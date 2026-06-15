Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

Romelu Lukaku ha rescatado a Bélgica con un empate que evita una derrota en su estreno mundialista tras entrar en el minuto 66 y, 14 segundos después, provocar el 1-1 en propia puerta con el que el equipo de Rudi García ha corregido a tiempo una primera parte dominada por Egipto.

El empate belga se ha decidido en una acción inmediata del delantero del Nápoles: Lukaku ha saltado al campo en el minuto 66 y, en su primera jugada, ha forzado el gol en propia puerta de Hany justo antes de la pausa de hidratación. Bélgica ha salvado así un 1-1 que había parecido inalcanzable durante muchos minutos.

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La aparición del atacante ha tenido más peso si se mide en el contexto de su temporada. Lukaku llegaba condicionado por un curso marcado por las lesiones, con hasta 44 partidos de baja entre su club y la selección, y aun así ha reclamado el foco con la ambición del máximo goleador histórico de Bélgica.

Egipto impone el ritmo y Bélgica resiste con <b>Courtois</b>

Hasta su entrada, el partido había dibujado una imagen frágil del conjunto belga. La hora de la verdad, ya en el debut mundialista y bajo el calor del estadio Lumen de Seattle, ha devuelto a Bélgica a una sensación de inestabilidad que los amistosos y la llegada de Rudi García habían amortiguado.

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Ashour abrió el marcador tras una asistencia de Salah (REUTERS/Agustin Marcarian)

Egipto ha interpretado mejor el encuentro desde el comienzo, pues el equipo africano ha sabido qué hacer con y sin balón durante toda la primera parte, con más claridad en su plan y con la intensidad que exigía un torneo de esta dimensión.

El 0-1 ha nacido de una acción de Mohamed Salah por la derecha en el día de su 34 cumpleaños. El extremo Emam Ashour, jugador del Al Ahly, ha atacado el espacio de fuera hacia dentro, ha abierto una grieta en la defensa belga y ha definido con la derecha por delante de Thibaut Courtois.

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Si Bélgica se ha ido al descanso con una desventaja mínima, ha sido por su portero, ya que Courtois ha evitado el segundo gol pasada la media hora con una estirada a un tiro cruzado de Zico que ya apuntaba a la red.

Courtois evitó que Egipto ampliara la ventaja con varias intervenciones decisivas (REUTERS/Agustin Marcarian)

El guardameta del Real Madrid ha sostenido a un equipo que ofrecía muy poco en ataque. Bélgica apenas había producido un remate de Kevin De Bruyne en todo el primer tiempo, mientras Jeremy Doku acumulaba conducciones sin desenlace y Leandro Trossard tampoco encontraba el nivel que sí muestra en el Arsenal.

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De Bruyne lidera la reacción belga

La mejor ocasión belga antes del empate también ha llevado la firma de De Bruyne. El centrocampista ha lanzado una falta por encima de la barrera y el balón ha golpeado el poste, en la que ha sido la oportunidad más clara de su selección hasta ese momento.

Egipto todavía ha generado más peligro después, con un cabezazo de Salah rechazado por Courtois, un remate posterior de Ashour tras un saque de banda y un contragolpe de Marmoush mal resuelto. Bélgica, mientras tanto, empezaba a crecer a partir del avance de De Bruyne, el único futbolista con claridad, precisión y ritmo constantes en la transición.

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Lukaku provocó el gol en propia puerta que igualó el partido (REUTERS/Agustin Marcarian)

Rudi García ha intentado alterar el guion reubicando a Doku como delantero y más tarde preparando la entrada de Lukaku. A medida que Bélgica ha conseguido jugar más en campo contrario, Egipto ha empezado a dudar y a refugiarse en el contragolpe para proteger una ventaja cada vez más corta.

La corrección definitiva ha llegado en la primera carrera de Lukaku. El delantero ha atacado el remate con potencia, Hany ha terminado introduciendo el balón en su propia portería y Bélgica ha esquivado otro tropiezo que se daba por consumado instantes antes.

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Incluso ha tenido la opción de ganar en un cabezazo de Mechele en el tramo final. Para entonces ya había entrado Hamza Abdelkarim, juvenil del Barcelona, en sustitución de Salah, en un desenlace que cerró el partido con reparto de puntos.