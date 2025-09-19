España

Cómo hacer patatas rellenas en la freidora de aire, una receta fácil, completa y deliciosa

Gracias a la ‘airfryer’, el tiempo y energía que dedicaremos a asar las patatas será mucho menor, convirtiendo esta receta en un sencillo paso a paso apto para todos los niveles

Ana Plaza

Ana Plaza

Patata rellena de carne (Adobe
Patata rellena de carne (Adobe Stock)

Las freidoras de aire se han convertido en un básico imprescindible en muchos hogares españoles. Su capacidad para elaborar recetas ricas con muy poco aceite, su rapidez y lo poco que mancha y gasta, así como su potencial para cocinar de forma autónoma, hacen que muchos opten por ella para elaborar recetas casi de forma diaria.

En realidad, este electrodoméstico no es más que un pequeño horno, que gasta menos energía y funciona a más velocidad que el convencional. Por eso, es una herramienta ideal para preparar platos como estas patatas rellenas, para las que, habitualmente, tendríamos que utilizar el horno con todo lo que ello conlleva.

Para esta receta, asaremos las patatas a fuego alto en nuestra freidora de aire, para luego rellenarla con carne picada cocinada con un sofrito de verduras y tomate frito. Todo ello lo gratinaremos, de nuevo introduciéndolo en la airfryer, para conseguir un plato principal tan sencillo como delicioso.

Receta de patatas rellenas en la freidora de aire

Gracias a la freidora de aire, el tiempo y energía que dedicaremos a asar las patatas será mucho menor. Una vez cocinadas, las vaciaremos y rellenaremos con una mezcla sabrosa a base de verduras, carne y tomate frito, que luego podremos cubrir con queso y pan rallado para lograr un gratinado final muy crujiente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Cocción de las patatas: 20-25 minutos
  • Montaje y dorado en la freidora de aire: 10 minutos

Tiempo total estimado: 45-50 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas medianas/grandes
  • 150 g de carne picada (ternera, cerdo o mezcla)
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 pimiento rojo
  • 2 cucharadas de tomate frito
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 g de queso rallado (opcional)
  • 1 huevo (opcional)
  • Pan rallado (opcional para gratinar)

Cómo hacer patatas rellenas en la freidora de aire, paso a paso

  1. Lavar bien las patatas y cocinarlas enteras (con piel) en la freidora de aire a 200 ℃ durante 20-25 minutos, dando la vuelta a la mitad de la cocción para asegurar que queden uniformes.
  2. Dejarlas templar y cortar la parte superior. Vaciar con cuidado el interior, dejando un borde de aproximadamente medio centímetro.
  3. Picar la cebolla, el ajo y el pimiento en dados pequeños para que se mezclen mejor con la carne.
  4. En una sartén, sofreír el ajo y la cebolla con el aceite de oliva hasta que estén transparentes. Añadir el pimiento, rehogar dos minutos y agregar la carne picada. Cocinar hasta que se dore.
  5. Añadir la pulpa de la patata extraída, salpimentar y sumar el tomate frito; cocinar cinco minutos a fuego medio.
  6. Rellenar las patatas con la mezcla. Si se desea, cascar un huevo pequeño dentro o espolvorear queso y pan rallado sobre cada patata.
  7. Introducir las patatas rellenas en la freidora de aire a 200 ℃ vigilando para evitar que se quemen los bordes; dorar entre 8 y 10 minutos hasta que el queso burbujee y la superficie esté crujiente.
  8. Servir calientes, acompañadas de una ensalada o verduras al vapor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 4 personas (1 patata grande rellena por comensal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 275 kcal (aprox.)
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Proteínas: 12 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las patatas rellenas se conservan refrigeradas en recipiente hermético durante 2-3 días. Admiten recalentado en la propia freidora de aire o en horno convencional, aunque la textura crujiente será máxima el primer día.

