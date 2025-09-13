Receta de calabacines al estilo siciliano en sartén, un acompañamiento perfecto de la cocina mediterránea

Originarios de la isla de Sicilia, los calabacines a la siciliana son un clásico regional que se ha ganado su lugar en las mesas mediterráneas, especialmente durante la primavera y el verano, que es la mejor temporada para esta hortaliza. Este plato, tradicionalmente servido como guarnición, también puede convertirse en un relleno para tartas saladas, acompañamiento de bruschettas, e incluso formar parte de un antipasto variado. Marida perfectamente con pescados, carnes blancas a la plancha o platos de arroz sencillos.
La receta resalta por su agilidad y resultado lleno de matices. Consiste en sofreír los calabacines, o zucchini, con ajo y menta, incorporando luego uvas pasas, piñones tostados y alcaparras desaladas. Finalmente, se cubren con una miga de pan tostada que otorga un atractivo crujiente. El resultado son unos zucchini tiernos y sabrosos, dulces y salados a la vez, con el punto inconfundible de la menta.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
- Tiempo total: 30 minutos.
Ingredientes
- 700 g de zucchini.
- 40 g de miga de pan (opcionalmente sin gluten).
- 2 cucharadas de uvas pasas.
- 1 cucharada de piñones.
- 1 cucharada de alcaparras en sal.
- 1 diente de ajo.
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 pizca de sal.
- Algunas hojas de menta.
Cómo hacer Zucchini a la siciliana en sartén, paso a paso
- Pon las uvas pasas en remojo en agua tibia unos minutos para hidratarlas.
- Desala las alcaparras enjuagándolas bajo el agua corriente.
- Tuesta los piñones durante aproximadamente un minuto en una sartén antiadherente, sin aceite y removiendo para que no se quemen. Reserva.
- Prepara la miga de pan: coloca los trozos de pan en una picadora y tritura solo unos segundos, buscando una textura no demasiado fina.
- Unta una sartén antiadherente con un poco de aceite (con pincel o pulverizador) y añade la miga de pan triturada.
- Dora la miga de pan a fuego medio durante 2–3 minutos, removiendo para que no se queme. Reserva.
- Lava los zucchini, sécalos, quita los extremos y córtalos en rodajas no muy finas.
- En la misma sartén, sofríe el diente de ajo pelado en el aceite de oliva virgen extra.
- Añade los zucchini, sala ligeramente y aromatiza con las hojas de menta. Cocina unos 10 minutos a fuego medio, removiendo para que se doren uniformemente y queden tiernos.
- Retira el ajo, agrega las uvas pasas escurridas, las alcaparras desaladas y los piñones tostados. Mezcla y deja que los sabores se unifiquen durante 2 minutos.
- Añade la miga de pan dorada, mezcla suavemente para integrarla con el resto de ingredientes.
- Deja templar unos 10 minutos antes de servir. Se pueden consumir tanto tibios como fríos.
Consejos clave:
- Remueve constantemente la miga de pan y los piñones para evitar que se quemen.
- Corta los zucchini en rodajas de grosor uniforme para asegurar una cocción pareja.
- No abuses de la sal, ya que las alcaparras aportan un toque salino distintivo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 193,6 kcal aprox.
- Grasas: predominantemente insaturadas, gracias al aceite de oliva y los piñones.
- Fuente de fibra proveniente de los zucchini y la miga de pan.
- Vitaminas A y C por la hortaliza y la menta.
- Minerales (potasio y magnesio).
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los zucchini a la siciliana se conservan en un recipiente hermético, en el refrigerador, durante 3 a 4 días. Se recomienda consumirlos fríos o templados.