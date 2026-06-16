Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Soldado ucraniano con un dron (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

El salón Eurosatory, punto de encuentro clave para la industria de defensa internacional, fue el escenario donde Francia y Ucrania oficializaron este lunes el acuerdo de asociación 'Brave France’, una iniciativa que busca acelerar el desarrollo conjunto de tecnología militar avanzada. El convenio, firmado por la Agencia de Innovación de Defensa (AID) francesa y la plataforma ucraniana Brave1, fue presentado en presencia de la ministra francesa Catherine Vautrin y la directora de operaciones de Brave1, Iryna Zabolotna.

La alianza tiene como núcleo la promoción de soluciones tecnológicas innovadoras en defensa terrestre, inteligencia y sistemas no tripulados, que podrán implementarse tanto en el ejército francés como en el ucraniano. El acuerdo prevé la financiación conjunta, el lanzamiento de desafíos tecnológicos y el acompañamiento a empresas y startups especializadas en tecnologías de defensa, promoviendo la transferencia de conocimiento y la integración de soluciones desarrolladas por ambos países.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

Defensa terrestre, IA y drones

El acuerdo Brave France se articula en torno a áreas consideradas prioritarias para los dos países. Los proyectos seleccionados incluirán vehículos terrestres no tripulados, herramientas de inteligencia artificial aplicadas a operaciones militares, sistemas de ciberdefensa y sensores de vigilancia avanzada. El proceso de selección y evaluación de las propuestas tendrá lugar en Ucrania, y los desarrollos más prometedores serán puestos a disposición de las fuerzas armadas para pruebas operativas.

Iryna Zabolotna subrayó que el objetivo es “identificar e impulsar tecnologías capaces de ofrecer resultados inmediatos en el terreno”, mientras que Catherine Vautrin destacó la necesidad de “sumar la audacia ucraniana y la experiencia francesa para reforzar la seguridad europea”. El acuerdo contempla convocatorias abiertas a empresas y startups, así como mecanismos de financiación para acelerar la llegada de los productos. Entre las medidas previstas figuran la organización de retos tecnológicos, el apoyo a las iniciativas seleccionadas y el acceso a redes de colaboración internacional.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Innovación militar en Ucrania

La Agencia de Innovación de Defensa francesa, dirigida por Patrick Aufort, coordina desde 2018 la política de innovación del Ministerio de las Fuerzas Armadas, integrando iniciativas civiles y militares para dotar de ventajas estratégicas a las fuerzas. Por su parte, la plataforma Brave1, fundada en 2023 y liderada desde 2025 por Andriy Hrytsenyuk, se ha consolidado como el principal motor de innovación tecnológica en defensa en Ucrania. Desde su creación, Brave1 ha impulsado decenas de proyectos en el ámbito militar, aportando soluciones en comunicación segura, vehículos autónomos y protección de infraestructuras críticas.

En los próximos meses, ambas entidades lanzarán las primeras convocatorias conjuntas y evaluarán los proyectos candidatos en territorio ucraniano. Los responsables de la alianza no descartan que algunos de los desarrollos puedan ser desplegados antes de que termine el año, lo que supondría un primer test operativo real. La apuesta conjunta se inscribe en un contexto internacional marcado por la transformación de la guerra moderna y la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea. Marca un salto cualitativo en la cooperación bilateral, en medio de un contexto global marcado por la incertidumbre y la evolución de conflictos armados.

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