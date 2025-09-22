Pasta a la trapanese: una receta siciliana clásica, sencilla y llena de sabor para sorprender a tus invitados

Pasta a la trapanese. (Gabriella Geroni)

La pasta es uno de los estandartes de la gastronomía italiana. Lo más habitual es comerla con tomate o a la carbonara; sin embargo, hay muchas formas diferentes de preparar este alimento.

Una de esas variantes es la pasta a la trapanese. Esta es, sin duda, una variante menos habitual de preparar este clásico. Es una receta saludable que se aleja de las preparaciones más populares entre el público general.

Originaria de Trapani, en Sicilia, la receta nació cuando marineros genoveses trajeron el clásico pesto, que los sicilianos reinterpretaron utilizando ingredientes locales. Su combinación de productos frescos y sencillos la convierte en una opción ideal para vegetarianos, amantes de la cocina rápida y para quienes quieren sorprender con un plato auténtico y sencillo.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Tiempo total estimado: 20 minutos

Ingredientes

350 g de pasta 300 g de tomates cherry 50 g de almendras peladas 4 dientes de ajo 50 g de queso pecorino curado Albahaca fresca Sal Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pasta a la trapanese, paso a paso

Lava los tomates cherry y hazles un corte en cruz. Blanquéalos en agua hirviendo por 1 minuto, escúrrelos y pélalos. Puedes ahorrarte este proceso y comerlos con piel si lo prefieres. Si las almendras no están peladas, sumérgelas en agua hirviendo un par de minutos, enfríalas y retira la piel fácilmente. En un mortero añade el ajo, las hojas de albahaca y una pizca de sal gruesa. Machaca hasta obtener una pasta aromática. Agrega las almendras peladas y sigue triturando. No busques una mezcla perfecta; es preferible que quede grumoso. Incorpora los tomates cherry y tritura hasta obtener una salsa espesa. Añade el queso pecorino rallado y, poco a poco, el aceite de oliva virgen extra, removiendo hasta que el pesto tenga la consistencia deseada. Incorpora el aceite poco a poco para conseguir una mezcla cremosa. Cuece la pasta al dente según las instrucciones del paquete. Escúrrela y mézclala de inmediato con el pesto en un gran bol. Sirve caliente o tibio, decorando con hojas de albahaca si lo deseas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías 470 kcal

Proteínas: 14 g

Grasas: 15 g (mayoría grasas saludables)

Carbohidratos: 63 g

Fibra: 5 g

Sodio: variable según el pecorino y la sal añadida

Vitaminas: buena cantidad de vitaminas A, C y E

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta elaboración puede conservarse en el frigorífico, bien cubierto en un recipiente hermético, durante dos días. La pasta ya mezclada con la salsa debe servirse al momento para evitar que pierda textura.

Si solo preparas el pesto y decides no mezclarlo con la pasta de inmediato, puedes incluso congelarlo en pequeñas porciones y así disponer de salsa fresca en el futuro. Al descongelar, es aconsejable añadir un poco más de aceite de oliva y rectificar la textura con algo de queso pecorino recién rallado.