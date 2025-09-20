España

Pudding de dátiles: el postre británico que conquista paladares en todo el mundo

Es el postre favorito de Kate Middleton y una elección común en las celebraciones británicas

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Pudding de dátiles. (Adobe Stock)
Dulzura y suavidad en cada bocado: el pudding de dátiles es el postre que conquista a todos los paladares. Esta receta británica, conocida mundialmente como “Sticky Toffee Pudding”, aporta una textura húmeda, rica en aroma y un sabor inconfundible gracias a los dátiles y la irresistible salsa de caramelo. Cada porción promete ese equilibrio perfecto entre esponjosidad y dulzor, coronado por el contraste cálido de su topping.

El pudding de dátiles se popularizó inicialmente en Reino Unido, y su presencia en la gastronomía internacional es constante en fechas especiales y celebraciones familiares. Tradicionalmente, se sirve caliente y a menudo se acompaña con helado de vainilla o nata montada, generando un contraste de temperaturas y texturas que lo convierte en uno de los postres favoritos en invierno. La receta acepta pequeñas variaciones, como añadir frutos secos, jengibre o especias, pero siempre mantiene la esencia reconfortante del postre original.

Receta de pudding de dátiles

La receta clásica de pudding de dátiles consiste en un bizcocho esponjoso, endulzado con dátiles tiernos y cubierto con una generosa salsa de caramelo o toffee. Se prepara al horno y requiere poca elaboración previa, lo que facilita su integración en cualquier menú. El resultado es un postre jugoso, aromático y elegante, perfecto para compartir en reuniones familiares o como broche de oro en una comida especial.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Cocción del bizcocho: 35 minutos
  • Elaboración de la salsa: 10 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

  • 200 g de dátiles sin hueso
  • 250 ml de agua
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 60 g de mantequilla (a temperatura ambiente)
  • 150 g de azúcar moreno
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 180 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Una pizca de sal
  • 200 ml de nata para montar (para la salsa)
  • 100 g de mantequilla (para la salsa)
  • 150 g de azúcar moreno (para la salsa)

Cómo hacer pudding de dátiles, paso a paso

Pudding de dátiles. (Adobe Stock)
  1. Picar los dátiles en trozos pequeños y colocarlos en un cazo junto con el agua. Llevar a ebullición
  2. Añadir el bicarbonato de sodio fuera del fuego (burbujea), y dejar enfriar la mezcla
  3. Precalentar el horno a 180°C. Engrasar el molde deseado
  4. Batir la mantequilla con el azúcar moreno hasta obtener una mezcla cremosa
  5. Añadir los huevos uno a uno, batiendo bien cada vez que se añada
  6. Agregar el extracto de vainilla y mezclar
  7. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal e incorporar suavemente a la mezcla anterior
  8. Añadir los dátiles (con el líquido) y mezclar justo hasta que se integre
  9. Verter la masa en el molde engrasado y hornear durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga limpio
  10. Mientras tanto, preparar la salsa de caramelo: Derretir la mantequilla con el azúcar moreno, añadir la nata y cocinar a fuego medio hasta que espese (5-7 minutos)
  11. Desmoldar el bizcocho caliente, pincharlo con un palillo y bañarlo con parte de la salsa de caramelo para que se impregne
  12. Servir caliente, acompañado con más salsa y, si se desea, helado de vainilla o nata montada

Consejos clave:

  • No mezclar en exceso una vez añadida la harina para mantener la esponjosidad.
  • Verter la salsa estando el bizcocho aún caliente para que se absorba bien.
  • Utilizar dátiles frescos y jugosos realza la textura final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen entre seis y ocho porciones generosas, según el tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: Aprox. 420 kcal
  • Grasas: 21 g
  • Hidratos de carbono: 55 g
  • Azúcares: 35 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pudding de dátiles puede conservarse en la nevera, cubierto, durante tres a cuatro días. Para recobrar su textura y calidez, bastará con calentarlo ligeramente antes de servir y añadir salsa extra.

