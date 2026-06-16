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Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

Las familias que viajen con menores de 14 años podrán solicitar sentarse juntas en un vuelo sin coste adicional, entre otras medidas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un viajero camina con una maleta y mochila por una terminal de aeropuerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar en avión dentro de la Unión Europea podría cambiar en los próximos meses. El Parlamento Europeo y el Consejo han validado este lunes de forma provisional la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos. Los viajeros deberán pagar por la maleta de cabina si deciden incluirla en su tarifa, pero tendrán derecho a nuevas compensaciones por retrasos o cancelaciones, entre otras medidas.

La reforma, que ha tardado 13 años en negociarse, fue aprobada pese a los votos en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria. El texto deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en las próximas semanas. La Eurocámara prevé votar el acuerdo el próximo mes de julio.

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Estas son las principales medidas acordadas por la UE y cómo podrían afectarte como pasajero aéreo una vez que entren en vigor:

Cambios en el equipaje de mano y precio base

Los pasajeros podrán acceder a los aviones con al menos un objeto personal gratuito (como una mochila o bolso) que deberán colocar bajo el asiento, como venía ocurriendo hasta ahora.

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Sin embargo, las maletas de cabina sí experimentan cambios importantes. Las aerolíneas deberán mostrar en primer lugar el precio de un billete que incluya la maleta de mano en cabina, pero podrán ofrecer una tarifa más baja si el pasajero decide viajar solo con una mochila.

Esto supone que si el viajero opta por coger la opción más barata tendrá que renunciar a la maleta de cabina y portar todas sus pertenencias en una mochila o bolso.

Compensaciones por retraso que dependen de la distancia del vuelo

Los viajeros tendrán derecho a recibir una compensación cuando el vuelo se retrase más de tres horas y la cantidad a reembolsar oscilará entre los 250 y los 600 euros, en función de la distancia. Los pasajeros también podrán recibir una indemnización cuando el vuelo se cancele menos de 14 días antes de su salida.

En caso de que los pasajeros tengan derecho a recibir una compensación, las aerolíneas tendrán que informarles en un máximo de 96 horas desde el aterrizaje del vuelo y deberán hacerlo de forma clara.

Los viajeros también tendrán ciertos derechos cuando se produzca un retraso en su vuelo. Podrán recibir hasta un máximo de tres comidas al día en función de las horas de espera, además de acceso a Internet y dos llamadas telefónicas.

En el caso de que el vuelo se atrase entre una y dos noches, se deberá alojar a los pasajeros en un hotel de forma gratuita y proporcionarles transporte gratuito entre el aeropuerto y el alojamiento.

Desvíos de rutas y reubicaciones gratuitas

Los viajeros que opten por cambiar de ruta tras una cancelación o denegación de embarque deberán recibir un viaje alternativo en un plazo máximo de tres horas a cargo de la aerolínea.

En el caso de que la compañía no cumpla con esta medida, los pasajeros pueden organizar su propia ruta alternativa y reclamar un reembolso de hasta el 400% del precio original del billete.

Además, los pasajeros también podrán ser reubicados en una clase superior sin costo adicional en el caso de ser necesario.

Avión A321XLR de Iberia. (IBERIA)
Avión A321XLR de Iberia. (IBERIA)

Protección para familias con menores y personas con discapacidad

Los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida deberán recibir una indemnización, una alternativa de viaje y asistencia por parte de las aerolíneas si pierden un vuelo por no haber recibido la ayuda necesaria para alcanzar a tiempo la puerta de embarque.

Las compañías aéreas tampoco podrán cobrar un coste adicional a las familias con hijos menores de 14 años que quieran sentarse juntas y aquellas que viajen con un bebé podrán llevar el cochecito gratis hasta la puerta de embarque.

Sin costes adicionales por trámites básicos

Las aerolíneas tampoco podrán cobrar por corregir pequeños errores en el nombre del pasajero o por imprimir la tarjeta de embarque después de haber facturado.

Además, los viajeros podrán usar su tarjeta de embarque digital sin necesidad de descargar una app o tener una cuenta en la web de la aerolínea, y también podrán embarcar con una versión impresa de esa tarjeta sin que se les pueda negar el acceso al avión.

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