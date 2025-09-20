Pudding de dátiles: el postre británico que conquista paladares en todo el mundo

Pudding de dátiles. (Adobe Stock)

Dulzura y suavidad en cada bocado: el pudding de dátiles es el postre que conquista a todos los paladares. Esta receta británica, conocida mundialmente como “Sticky Toffee Pudding”, aporta una textura húmeda, rica en aroma y un sabor inconfundible gracias a los dátiles y la irresistible salsa de caramelo. Cada porción promete ese equilibrio perfecto entre esponjosidad y dulzor, coronado por el contraste cálido de su topping.

El pudding de dátiles se popularizó inicialmente en Reino Unido, y su presencia en la gastronomía internacional es constante en fechas especiales y celebraciones familiares. Tradicionalmente, se sirve caliente y a menudo se acompaña con helado de vainilla o nata montada, generando un contraste de temperaturas y texturas que lo convierte en uno de los postres favoritos en invierno. La receta acepta pequeñas variaciones, como añadir frutos secos, jengibre o especias, pero siempre mantiene la esencia reconfortante del postre original.

Receta de pudding de dátiles

La receta clásica de pudding de dátiles consiste en un bizcocho esponjoso, endulzado con dátiles tiernos y cubierto con una generosa salsa de caramelo o toffee. Se prepara al horno y requiere poca elaboración previa, lo que facilita su integración en cualquier menú. El resultado es un postre jugoso, aromático y elegante, perfecto para compartir en reuniones familiares o como broche de oro en una comida especial.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Cocción del bizcocho: 35 minutos

Elaboración de la salsa: 10 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

200 g de dátiles sin hueso

250 ml de agua

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

60 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

150 g de azúcar moreno

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

180 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

200 ml de nata para montar (para la salsa)

100 g de mantequilla (para la salsa)

150 g de azúcar moreno (para la salsa)

Cómo hacer pudding de dátiles, paso a paso

Picar los dátiles en trozos pequeños y colocarlos en un cazo junto con el agua. Llevar a ebullición Añadir el bicarbonato de sodio fuera del fuego (burbujea), y dejar enfriar la mezcla Precalentar el horno a 180°C. Engrasar el molde deseado Batir la mantequilla con el azúcar moreno hasta obtener una mezcla cremosa Añadir los huevos uno a uno, batiendo bien cada vez que se añada Agregar el extracto de vainilla y mezclar Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal e incorporar suavemente a la mezcla anterior Añadir los dátiles (con el líquido) y mezclar justo hasta que se integre Verter la masa en el molde engrasado y hornear durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga limpio Mientras tanto, preparar la salsa de caramelo: Derretir la mantequilla con el azúcar moreno, añadir la nata y cocinar a fuego medio hasta que espese (5-7 minutos) Desmoldar el bizcocho caliente, pincharlo con un palillo y bañarlo con parte de la salsa de caramelo para que se impregne Servir caliente, acompañado con más salsa y, si se desea, helado de vainilla o nata montada

Consejos clave:

No mezclar en exceso una vez añadida la harina para mantener la esponjosidad.

Verter la salsa estando el bizcocho aún caliente para que se absorba bien.

Utilizar dátiles frescos y jugosos realza la textura final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen entre seis y ocho porciones generosas, según el tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: Aprox. 420 kcal

Grasas: 21 g

Hidratos de carbono: 55 g

Azúcares: 35 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pudding de dátiles puede conservarse en la nevera, cubierto, durante tres a cuatro días. Para recobrar su textura y calidez, bastará con calentarlo ligeramente antes de servir y añadir salsa extra.