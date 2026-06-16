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Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Maximiliano Araújo firmó el empate tras una primera parte dominada por Arabia Saudí y deja el grupo H igualado tras la jornada inaugural

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Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

Uruguay ha evitado ante Arabia Saudí otro susto mayúsculo en su estreno mundialista al rescatar un empate que deja el grupo H completamente abierto: el 1-1 final impidió que el conjunto saudí repitiera la sacudida que ya firmó en Catar 2022 contra Argentina.

El empate ha llegado después de 80 minutos de ventaja saudí y de un tramo final de asedio uruguayo en el que Mohammed Al-Owais sostuvo el resultado con varias paradas, mientras el grupo H ha quedado con sus cuatro selecciones empatadas a un punto tras el 0-0 previo entre España y Cabo Verde.

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Uruguay empezó con dudas, sin profundidad pese a tener más balón, y Arabia Saudí encontró pronto el tipo de partido que buscaba: bloque bajo, orden táctico y superioridad en los balones aéreos. El encuentro se activó tras la primera pausa de hidratación, una medida cuestionada por interrumpir el ritmo, pero que en Miami acabó favoreciendo un intercambio de ocasiones más abierto.

Gol saudí y reacción uruguaya tras el descanso

La primera gran oportunidad fue uruguaya, con un cabezazo a bocajarro de Fede Viñas que Al-Owais sacó abajo. El castigo llegó poco después en el área contraria, donde Fernando Muslera primero evitó el gol con una gran intervención tras un remate cruzado de Abdudelah Al-Amri, pero no pudo corregir el rechace posterior en otro saque de esquina.

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El 1-0 nació de una acción que resumió buena parte de la primera mitad: la dificultad de Uruguay para defender el juego aéreo saudí y su falta de verticalidad con balón. Muslera en el área pequeña acabó en los pies del compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, que empujó la pelota a la red.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Arabia Saudí contra Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 15 de junio de 2026 Abdulelah Al-Amri, de Arabia Saudí, celebra el primer gol de su equipo IMAGN IMAGES vía Reuters/Nathan Ray Seebeck
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Arabia Saudí contra Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 15 de junio de 2026 Abdulelah Al-Amri, de Arabia Saudí, celebra el primer gol de su equipo IMAGN IMAGES vía Reuters/Nathan Ray Seebeck

La desventaja obligó a Uruguay a acelerar y a buscar una vía más directa, bastante más productiva que la posesión estéril de los primeros 40 minutos. Arabia Saudí llegó al descanso con premio completo a su resistencia, hasta el punto de que tres de sus jugadores se arrodillaron y besaron el césped al escuchar el pitido del árbitro.

Marcelo Bielsa agitó el partido en el intermedio con la entrada de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria por Darwin Núñez y Matías Viña. El cambio mejoró a una Uruguay más agresiva, más cómoda en campo rival y ya instalada en un asedio casi permanente sobre el área saudí.

Empate y máxima igualdad en el grupo H

La ocasión más clara antes del empate la tuvo Manuel Ugarte, con un disparo raso desde fuera del área que golpeó en el palo derecho de la portería de Al-Owais. Arabia Saudí empezó entonces a replegar cada vez más cerca de su guardameta, incapaz ya de sostener la pelota lejos de su área.

El empate llegó en una de las acciones que más había repetido Uruguay durante la segunda parte: un centro lateral. Viñas remató de cabeza, Al-Owais volvió a intervenir y el rechace cayó a Maximiliano Araújo, que definió con fuerza junto al palo para firmar el 1.

Maxi Araujo, de la selección de Uruguay, festeja tras anotar ante Arabia Saudí en el partido del Mundial realizado el lunes 15 de junio de 2026 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)
Maxi Araujo, de la selección de Uruguay, festeja tras anotar ante Arabia Saudí en el partido del Mundial realizado el lunes 15 de junio de 2026 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)

Araújo y Viñas fueron los dos focos principales del ataque uruguayo en un último tramo en el que la defensa saudí quedó sobrepasada. Uruguay rozó incluso la remontada en el descuento, cuando el capitán Fede Valverde probó con un disparo lejano que Al-Owais desvió a córner con otra parada decisiva.

El reparto de puntos deja al grupo H sin jerarquías tras la primera jornada marcada por los empates, Arabia Saudí, España y Cabo Verde suman un punto después de las tablas sin goles del otro partido del grupo.

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