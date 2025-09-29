Pastillas de suplemento de magnesio. (Adobe Stock)

El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales, pero la agricultura intensiva y los hábitos alimentarios modernos han hecho que gran parte de la población no alcance la ingesta diaria recomendada.

La suplementación puede ser útil para quienes experimentan calambres, fatiga, insomnio o estrés elevado. Sin embargo, no todos los suplementos son iguales. Es importante elegir un buen producto para notar efectos beneficiosos y evitar molestias digestivas.

Este análisis muestra las mejores marcas del mercado español, comparando absorción, tolerancia digestiva, transparencia y relación calidad-precio.

Las mejores marcas de magnesio

1. Soleri: la mejor opción integral por calidad, transparencia y precio

Soleri destaca como la marca que mejor equilibra todos los criterios esenciales para un suplemento de magnesio efectivo. Utiliza exclusivamente magnesio bisglicinato Albion® TRAACS, sin recurrir a mezclas con otras formas baratas. La fórmula incorpora vitamina B6 en su forma activa (P-5-P), cofactor fundamental que puede favorecer la utilización celular del magnesio y potenciar sus efectos en estrés severo.

Esta combinación científicamente respaldada se presenta en cápsulas vegetales limpias (sin excipientes innecesarios ni colorantes artificiales) y el precio es muy competitivo.

Características

• Forma química: bisglicinato de magnesio Albion® TRAACS

• Absorción: máxima biodisponibilidad, sin efectos laxantes

• Cofactores: vitamina B6 activa (P5P)

• Formato: 90 cápsulas vegetales (30 días)

• Dosis: 264,4 mg de magnesio elemental por servicio (3 cápsulas) • Precio: 17,90€

Pros

• Materia prima Albion®

• Vitamina B6 activa incluida para optimizar la absorción celular • Tolerancia digestiva excepcional, sin molestias intestinales

• Transparencia total

• Relación calidad-precio imbatible del mercado

Contras

• Solo disponible online en su página web

2. IVB Magnesio Total: bisglicinato + malato con materia prima Albion®

IVB Wellness Lab es una marca española especializada que combina dos formas altamente biodisponibles: bisglicinato y malato, ambos de grado Albion®. Esta combinación busca aprovechar las ventajas del bisglicinato para absorción sistémica y del malato para apoyo energético muscular.

Su enfoque minimalista se centra únicamente en magnesio de buena calidad, sin cofactores adicionales.

Características

• Forma química: bisglicinato + malato (Albion®)

• Absorción: máxima biodisponibilidad

• Cofactores: ninguno

• Formato: 60 cápsulas vegetales (30 días)

• Dosis: 215 mg magnesio elemental por servicio (2 cápsulas)

• Precio: 21,90€

Pros

• Materia prima Albion®

• Tolerancia digestiva excelente

• Fórmula minimalista sin aditivos superfluos

• Disponible en algunas farmacias

Contras

• Precio más elevado por mg de magnesio

• Sin cofactores como vitamina B6

• Dosis diaria inferior a otras opciones

3. Prozis Magnesium: bisglicinato Albion® a precio competitivo

Prozis, gigante de la nutrición deportiva europea, ofrece bisglicinato de magnesio Albion®. Su enfoque se centra en deportistas que buscan recuperación muscular y prevención de calambres sin complicaciones digestivas. La marca destaca por su precio atractivo.

Características

• Forma química: bisglicinato Albion®

• Absorción: máxima biodisponibilidad

• Cofactores: ninguno

• Formato: 60 cápsulas vegetales (30 días)

• Dosis: 250 mg magnesio elemental por servicio (2 cápsulas)

• Precio: 12,90€

Pros

• Materia prima Albion®

• Precio atractivo

• Tolerancia digestiva excelente

Contras

• Bisglicinato mezclado con óxido de magnesio

• Sin cofactores que potencien absorción

• Uso de variosaditivos

4. Nutralie Magnesium Complex: fórmula completa con vitaminas

Nutralie propone un enfoque todo en uno, combinando bisglicinato y citrato de magnesio con vitaminas C, B6 y B5. Esta estrategia busca cubrir la necesidad de magnesio mientras aporta micronutrientes que apoyan el metabolismo energético.

Su principal ventaja radica en la buena relación calidad-precio para quienes buscan un suplemento multifuncional.

Características

• Forma química: bisglicinato + citrato

• Absorción: buena, aunque el citrato puede causar ligero efecto laxante

• Cofactores: vitaminas C, B6 y B5

• Formato: 120 cápsulas vegetales (40 días)

• Dosis: 301,95 mg magnesio elemental por servicio (3 cápsulas)

• Precio: 19,90€

Pros

• Excelente relación cantidad-precio

• Fórmula enriquecida con vitaminas útiles

• Dosis flexible (2-3 cápsulas según necesidad)

• Biodisponibilidad global buena

• Envase de larga duración

Contras

• No especifica proveedor de materia prima

• La mayor parte del magnesio proviene del citrato, no del bisglicinato

• El citrato puede causar molestias digestivas en sensibles

• Enfoque menos premium en la materia prima

• Disponibilidad principalmente online

5. Be Levels Triple Magnesium: fórmula premium

Be Levels es una marca española de gama alta que combina tres formas queladas: bisglicinato, malato y taurato, junto con vitamina B6 activa. Aunque la calidad es muy buena, su precio elevado la orienta hacia usuarios sin limitaciones presupuestarias.

