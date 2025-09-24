España

Los beneficios de dormir del lado izquierdo, según una nutricionista: “Tu corazón bombea más fácilmente”

Según la Sociedad Española de Neurología, más de la mitad de los adultos españoles no alcanza las horas de sueño aconsejadas, lo que puede afectar la atención, el estado de ánimo y aumentar el riesgo de accidentes y enfermedades

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Una persona que duerme. (Adobe
Una persona que duerme. (Adobe Stock)

La preocupación por la calidad del sueño y sus efectos en la salud ha cobrado especial relevancia en España, donde los datos revelan que una parte considerable de la población no logra descansar adecuadamente. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 54% de los adultos españoles duerme menos de las horas recomendadas, mientras que uno de cada tres adultos se despierta sin sensación de haber tenido un sueño reparador. Esta situación afecta no solo a los adultos, sino también a los más jóvenes: la SEN estima que el 25% de la población infantil no duerme bien y que apenas el 30% de los niños mayores de 11 años alcanza el número adecuado de horas de sueño.

La Sociedad Española del Sueño subraya que, aunque la recomendación general oscila entre 7 y 9 horas diarias, las necesidades varían en función de la edad, el estilo de vida y las características individuales. Los niños y adolescentes suelen requerir más descanso, mientras que algunos adultos pueden sentirse renovados tras solo 6 o 7 horas. No obstante, la entidad insiste en que la clave reside en la calidad del sueño, más allá de la cantidad.

La doctora Celia García Malo, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN, advierte en un artículo que recoge la Sociedad Española del Sueño que menos del 5% de la población puede considerarse “dormidor corto”, es decir, personas que se sienten bien y descansadas con solo 5 o 6 horas de sueño. Para el resto, la duración adecuada debe ser mayor: los adultos necesitan entre 7 y 9 horas diarias, los niños mayores de 2 años más de 10 horas y los adolescentes y adultos jóvenes, al menos 8 horas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La especialista señala que la privación de sueño tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo. “Si nuestro sueño no tiene una duración adecuada, se verá afectada nuestra salud. A corto plazo, experimentaremos problemas de capacidad de atención, de productividad y, la sensación de sentirnos cansados y somnolientos durante el día, también hará que estemos más irritables y con peor estado de ánimo. El sueño insuficiente también supone un mayor riesgo de accidentes laborales y de circulación, ya que por ejemplo se estima que está detrás del 30% de los accidentes de tráfico en España. Pero además, a largo plazo, esta falta de sueño se traduce en un mayor riesgo de padecer muchos tipos de enfermedades, algunas potencialmente graves y discapacitantes”, explica Malo.

Los beneficios de dormir del lado izquierdo

La calidad del descanso no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas. La farmacéutica y nutricionista Reme Navarro destaca la importancia de la postura y explica, en uno de sus videos de su cuenta de TikTok (@RemeNavarro Skincare) desde donde divulga, que esta puede influir de manera directa en la salud. De hecho, sostiene que dormir sobre el lado izquierdo tiene múltiples beneficios.

En el video, que acumula miles de visitas, señala en primer lugar que “es bueno para nuestro intestino, dormir de ese lado te va a ayudar a que los alimentos se desplacen más fácilmente a través del sistema digestivo”. En segundo lugar, asegura que mejora la calidad de la circulación sanguínea: “Tu corazón bombea más fácilmente. Esto ocurre porque la vena principal que transporta la sangre desde las extremidades inferiores está en el lado derecho del cuerpo”. La nutricionista también asegura que reduce la presión sobre ella, facilitando la circulación. “Y para las mujeres embarazadas, mejora la circulación sanguínea hacia la placenta y alivia la presión sobre órganos como el hígado y los riñones”, añade.

Temas Relacionados

SaludNutriciónDescansoSueñoDormirEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Así amanecieron los precios de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina hoy

Estas tres señales indican que tu perro adora estar contigo

Una creadora de contenido y divulgadora informa sobre comportamiento canino

Estas tres señales indican que

Un hombre se prende fuego frente a la casa de su expareja y sufre quemaduras del 80%: se encuentra en estado crítico

El caso ha tenido lugar en Vitré, al oeste de Francia, donde el hombre de 33 años ha actuado a plena luz del día

Un hombre se prende fuego

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas

Derramas inesperadas, inmuebles con afectaciones y gastos ocultos son algunos de los problemas con los que puede encontrarse un nuevo propietario si no se tienen en cuenta estas claves

Un experto inmobiliario advierte: “No

Juan Nattex, experto en sueño, explica lo que no debes hacer las dos horas antes de dormir: “De esa manera no hay persona que descanse”

El especialista en descanso recomienda establecer una rutina de descanso antes de irnos a la cama

Juan Nattex, experto en sueño,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona la Unidad Especializada

Así funciona la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Policía: “Ayuda de forma transversal en todo tipo de investigaciones”

Un albañil pierde el dedo anular de la mano derecha en un accidente laboral pero no es suficiente para conseguir la incapacidad permanente

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de septiembre

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy