura temporal que es

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’ la conversación recurrente que mantiene con su hermano José Fernando

La joven es una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2′, donde se está sincerando sobre su familia

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago para que los niños de 2 a 4 años me hagan caso”

A esta edad, la mayoría de los niños comienzan a explorar los límites de la autoridad de sus padres, por lo que conviene tener en cuenta ciertas estrategias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

La ‘vuelta al cole’ impulsa el mercado laboral y la construcción y el sector servicios reducen el desempleo

El paro baja en 4.846
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vuelo de París a

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel intercepta más de 20 barcos pero uno llega a 15 km de la Franja

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”