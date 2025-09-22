España

Pasta a la trapanese: una receta siciliana clásica, sencilla y llena de sabor para sorprender a tus invitados

En solo 20 minutos puedes tener listo tu plato

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Pasta a la trapanese. (Gabriella
Pasta a la trapanese. (Gabriella Geroni)

La pasta es uno de los estandartes de la gastronomía italiana. Lo más habitual es comerla con tomate o a la carbonara; sin embargo, hay muchas formas diferentes de preparar este alimento.

Una de esas variantes es la pasta a la trapanese. Esta es, sin duda, una variante menos habitual de preparar este clásico. Es una receta saludable que se aleja de las preparaciones más populares entre el público general.

Originaria de Trapani, en Sicilia, la receta nació cuando marineros genoveses trajeron el clásico pesto, que los sicilianos reinterpretaron utilizando ingredientes locales. Su combinación de productos frescos y sencillos la convierte en una opción ideal para vegetarianos, amantes de la cocina rápida y para quienes quieren sorprender con un plato auténtico y sencillo.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Tiempo total estimado: 20 minutos

Ingredientes

  1. 350 g de pasta
  2. 300 g de tomates cherry
  3. 50 g de almendras peladas
  4. 4 dientes de ajo
  5. 50 g de queso pecorino curado
  6. Albahaca fresca 
  7. Sal
  8. Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pasta a la trapanese, paso a paso

  1. Lava los tomates cherry y hazles un corte en cruz. Blanquéalos en agua hirviendo por 1 minuto, escúrrelos y pélalos. Puedes ahorrarte este proceso y comerlos con piel si lo prefieres.
  2. Si las almendras no están peladas, sumérgelas en agua hirviendo un par de minutos, enfríalas y retira la piel fácilmente.
  3. En un mortero añade el ajo, las hojas de albahaca y una pizca de sal gruesa. Machaca hasta obtener una pasta aromática.
  4. Agrega las almendras peladas y sigue triturando. No busques una mezcla perfecta; es preferible que quede grumoso.
  5. Incorpora los tomates cherry y tritura hasta obtener una salsa espesa.
  6. Añade el queso pecorino rallado y, poco a poco, el aceite de oliva virgen extra, removiendo hasta que el pesto tenga la consistencia deseada. Incorpora el aceite poco a poco para conseguir una mezcla cremosa.
  7. Cuece la pasta al dente según las instrucciones del paquete. Escúrrela y mézclala de inmediato con el pesto en un gran bol.
  8. Sirve caliente o tibio, decorando con hojas de albahaca si lo deseas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías 470 kcal
  • Proteínas: 14 g
  • Grasas: 15 g (mayoría grasas saludables)
  • Carbohidratos: 63 g
  • Fibra: 5 g
  • Sodio: variable según el pecorino y la sal añadida
  • Vitaminas: buena cantidad de vitaminas A, C y E

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta elaboración puede conservarse en el frigorífico, bien cubierto en un recipiente hermético, durante dos días. La pasta ya mezclada con la salsa debe servirse al momento para evitar que pierda textura.

Si solo preparas el pesto y decides no mezclarlo con la pasta de inmediato, puedes incluso congelarlo en pequeñas porciones y así disponer de salsa fresca en el futuro. Al descongelar, es aconsejable añadir un poco más de aceite de oliva y rectificar la textura con algo de queso pecorino recién rallado.

Temas Relacionados

PastaAlmendrasCocina italianaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una anciana ingresa en una residencia de forma temporal, fallece y su casero considera que ha abandonado la vivienda: la justicia desestima el argumento del propietario

El tribunal aclara que una estancia temporal en un centro asistencial no implica abandono del domicilio y avala el traspaso del contrato a sus familiares

Una anciana ingresa en una

“El refugio atómico” encabeza el listado de las 10 series más vistas en Netflix España

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

“El refugio atómico” encabeza el

Un bebé de 20 días enterrado vivo fue descubierto por un pastor: “Ha desarrollado una infección”

El abandono infantil y los intentos de asesinato de niñas son una verdadera lacra en la India. Las niñas pequeñas son consideradas una carga financiera, especialmente en los hogares pobres

Un bebé de 20 días

Un pasajero en un vuelo con destino Málaga muere a bordo: el avión se desvía por la emergencia

La aeronave tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Toulouse-Blagnac

Un pasajero en un vuelo

Leonor debuta como princesa de Viana: así será su primera visita oficial a Navarra junto a Felipe VI y Letizia

El viaje institucional incluirá homenajes, encuentros y una agenda que subraya el compromiso de la monarquía con la región

Leonor debuta como princesa de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

DEPORTES

Andy Murray habla sobre Carlos

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”