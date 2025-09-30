España

Las mejores patatas bravas de Madrid se hacen Docamar, pero también en uno los bares más míticos del centro

Más de 15.000 personas asistieron a la segunda edición del Mahou Bravas Fest Madrid, donde se han entregado dos premios a las mejores bravas, según el público y según el jurado

Por Ana Plaza

La taberna Acuerdo 2 ha
La taberna Acuerdo 2 ha conseguido el premio del jurado a las mejores bravas de Madrid (Facebook)

Si hay una receta que represente a la perfección nuestra cultura del tapeo, estas son las patatas bravas. Junto con la tortilla y las croquetas, compiten por coronarse como la tapa más demandada por los españoles, y raro es el bar o el restaurante que no las incluya en su carta. En Madrid, estas patatas fritas con salsa picante son toda una institución, incluso hay rankings con las mejores de toda la ciudad y establecimientos que son auténticos especialistas en “bravas”.

Patatas bravas hay muchas, casi una versión para cada gusto o preferencia personal. En Madrid, la salsa brava tradicional, la que se toma en los bares y tabernas, incluye ingredientes como el pimentón ahumado picante, la cebolla, la harina de trigo y el vinagre. Así es la receta más clásica de esta icónica salsa, una delicia de sabor picante que fue popularizada por una generación de bares que tuvieron sus años de oro allá por los 60. Honrar esta tradición es el objetivo del Mahou Bravas Fest Madrid, un evento que, por segundo año consecutivo, ha tratado de localizar los mejores lugares para disfrutar de este clásico en la capital.

La segunda edición del concurso ha recibido este fin de semana más de 15.000 visitantes. Durante tres días, el Museo del Ferrocarril se ha convertido en punto de encuentro de los amantes de las bravas, que han podido probar las mejores recetas cocinadas por siete restaurantes de la capital: La Campana, La Sucursal Chamberí, Jenkin’s, Taberna Acuerdo 2, Docamar, GOZAR Neotaberna Castiza y Neotaberna Miguelín. Todos ellos competían por alzarse con uno de los dos premios entregados, uno de ellos elegido por un jurado profesional y el otro por el público visitante.

Para sorpresa de muy pocos, Docamar, el conocidísimo y mítico bar de barrio especializado en las cañas de cerveza y las patatas bravas, se ha llevado a casa el premio del público. Lo ha hecho gracias a su receta especial y secreta, una salsa que ha mantenido intacta su forma de elaboración desde que comenzara a hacerse allá por 1963.

Las patatas bravas de Docamar
Las patatas bravas de Docamar cuentan incluso con su propia salsa (Docamar)

Las mejores bravas de Madrid, según los expertos

En cuanto al jurado experto, su elección fue por otros derroteros. El elenco de jueces lo conformaban profesionales del sector gastronómico como Edu González, de Bravas Barcelona y coproductor del festival; Lucía Mos, redactora jefa de Madrid Secreto; Alberto Ugarte, conocido como @ugar90 en Instagram y experto en cocina saludable; y el líder de la taberna DNorte, ganador de las mejores bravas de Madrid de 2024.

Tras una reñida votación, la ganadora del premio del jurado a mejores bravas de Madrid ha sido para Taberna Acuerdo 2, un conocido bar de tapas y restaurante de cocina casera situado en la calle San Bernardo, solo a unos metros de Gran Vía. El sabor y la originalidad han sido factores clave para el triunfo de su receta de bravas, elaboradas con patatas monalisa cocinadas en tres cocciones acompañadas de salsa brava original de Madrid y alioli de ajos asados. Su salsa es una herencia que ha pasado de abuelo, padres a hijos desde 1979, fecha en la que empezó a funcionar este local.

La calidad, el precio y el ambiente que se respira en esta taberna hacen de ella todo un clásico para muchos madrileños. Otras razones de peso son sus cañas bien tiradas y sus raciones abundantes a buen precio para lo que se encuentra en la zona, con clásicos como calamares, oreja o huevos rotos. Además, sirven tostas, pinchos, ensaladas, platos combinados, bocadillos y otros básicos de bar de siempre que pueden disfrutarse tanto en su interior como en la terraza.

