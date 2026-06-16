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El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

La propiedad, situada en el Valle del Loira, tiene más de 600 años de historia y cuenta con torres, fosos y edificaciones anexas

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Castillo medieval del siglo XV a la venta en Francia
Castillo medieval del siglo XV a la venta en Francia (Daniel Féau/ Idealista)

Los castillos medievales han pasado de ser símbolos de poder y dominio territorial a convertirse en auténticas joyas del mercado inmobiliario de lujo. Estas construcciones, levantadas hace siglos y cargadas de historia, despiertan hoy el interés de inversores y particulares que buscan propiedades únicas.

En distintos puntos de Europa, cada vez es más frecuente encontrar propiedades de este tipo en venta que, pese a su antigüedad, mantienen su atractivo intacto y salen al mercado con un precio poco habitual.

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Este es el caso de un castillo medieval con más de 600 años de historia que ha salido a la venta por 1,5 millones de euros. La vivienda está situada en el corazón del Valle del Loira, una región reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ha llamado la atención de potenciales compradores internacionales por las características únicas que ofrece.

Un castillo medieval de tres plantas situado en una finca de 12 hectáreas

La propiedad fue construida en el siglo XV y se encuentra entre las ciudades de Tours y Angers. Presenta una superficie de 750 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas con un total de 20 estancias, entre ellas 11 dormitorios, dos salones y dos comedores.

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Además, la finca se extiende sobre unas 12 hectáreas de jardines y bosques centenarios, ofreciendo un entorno de privacidad y paisajes característicos del centro de Francia.

Uno de los elementos más llamativos de la propiedad es la presencia de siete torres integradas a la estructura principal, fosos originales y un antiguo palomar. El conjunto cuenta además con tres pozos en funcionamiento y una capilla del siglo XVI decorada con vidrieras históricas, características que refuerzan el valor patrimonial del castillo.

Desde su construcción, el inmueble ha experimentado ampliaciones y reformas que sumaron nuevos elementos arquitectónicos.

La finca incluye también varias edificaciones auxiliares, como establos, garajes, almacenes y espacios agrícolas, que amplían las posibilidades de uso y rehabilitación para futuros proyectos de carácter residencial o turístico.

Castillo medieval del siglo XV a la venta en Francia
Castillo medieval del siglo XV a la venta en Francia (Daniel Féau/ Idealista)

El Valle del Loira, una ubicación ideal para desconectar

La ubicación del castillo es otro de los principales atractivos de la oferta. Se encuentra a aproximadamente dos horas en tren de París y en las proximidades de viñedos y paisajes emblemáticos de la región. También se encuentra muy cerca de grandes ciudades como Nantes, conocida por ser una de las ubicaciones culturales más importantes de Francia.

El Valle del Loira es conocido por su vínculo con la tradición ecuestre y la producción vitivinícola, factores que impulsan el interés turístico y residencial en la zona. Este entorno combina paisajes naturales, viñedos y pequeñas localidades de gran encanto, lo que lo convierte en uno de los destinos más atractivos tanto para visitantes como para quienes buscan residir en un entorno exclusivo y con alto valor cultural.

En el contexto actual, donde la demanda por propiedades singulares y con valor histórico muestra un crecimiento sostenido, este castillo del siglo XV aparece como una de las oportunidades más representativas del mercado europeo, con un precio poco habitual en propiedades de estas características.

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