Características

• Forma química: triple quelado (bisglicinato + malato + taurato)

• Absorción: máxima biodisponibilidad

• Cofactores: vitamina B6 activa (P5P)

• Formato: 60 cápsulas vegetales (30 días)

• Dosis: 249,8 mg magnesio elemental por servicio (2 cápsulas)

• Precio: 36€

Pros

• Fórmula completa con tres formas queladas

• Materia prima premium (incluye Albion®)

• Vitamina B6 activa

• Tolerancia digestiva excepcional

• Enfoque científico transparente

Contras

• Precio elevado por mg de magnesio

• La dosis de taurato es mínima

• Beneficio adicional limitado vs. bisglicinato simple

• Complejidad innecesaria para la mayoría

6. Solgar Chelated Magnesium: clásico de farmacia accesible

Solgar mantiene su posición como referente mundial en suplementación con una fórmula que combina magnesio quelado con óxido para lograr comprimidos de alta concentración. Su amplia disponibilidad y precio moderado lo convierten en una opción popular.

Sin embargo, la inclusión de óxido y el formato en comprimidos limitan su eficacia comparado con fórmulas más modernas.

Características

• Forma química: quelado mixto (bisglicinato + óxido)

• Absorción: intermedia debido a la mezcla con óxido

• Cofactores: ninguno

• Formato: 100 comprimidos (50 días)

• Dosis: 200 mg magnesio elemental por servicio (2 comprimidos)

• Precio: 18,89€

Pros

• Amplia disponibilidad en farmacias

• Marca reconocida mundialmente

• Precio moderado

• Dosis fraccionable fácilmente

Contras

• Mezcla con óxido reduce biodisponibilidad

• Comprimidos con múltiples excipientes y aditivos

• Sin cofactores esenciales

• Tolerancia digestiva inferior

¿Qué tipo de magnesio debo tomar?

Tipos recomendados: formas queladas

• Bisglicinato de magnesio: el magnesio está unido a dos moléculas de glicina, facilitando enormemente su absorción intestinal. Biodisponibilidad superior y tolerancia digestiva excepcional, sin efectos laxantes.

• Malato de magnesio: unido al ácido málico, interesante para deportistas por su papel en la producción de energía celular (ciclo de Krebs). Buena absorción y apoyo específico al rendimiento muscular.

Tipos intermedios a buenos

• Citrato de magnesio: absorción aceptable y precio más económico. Puede tener ligero efecto laxante en dosis altas, pero útil para quienes buscan ese efecto adicional.

• Treonato de magnesio: estudiado para salud cerebral por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Interesante para función cognitiva, aunque más caro y un menor contenido en magnesio elemental.

Tipos a evitar: formas inorgánicas

• Óxido de magnesio: absorción muy baja y efecto laxante intenso. Se utiliza principalmente como laxante, no como suplemento nutricional efectivo.

• Sulfato de magnesio: conocido como sal de Epsom. Absorción muy pobre por vía oral y efecto laxante potente. Útil para baños relajantes, ineficaz como suplemento.

• Carbonato de magnesio: absorción muy limitada y puede causar molestias digestivas. Requiere ácido gástrico elevado para disolverse, problemático en personas con baja acidez estomacal.

• Hidróxido de magnesio: principalmente antiácido y laxante. Absorción muy baja y efecto alcalinizante que puede interferir con la digestión.

Cómo elegir el mejor magnesio para ti

Es importante priorizar siempre formas queladas (bisglicinato, malato) sobre inorgánicas (óxido, sulfato, carbonato...).

Calidad de materia prima

Este es uno de los criterios más importantes pero menos conocidos. Dentro de un mismo tipo de magnesio (por ejemplo bisglicinato), pueden existir diferencias de calidad que impactan directamente la eficacia.

No todos los quelatos son iguales. Muchos fabricantes utilizan procesos básicos que no garantizan una verdadera quelación, resultando en productos con biodisponibilidad inferior a la esperada.

Albion® es el proveedor líder mundial. Utiliza tecnología patentada TRAACS (The Real Amino Acid Chelate System) que asegura la correcta unión entre magnesio y glicina. Esta tecnología garantiza:

• Quelación real y estable del mineral

• Máxima biodisponibilidad comprobada en estudios

• Pureza farmacéutica sin contaminantes

• Trazabilidad completa de la materia prima

Las marcas que declaran usar Albion® ofrecen transparencia y garantía de calidad. Otras señales de calidad incluyen mencionar el proveedor de materia prima, certificaciones GMP, y análisis de pureza.

Fórmula limpia

Busca suplementos con el mínimo de aditivos innecesarios. Una fórmula limpia contiene:

• El ingrediente activo principal

• Antiaglomerantes básicos y naturales

• Cápsula vegetal

Evita productos con colorantes artificiales, saborizantes, conservantes o múltiples excipientes. Los comprimidos requieren más aditivos para su formación (aglutinantes, recubrimientos) que pueden interferir con la digestión.

Verificar magnesio elemental

La etiqueta debe especificar claramente la cantidad de magnesio elemental, no solo el peso total del compuesto. El magnesio elemental es lo que realmente importa para calcular dosis y comparar productos.

Esta es la mejor opción

En conclusión, Soleri destaca como la mejor marca de magnesio del mercado español en 2025, combinando la materia prima premium Albion® TRAACS, vitamina B6 activa y un precio que desafía cualquier comparación. Su fórmula cumple todos los criterios de excelencia: máxima biodisponibilidad y tolerancia digestiva, transparencia total y precio justo.

IVB Magnesio Total ofrece una alternativa sólida con doble quelación (bisglicinato+malato) para quienes buscan apoyo energético específico, mientras que Prozis satisface necesidades básicas con Albion® a precio inicial atractivo.

La clave está en priorizar formas queladas como el bisglicinato, verificar la calidad de la materia prima (Albion® como referente), evitar formas inorgánicas como el óxido, y buscar la presencia de cofactores como vitamina B6.

Un buen suplemento de magnesio puede transformar tu energía diaria, calidad del sueño y bienestar general.