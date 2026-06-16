El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

El gas solo marcó el precio de la electricidad en España el 9% de las horas en los primeros cinco meses de 2026, frente al 52% que representaba en 2021. Esa diferencia, resultado de años de expansión de la energía eólica y solar, ha bastado para que los hogares españoles esquiven el golpe de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Medio, según un análisis publicado este martes por Ember, un ‘think tank’ independiente especializado en energía.

El informe de Ember llega en un momento de máxima tensión en los mercados energéticos europeos. Desde finales de febrero de 2026, cuando estalló el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, el precio del gas en Europa se disparó hasta un 75%, el mayor shock energético desde la invasión rusa de Ucrania. El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, permanece efectivamente cerrado a mediados de junio pese al acuerdo diplomático que podría abocar a su apertura.

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En ese contexto, España ha seguido un camino diferente al del resto de Europa. El crecimiento del 37% de la generación eólica y solar entre 2021 y 2025 ha roto el vínculo histórico entre el precio del gas y el de la electricidad en el mercado ibérico. Cuando las energías renovables cubren la mayor parte de la demanda, el gas (el generador más caro, que en los mercados europeos fija el precio para todos) interviene menos horas, y su influencia sobre la factura se reduce. “El crecimiento de la eólica y la solar actúa como un escudo frente al impacto en los precios de la inestabilidad global“, señala Chris Rosslowe, autor del informe y analista sénior de Ember. “Mientras los precios del gas se disparan, las renovables están conteniendo las facturas de la luz de los hogares y las empresas españolas”, añade.

El BCE señala un impacto “moderado” en los precios

El Banco Central Europeo (BCE) respaldó este diagnóstico en un análisis publicado el 3 de junio. Según el BCE, mientras en la crisis de 2021-22 los precios mayoristas de la electricidad siguieron de cerca al gas, su reacción desde el inicio de la guerra en Oriente Medio “ha sido mucho más moderada” gracias al papel amortiguador de las energías renovables en los países que más han avanzado en la transición.

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Varios aerogeneradores en el parque eólico de Vilachá, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

El contraste entre países lo ilustra con claridad la comparación entre España e Italia. En marzo de 2026, la electricidad costó 42 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado ibérico y 143 euros/MWh en Italia, tres veces más. En el país transalpino, el gas fija el precio de la luz el 75% de las horas. En mayo, Italia y el Reino Unido registraron precios de entre 119 y 120 euros/MWh, frente a los 52 euros/MWh de España y Francia. En cada uno de los primeros cuatro meses de 2026, España y Portugal figuraron entre los tres países con la electricidad más barata de la Unión Europea (UE).

Hasta 18 euros menos en la factura

Según los cálculos de Ember, un hogar tipo en la tarifa regulada paga 10 euros menos al mes (un 19% menos) de lo que pagaría si la electricidad siguiera tan ligada al gas como en 2021. A ese ahorro se sumaron los 8 euros mensuales de alivio que aportaron las rebajas fiscales temporales aprobadas por el Gobierno español entre marzo y mayo de 2026, que llevaron la factura regulada en abril a mínimos desde antes de la crisis de 2021-2024.

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El paquete de medidas anticrisis aprobado en marzo mediante Real Decreto-ley superó los 5.000 millones de euros e incluyó la reducción del IVA de la gasolina y el diésel del 21% al 10%, con un ahorro de hasta 16 euros por depósito de 55 litros, deducciones de hasta el 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos enchufables y bonificaciones de hasta el 95% en obras de instalación de energía solar. El Climate Action Tracker (CAT) identificó a España como uno de los únicos países del mundo que combinó alivio inmediato al consumidor con incentivos a la electrificación como respuesta a la crisis energética.

Pese a ese avance, España sigue importando el 71% de su energía primaria en forma de combustibles fósiles, por encima de la media europea del 57%. “Varias crisis llevaron a España a acelerar su transición energética, y ahora los consumidores empiezan a beneficiarse de ello“, afirma Rosslowe. “La electrificación es el próximo paso para reforzar la seguridad energética y proteger a la economía española de futuras crisis de precios”, añade.

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