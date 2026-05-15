Así es el Rigshospitalet, el hospital “de Estado” donde se recupera Margarita II de Dinamarca

La reina Mracarita de Dinamarca en una imagen de archivo. (Sven Hoppe/dpa)

La preocupación por el estado de salud de Margarita II de Dinamarca ha puesto nuevamente el foco sobre uno de los lugares más emblemáticos de Copenhague: el Rigshospitalet. La exmonarca, de 86 años, fue ingresada este jueves después de sufrir problemas cardíacos y permanecerá hospitalizada varios días más mientras continúa recuperándose.

Según ha informado el medio danés Billed Bladet este viernes, la reina Margarita se ha sometido a una angioplastia coronaria con balón, una intervención utilizada para dilatar arterias obstruidas y mejorar el flujo sanguíneo. La Casa Real danesa ha querido tranquilizar asegurando que la exreina “se encuentra bien” tras el procedimiento médico y continuará en observación en el hospital durante los próximos días.

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La noticia ha provocado una enorme expectación en Dinamarca, donde Margarita II sigue siendo una figura tremendamente querida pese a haber abdicado en enero de 2024 tras más de cinco décadas en el trono. Y, una vez más, todas las miradas se dirigen al Rigshospitalet, el hospital más importante del país y uno de los más avanzados de toda Europa.

Imagen del hospital danés Ringhospitalet. (rigshospitalet.dk)

El hospital más importante de Dinamarca

Situado en pleno centro de Copenhague, el Rigshospitalet no es un hospital cualquiera. Fundado en 1757 y vinculado a la Universidad de Copenhague, está considerado el gran hospital de referencia nacional para tratamientos complejos, investigaciones médicas y atención especializada.

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De hecho, en Dinamarca muchos lo conocen directamente como el “hospital de Estado”. Su propio nombre puede traducirse como “Hospital del Reino”, una denominación que refleja perfectamente la importancia institucional que tiene dentro del país.

El centro cuenta con más de mil camas y algunas de las unidades médicas más avanzadas del norte de Europa. Además de su enorme prestigio sanitario, el Rigshospitalet destaca también por su labor investigadora y docente, convirtiéndose en uno de los hospitales universitarios más reconocidos del continente.

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Muy ligado a la familia real danesa

La relación entre el Rigshospitalet y la monarquía danesa viene de décadas atrás. Allí nacieron tanto Federico X de Dinamarca como su hermano Joaquín, además de varios miembros de la nueva generación de la familia real.

También fue en este hospital donde Margarita II de Dinamarca se sometió en 2023 a una delicada operación de espalda que terminó marcando un antes y un después en su estado físico. Muchos expertos y medios daneses consideran que aquella intervención influyó decisivamente en la decisión histórica de abdicar meses después.

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Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Ahora, tras este nuevo ingreso, el Rigshospitalet vuelve a convertirse en el epicentro silencioso de la actualidad de la corona danesa.

Un edificio emblemático de Copenhague

Más allá de su relevancia médica, el hospital también forma parte del paisaje más reconocible de la capital danesa. Su gran torre funcionalista de 16 plantas destaca en el skyline de Copenhague y es visible desde numerosos puntos de la ciudad.

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Además, el centro alcanzó fama internacional gracias a Lars von Trier, que lo convirtió en escenario principal de la mítica serie The Kingdom, una producción de culto que ayudó a popularizar el hospital fuera de Dinamarca.

Imagen del hospital danés Ringhospitalet. (rigshospitalet.dk)

En las últimas horas, el entorno del Rigshospitalet ha estado marcado por la discreción habitual que rodea a la familia real danesa. La Casa Real apenas ha dado detalles sobre la evolución de Margarita II más allá de confirmar que la exreina se encuentra estable y recuperándose favorablemente tras la angioplastia.

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