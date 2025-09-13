Receta de calabacines al estilo siciliano en sartén, un acompañamiento perfecto de la cocina mediterránea

Calabacines.

Originarios de la isla de Sicilia, los calabacines a la siciliana son un clásico regional que se ha ganado su lugar en las mesas mediterráneas, especialmente durante la primavera y el verano, que es la mejor temporada para esta hortaliza. Este plato, tradicionalmente servido como guarnición, también puede convertirse en un relleno para tartas saladas, acompañamiento de bruschettas, e incluso formar parte de un antipasto variado. Marida perfectamente con pescados, carnes blancas a la plancha o platos de arroz sencillos.

La receta resalta por su agilidad y resultado lleno de matices. Consiste en sofreír los calabacines, o zucchini, con ajo y menta, incorporando luego uvas pasas, piñones tostados y alcaparras desaladas. Finalmente, se cubren con una miga de pan tostada que otorga un atractivo crujiente. El resultado son unos zucchini tiernos y sabrosos, dulces y salados a la vez, con el punto inconfundible de la menta.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

700 g de zucchini. 40 g de miga de pan (opcionalmente sin gluten). 2 cucharadas de uvas pasas. 1 cucharada de piñones. 1 cucharada de alcaparras en sal. 1 diente de ajo. 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 pizca de sal. Algunas hojas de menta.

Cómo hacer Zucchini a la siciliana en sartén, paso a paso

Pon las uvas pasas en remojo en agua tibia unos minutos para hidratarlas. Desala las alcaparras enjuagándolas bajo el agua corriente. Tuesta los piñones durante aproximadamente un minuto en una sartén antiadherente, sin aceite y removiendo para que no se quemen. Reserva. Prepara la miga de pan: coloca los trozos de pan en una picadora y tritura solo unos segundos, buscando una textura no demasiado fina. Unta una sartén antiadherente con un poco de aceite (con pincel o pulverizador) y añade la miga de pan triturada. Dora la miga de pan a fuego medio durante 2–3 minutos, removiendo para que no se queme. Reserva. Lava los zucchini, sécalos, quita los extremos y córtalos en rodajas no muy finas. En la misma sartén, sofríe el diente de ajo pelado en el aceite de oliva virgen extra. Añade los zucchini, sala ligeramente y aromatiza con las hojas de menta. Cocina unos 10 minutos a fuego medio, removiendo para que se doren uniformemente y queden tiernos. Retira el ajo, agrega las uvas pasas escurridas, las alcaparras desaladas y los piñones tostados. Mezcla y deja que los sabores se unifiquen durante 2 minutos. Añade la miga de pan dorada, mezcla suavemente para integrarla con el resto de ingredientes. Deja templar unos 10 minutos antes de servir. Se pueden consumir tanto tibios como fríos.

Consejos clave:

Remueve constantemente la miga de pan y los piñones para evitar que se quemen.

Corta los zucchini en rodajas de grosor uniforme para asegurar una cocción pareja.

No abuses de la sal, ya que las alcaparras aportan un toque salino distintivo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 193,6 kcal aprox.

Grasas: predominantemente insaturadas, gracias al aceite de oliva y los piñones.

Fuente de fibra proveniente de los zucchini y la miga de pan.

Vitaminas A y C por la hortaliza y la menta.

Minerales (potasio y magnesio).

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los zucchini a la siciliana se conservan en un recipiente hermético, en el refrigerador, durante 3 a 4 días. Se recomienda consumirlos fríos o templados.