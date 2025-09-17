El sorprendente invitado a la fiesta del 60º cumpleaños de Terelu Campos: “Es una provocación hacia Mar Flores“

Terelu Campos sale a cenar con un grupo de amigos (EUROPA PRESS).

El regreso de Rocío Flores a la televisión no ha pasado desapercibido. Su intervención en ¡De viernes! estuvo marcada por un choque directo con Terelu Campos, una de las amigas más cercanas de su madre, Rocío Carrasco. La joven no dudó en cuestionar el relato que Terelu ofreció sobre su vínculo en el pasado: “No puedes decir que conociste a una adolescente feliz cuando nos hemos cruzado tres veces en mi vida”, lanzó en tono firme. Flores insistió en que nunca recibió llamadas ni muestras de cercanía por parte de Terelu, aclarando además que fue con María Teresa Campos, y no con ella, con quien compartió más momentos.

La presentadora replicó con serenidad, recordándole que sí coincidieron en celebraciones familiares, como una Nochevieja en casa de su madre o en algunos cumpleaños. “Que no lo recuerdes no significa que no haya sucedido”, señaló Terelu, tratando de suavizar la tensión.

Mientras tanto, la figura más mediática del clan Campos se prepara para una cita muy distinta. La hija de María Teresa Campos celebra este miércoles su 60º cumpleaños con una gran fiesta en el restaurante Jimmy’s, uno de los locales de moda en la capital. La expectación es máxima: más de un centenar de invitados entre familiares, amigos y conocidos del mundo televisivo han confirmado asistencia.

El evento reunirá a toda la familia Campos en un momento de aparente unidad. Alejandra Rubio acudirá con Carlo Costanzia, mientras que Carmen Borrego estará acompañada de su hijo José María Almoguera y su pareja. Además, el festejo contará con la presencia de compañeros de profesión como Bea Archidona, Santi Acosta, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Ángela Portero o Carmen Alcayde. Tampoco faltarán amigos de largo recorrido como Nuria González o Eduardo Navarrete.

El lugar elegido no es casualidad. Jimmy’s, en plena intersección entre María de Molina y Príncipe de Vergara, combina gastronomía mediterránea, sushi bar y espectáculos en directo, y es un espacio al que Terelu suele acudir con frecuencia. El empresario Tito Pajares, propietario del local, mantiene una estrecha amistad con la presentadora, lo que ha facilitado la organización de esta velada que promete ser recordada.

Una invitación que puede dar que hablar

La lista de asistentes no solo está marcada por la relevancia de sus nombres, sino también por la sorpresa que encierra. Según han informado en el programa El tiempo justo, entre los invitados se encuentra Carlo Costanzia padre, cuya presencia podría generar cierta tensión debido a su difícil vínculo con Mar Flores, quien recientemente publicó sus memorias Mar en calma.

En ellas, repasa episodios de su vida personal como la supuesta violencia de género que sufrió por parte de este; además, de temas relacionados con Fernando Fernández Tapias, el marido de Nuria González, otra de las invitadas confirmadas. Este posible reencuentro amenaza con añadir un componente de morbo y controversia a la celebración. "Es una provocación hacia Mar Flores“, ha opinado la periodista Leticia Requejo.

A pesar de las posibles tensiones que puede crear con su consuegra, Terelu vive un momento personal y profesional positivo. En televisión ha consolidado su presencia en programas como Fiesta y ¡De viernes!, y en el plano personal disfruta de su faceta como abuela del pequeño Carlo, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Su 60º cumpleaños no solo marca el inicio de una nueva década en su vida, sino también la oportunidad de reunir a quienes la han acompañado en su trayectoria.

