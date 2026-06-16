España

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

El expresidente socialista deberá declarar sobre el origen de las piezas encontradas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz, valoradas en más de 1,3 millones de euros y procedentes de “herencias” y “regalos de viajes” según Gertrudis Alcázar, secretaria del exlíder socialista y una de las investigadas

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El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas (Montaje Infobae)
El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas (Montaje Infobae)

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero había solicitado aplazar su declaración sobre la pieza separada abierta para esclarecer el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. Zapatero alegaba necesitar más tiempo para reunir documentación sobre las piezas, valoradas en más de 1,3 millones de euros, por lo que pedía declarar solo por las cuestiones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien ya había aplazado la declaración del expresidente - en un principio había sido convocado el 2 de junio -, ha rechazado la solicitud de Zapatero. Según ha adelantado El País, el instructor no considera que esta citación suponga ninguna “merma real en su derecho a la defensa”, ya que los hechos sobre los que debe declarar son los mismos que ya constan en la causa principal.

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