Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Mundial 2026 - Irán 2 - Nueva Zelanda 2 - ES

El segundo encuentro del Grupo G en el Mundial 2026 dejó un vibrante empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood. Ambos equipos, con planteamientos dinámicos y propuestas ofensivas, protagonizaron un partido de ida y vuelta, con fases de dominio alterno y varias ocasiones claras. Los iraníes tuvieron que igualar el marcador hasta en dos ocasiones en las que los de Oceanía se adelantaron.

El empate supone el cuarto consecutivo para Nueva Zelanda en partidos de la Copa del Mundo, tras los tres registrados en Catar 2022. El resultado mantiene abiertas sus opciones en el grupo, aunque ambos equipos se fueron con la sensación de haber desaprovechado la oportunidad más sencilla de ganar un encuentro y sumar tres puntos que prácticamente aseguran la clasificación. En los siguientes partidos les esperan Bélgica y Egipto, que empataron ayer a 1.

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Intercambio de golpes en la primera parte

El choque arrancó con intensidad y un ritmo alto, con Nueva Zelanda mostrándose incisiva desde los primeros minutos. Apenas en el 6, Elijah Just culminó una jugada colectiva iniciada por Chris Wood y adelantó al conjunto oceánico. La defensa de Irán no logró contener la velocidad del ataque rival y ese primer tanto obligó a los asiáticos a modificar su planteamiento para ganar metros en campo contrario.

La reacción de Irán no tardó en evidenciarse en el área rival, con Mehdi Taremi y Saman Ghoddos protagonizando las primeras aproximaciones. A lo largo de la primera mitad, el dominio se repartió con fases en las que ambos combinados alternaron la posesión y la iniciativa. La igualdad llegó en el minuto 32, cuando Ramin Rezaeian cazó un balón en el área y firmó el 1-1 tras una jugada coral del conjunto persa. El propio Taremi rozó el empate pocos minutos antes, aunque su remate se estrelló en el palo izquierdo.

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Más goles en la segunda mitad

El segundo tiempo mantuvo el tono frenético, con los dos equipos buscando el área rival sin especular. Nueva Zelanda volvió a tomar la delantera en el 54, de nuevo con Elijah Just como protagonista. El extremo aprovechó una contra dirigida por Chris Wood y firmó su doblete, situando el 2-1 para los suyos. El gol supuso un golpe para Irán, que durante algunos minutos se vio sometida y perdió claridad en la circulación.

A pesar del mazazo, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei no se descompuso y adelantó líneas para recuperar terreno. El empate llegó en el minuto 64, cuando Mohammad Mohebbi conectó un cabezazo certero tras un centro de Rezaeian, devolviendo la igualdad al marcador. El tramo final estuvo marcado por las interrupciones, con faltas, cambios y varias detenciones por atención médica. Tanto Nueva Zelanda como Irán buscaron el tercer gol hasta el pitido final, pero ninguno logró romper la igualdad.

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Aficionados iraníes celebran tras el partido que su selección empató con Nueva Zelanda (REUTERS/Matthew Childs)

Entre los jugadores más destacados del encuentro, sobresalió Mehdi Taremi, que llevó el peso ofensivo de Irán hasta su reemplazo en el tramo final, así como Tim Payne, el jugador catapultado a la fama por un influencer, ovacionado por la grada cada vez que tocaba el balón. El empate a dos deja a ambos con un punto en la clasificación, en un grupo que completan Bélgica y Egipto, que también igualaron en su estreno.