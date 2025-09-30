España

Cómo alimentar tu microbiota para aumentar la longevidad, según una hipnoterapeuta: “Por esto hay personas que viven más”

Existen cuatro tipos de bacterias esenciales para una microbiota longeva y un envejecimiento saludable: estos son los alimentos que debes comer para fortalecer cada una de ellas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Microbiota y longevidad. (TikTok)
Microbiota y longevidad. (TikTok)

En los últimos años, el interés por la longevidad saludable ha crecido exponencialmente. Cada vez más estudios apuntan a que la salud intestinal y, en concreto, la microbiota, juega un papel decisivo en este proceso. Lejos de ser solo una moda del bienestar, el equilibrio de nuestras bacterias intestinales se relaciona con la inmunidad, el metabolismo, la inflamación e incluso el estado de ánimo.

Recientemente, este tema ha sido abordado en TikTok por la hipnoterapeuta Fani García, quien se ha hecho conocida por divulgar temas relacionados con hábitos saludables, emociones y bienestar integral. En uno de sus vídeos más recientes, compartía un hallazgo interesante relacionado con las personas centenarias: “Por esto hay personas que viven más”, afirma.

“Recientemente se ha estudiado qué tienen en común la microbiota de las personas que viven más de cien años. El resultado: cuatro bacterias sobresalientes asociadas a la longevidad, que ayudan a reducir inflamación, protegen el intestino y mejoran el metabolismo”.

Las cuatro bacterias a tener en cuenta

Fuente: Ambar Lab
Fuente: Ambar Lab

La microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habita en nuestro intestino, no es igual en todas las personas. Factores como la dieta, el entorno, el estrés, el uso de medicamentos o incluso la forma de nacer (parto vaginal o cesárea) influyen en su composición. Pero, según los estudios recientes mencionados por García, quienes superan los 100 años en buenas condiciones físicas y mentales tienen una característica común: una alta presencia de cuatro tipos específicos de bacterias intestinales.

  • La primera de ellas es Akkermansia muciniphila, una bacteria que ha ganado popularidad en los últimos años por su capacidad de fortalecer la barrera intestinal, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación crónica. “Asegúrate de alimentarla con granada, té verde, arándanos, cacao y pistachos”, recomienda García, que insiste en que pequeños cambios en la dieta diaria pueden favorecer su crecimiento.
  • La segunda bacteria destacada es Doricobacter, menos conocida pero igual de relevante. Su presencia se asocia a un metabolismo más eficiente y una mejor regulación de la glucosa. “Almendras, kale, avena, linaza y frijoles negros son sus favoritos”, afirma la especialista, destacando alimentos ricos en fibra y compuestos bioactivos como sus aliados naturales.
  • En tercer lugar, García menciona a Hostilibacter, una bacteria que se nutre especialmente de almidones resistentes y compuestos prebióticos. “Plátano verde, patata o arroz cocido y enfriado, ajo, cebolla, miso y tempeh tienen que estar en tu plato si quieres alimentarla”, explica, haciendo referencia a técnicas culinarias simples que ayudan a modificar el perfil nutricional de los alimentos —como enfriar el arroz después de cocinarlo— para favorecer ciertas bacterias beneficiosas.
  • La cuarta y última es Christensenella, una de las más prometedoras en el campo de la investigación sobre longevidad. Algunos estudios la asocian con menor inflamación sistémica, menor índice de masa corporal y una microbiota más diversa y estable. “Es una auténtica fan de los fermentados: el kéfir, el chucrut, el kimchi… pero también de las alcachofas y los espárragos”, apunta García, señalando que una dieta rica en fermentados y verduras prebióticas puede ser clave para promover su crecimiento.

Más allá de la lista de bacterias y alimentos específicos, el mensaje es claro: la salud intestinal no es un detalle menor. Nuestra microbiota influye en procesos fundamentales del organismo y su equilibrio puede ser una herramienta poderosa para prevenir enfermedades y envejecer mejor.

García concluye su intervención con una invitación práctica y directa: “¿Te parece si les damos más de comer a partir de esta semana?”

Temas Relacionados

MicrobiotaLongevidadBacteriasCienciaNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Jacobo Fitz-James, el gran ausente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: los tres motivos que impiden su presencia en el enlace

El tercer hijo de la duquesa de Alba ha enviado una carta al palacio de Liria explicando los motivos por los que no podrá acudir a la boda

Jacobo Fitz-James, el gran ausente

Ya tiene fecha “el eclipse solar del siglo”: será el más largo y no se repetirá hasta el año 2114

Se trata de uno de los eclipses más esperados por los astrónomos debido debido a su extraordinaria duración y visibilidad desde lugares históricos

Ya tiene fecha “el eclipse

La Aemet activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”

Los meteorólogos prevén la caída de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso permanecerá activo hasta las 16 horas

La Aemet activa la alerta

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 2 Super

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

La organización advierte que el coste de los alimentos básicos es cada vez mayor, mientras la retirada de la rebaja del IVA agrava la situación para los hogares españoles

El precio de la carne
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una agente de la Guardia

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Un recibo bancario sirve como prueba en un juicio? Una abogada responde

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”