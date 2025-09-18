Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un hombre es incapaz de llevar a cabo su trabajo debido a una lesión (Montaje Infobae con imágenes de @abogadovictorarpa / TikTok)

Obtener la incapacidad permanente puede resultar complicado para muchos trabajadores en nuestro país, pero según el abogado laboralista Víctor Arpa, existe un documento clave que podría inclinar la balanza a favor del solicitante. Se trata del profesiograma, un informe que “muy poca gente conoce”, pero, en palabras del propio Arpa, “puede ser clave para ganar tu incapacidad permanente”. Así lo ha explicado el letrado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa).

¿Qué es el profesiograma y quién tiene que elaborarlo?

El profesiograma es, según Víctor Arpa, “una radiografía del trabajo”. Consiste en un informe donde se detalla de manera precisa en qué consiste el puesto del trabajador: funciones, horarios, herramientas necesarias, condiciones físicas exigidas, riesgos laborales y aptitudes imprescindibles para desempeñarlo correctamente. El abogado destaca la necesidad de que este documento sea elaborado por la propia empresa. “Si trabajas en un negocio pequeño, se lo pides directamente a tu jefe. Y si es una gran compañía, pues al departamento de Recursos Humanos”, aclara el letrado en su intervención.

Se trata de un informe que permite dejar constancia por escrito de las verdaderas exigencias del puesto de trabajo, lo que resulta esencial para determinar si, ante una limitación física o psíquica, el trabajador puede continuar ejerciendo sus funciones habituales.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Tiene una función decisiva en la solicitud de incapacidad

Para quienes se enfrentan a un proceso de solicitud de la incapacidad permanente, el profesiograma es clave. Según explica Víctor Arpa, “este documento sirve para que el juez o el INSS vean si puedes realmente seguir haciendo tu profesión habitual". Así, se convierte en una herramienta fundamental para demostrar de forma objetiva que la limitación o enfermedad del trabajador le impide el desarrollo de sus funciones.

“La ausencia de profesiograma dificulta demostrar que tu limitación te impide trabajar“, advierte el abogado. Pone el ejemplo de un cocinero que ha sufrido una amputación en los dedos: “El profesiograma deja claro que necesita manipular alimentos, cuchillos y trabajar de pie todo el día”, señala Arpa. De este modo, la relación directa entre el tipo de lesión y la imposibilidad de seguir ejerciendo el trabajo queda perfectamente justificada.

Igualmente, un mozo de almacén con lesiones graves en la espalda tiene mucho que ganar si, en su profesiograma, se especifica que debe levantar peso a diario; información que, de acuerdo con lo que explica Arpa, “será decisiva para el caso”.

¿Cuándo es realmente imprescindible el profesiograma?

No todas las solicitudes de incapacidad requieren el profesiograma. Víctor Arpa diferencia claramente entre varios supuestos: “Para incapacidades absolutas o grandes invalideces no hace tanta falta porque ya hablamos de cualquier trabajo. Pero en las incapacidades parciales o totales para tu profesión habitual, el profesiograma sí es vital”, detalla el abogado en su vídeo de TikTok.

Ante estas situaciones, el experto recomienda a quienes quieran reclamar una incapacidad permanente solicitar siempre antes el profesiograma: “Puede ser la prueba que marque la diferencia entre que te la concedan o que te la denieguen”, concluye así su intervención el abogado laboralista.