España

“Los despidos han cambiado para siempre”: el abogado Sebastián Ramírez alerta de una nueva medida que afectará a empleados y empresas

El Tribunal Supremo ha modificado la normativa laboral vigente y aquellas compañías que omitan este novedoso procedimiento tendrán que afrontar consecuencias legales

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una persona recoge sus cosas
Una persona recoge sus cosas su último día de trabajo (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

Durante los últimos meses, la forma de gestionar despidos disciplinarios ha experimentado una transformación muy relevante en nuestro país. Según el abogado Sebastián Ramírez (@leyesconsebas), “los despidos han cambiado para siempre”. La principal novedad, tal y como explica el letrado, es que ya no es legal que una empresa entregue una carta de despido y exija al trabajador abandonar su puesto ese mismo día. “Eso ya no es legal”, afirma Ramírez.

Este cambio surge tras la decisión del Tribunal Supremo, que establece como obligatorio el trámite de audiencia previa en los despidos de carácter disciplinario. “Ahora existe el trámite de audiencia previa, que el Tribunal Supremo estableció que para despedir a un trabajador de forma disciplinaria se le tiene que abrir un expediente”, detalla el abogado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

¿En qué consiste el procedimiento de audiencia previa?

El proceso comienza con un aviso formal al empleado, donde la empresa debe comunicar cuáles son exactamente las causas que podrían justificar el despido. Como explica Ramírez, “la empresa tiene que avisarte previamente de qué causas son las que van a motivar ese futuro despido para que tú te puedas defender”.

No se trata solo de una formalidad, sino de un derecho que garantiza la posibilidad de contestar y exponer la propia versión antes de que la decisión sea definitiva: “El despido no puede ser inmediato. Tienen que darte un plazo para tú presentar tus alegaciones y tus respuestas a esas acusaciones. Y tras revisar estas alegaciones, la empresa decide si despide o no”, especifica el abogado.

El trámite consiste, por tanto, en la apertura de un expediente disciplinario y la concesión de un tiempo razonable para que el trabajador presente alegaciones, argumentos o pruebas que puedan influir en la resolución final de la empresa.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Consecuencias de saltarse la audiencia previa

Tal y como señala Sebastián Ramírez, el incumplimiento del procedimiento de audiencia previa puede tener importantes repercusiones jurídicas. “Saltarse este paso puede convertir el despido en improcedente, con todo lo que ello implica en términos de indemnización y derechos para el trabajador”, recalca el abogado.

La calificación de un despido como improcedente obliga a la empresa a indemnizar al empleado y puede abrir opciones de readmisión si así lo solicita el afectado. En este sentido, Ramírez subraya que “conocer este procedimiento es clave para defenderte”, ya que si la empresa ignora este paso, el trabajador está facultado para “reclamar y proteger” su puesto de trabajo o “conseguir la compensación que corresponde por ley”.

Recomendaciones prácticas para el trabajador

Ante una posible situación de despido disciplinario, el letrado recomienda actuar de manera informada y documentar cada paso del proceso. Así, Ramírez destaca la importancia de conocer las medidas que toma el Tribunal Supremo en materia de derechos laborales, y recuerda que el trámite de audiencia previa protege los derechos del trabajador, impide sorpresas y facilita la defensa ante las acusaciones de la empresa.

Cualquier omisión por parte de la compañía o el empleador abre la puerta al trabajador para reclamar y conseguir el reconocimiento de los derechos e indemnizaciones que recoge la ley en España.

Temas Relacionados

Despido disciplinarioTribunal SupremoAudiencia previaIndemnizaciónExpediente disciplinarioDerechos laboralesDespidos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Global Sumud Flotilla zarpa de Barcelona con activistas de 44 países en 20 barcos cargados de ayuda humanitaria para Gaza

Unas 5.000 personas despiden en el Moll de la Fusta a los 300 activistas que intentan abrir un corredor humanitario

La Global Sumud Flotilla zarpa

Vandalizan la sede del PSOE en Arenas de San Pedro (Ávila) con simbología nazi y mensajes racistas: “Los socialistas no vamos a callarnos”

El Partido Socialista ha denunciado los hechos y el Consistorio ha condenado el ataque a la sede

Vandalizan la sede del PSOE

Cómo limpiar la vitrocerámica en tres sencillos pasos

Sigue estas recomendaciones para eliminar cualquier resto de suciedad

Cómo limpiar la vitrocerámica en

Así afecta el Alzheimer a la alimentación: perdida de costumbres relacionadas con la comida y mayor gasto calórico

La disminución del apetito y la dificultad para comer pueden poner en peligro la salud de las personas que padecen esta enfermedad

Así afecta el Alzheimer a

Todo listo para los grandes cambios en el gabinete de la reina: el Palacio de la Zarzuela recibirá dos nuevas figuras clave

El próximo 1 de septiembre se incorporarán a sus labores una nueva jefa de gabinete y una nueva responsable de comunicación

Todo listo para los grandes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil evacúa en

La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos personas mientras participaban en el Trail Ubiña: una lesión en el tobillo y síntomas de agotamiento

Así fue el rescate por parte de los bomberos de un burro que quedó atrapado en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Condenada a dos años de prisión una directora financiera que estafó más de 154.000 euros a la empresa de fruta para la que trabajaba

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Cuidado con esta trampa que muchas empresas hacen para despedirte sin que tengas derecho a indemnización y paro”

El precio de la luz en España para este 1 de septiembre

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería, pero pierde todo su premio una semana después por culpa de una aplicación

DEPORTES

Quién es Juan Lebrón, el

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno