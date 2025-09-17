España

El sorprendente invitado a la fiesta del 60º cumpleaños de Terelu Campos: “Es una provocación hacia Mar Flores“

La hija de María Teresa Campos podría revivir su guerra con su consuegra Mar Flores por el polémico invitado a su cumpleaños

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Terelu Campos sale a cenar
Terelu Campos sale a cenar con un grupo de amigos (EUROPA PRESS).

El regreso de Rocío Flores a la televisión no ha pasado desapercibido. Su intervención en ¡De viernes! estuvo marcada por un choque directo con Terelu Campos, una de las amigas más cercanas de su madre, Rocío Carrasco. La joven no dudó en cuestionar el relato que Terelu ofreció sobre su vínculo en el pasado: “No puedes decir que conociste a una adolescente feliz cuando nos hemos cruzado tres veces en mi vida”, lanzó en tono firme. Flores insistió en que nunca recibió llamadas ni muestras de cercanía por parte de Terelu, aclarando además que fue con María Teresa Campos, y no con ella, con quien compartió más momentos.

La presentadora replicó con serenidad, recordándole que sí coincidieron en celebraciones familiares, como una Nochevieja en casa de su madre o en algunos cumpleaños. “Que no lo recuerdes no significa que no haya sucedido”, señaló Terelu, tratando de suavizar la tensión.

Mientras tanto, la figura más mediática del clan Campos se prepara para una cita muy distinta. La hija de María Teresa Campos celebra este miércoles su 60º cumpleaños con una gran fiesta en el restaurante Jimmy’s, uno de los locales de moda en la capital. La expectación es máxima: más de un centenar de invitados entre familiares, amigos y conocidos del mundo televisivo han confirmado asistencia.

El evento reunirá a toda la familia Campos en un momento de aparente unidad. Alejandra Rubio acudirá con Carlo Costanzia, mientras que Carmen Borrego estará acompañada de su hijo José María Almoguera y su pareja. Además, el festejo contará con la presencia de compañeros de profesión como Bea Archidona, Santi Acosta, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Ángela Portero o Carmen Alcayde. Tampoco faltarán amigos de largo recorrido como Nuria González o Eduardo Navarrete.

El lugar elegido no es casualidad. Jimmy’s, en plena intersección entre María de Molina y Príncipe de Vergara, combina gastronomía mediterránea, sushi bar y espectáculos en directo, y es un espacio al que Terelu suele acudir con frecuencia. El empresario Tito Pajares, propietario del local, mantiene una estrecha amistad con la presentadora, lo que ha facilitado la organización de esta velada que promete ser recordada.

Entrevista a Pepe Navarro y Mar Flores, concursantes de 'El Desafío'.

Una invitación que puede dar que hablar

La lista de asistentes no solo está marcada por la relevancia de sus nombres, sino también por la sorpresa que encierra. Según han informado en el programa El tiempo justo, entre los invitados se encuentra Carlo Costanzia padre, cuya presencia podría generar cierta tensión debido a su difícil vínculo con Mar Flores, quien recientemente publicó sus memorias Mar en calma.

En ellas, repasa episodios de su vida personal como la supuesta violencia de género que sufrió por parte de este; además, de temas relacionados con Fernando Fernández Tapias, el marido de Nuria González, otra de las invitadas confirmadas. Este posible reencuentro amenaza con añadir un componente de morbo y controversia a la celebración. "Es una provocación hacia Mar Flores“, ha opinado la periodista Leticia Requejo.

A pesar de las posibles tensiones que puede crear con su consuegra, Terelu vive un momento personal y profesional positivo. En televisión ha consolidado su presencia en programas como Fiesta y ¡De viernes!, y en el plano personal disfruta de su faceta como abuela del pequeño Carlo, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Su 60º cumpleaños no solo marca el inicio de una nueva década en su vida, sino también la oportunidad de reunir a quienes la han acompañado en su trayectoria.

18/06/2025 Terelu Campos sale de
18/06/2025 Terelu Campos sale de Telecinco después de la gala final de Supervivientes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Temas Relacionados

Terelu CamposMar FloresFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

La Ley de Seguridad Ciudadana dedica un artículo a las “comprobaciones y registros en lugares públicos”

¿Te puede registrar la policía

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Kiko Matamoros y Belén Esteban se enzarzan en una brutal pelea en directo: “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”

Los tertulianos de ‘No somos nadie’ han entrado en cólera al hablar sobre los conflictos familiares de las Campos

Kiko Matamoros y Belén Esteban

¿Puede prohibirte la comunidad de vecinos tener mascotas? Un abogado responde

Los animales de compañía han pasado de ser considerados objetos a formar parte de la vida familiar, lo que obliga a reinterpretar las normas de convivencia en clave de derechos y bienestar animal

¿Puede prohibirte la comunidad de

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Desde Valencia, el ministro ha recalcado que “va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo, y esta es la talla que está dando la economía española”

Carlos Cuerpo asegura que España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Te puede registrar la policía

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama incautados al narcotráfico con un precio de salida de 150 euros

Llega a España el primer fármaco para un subtipo de ELA 30 años después de haberse aprobado en la UE

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

Un abogado explica las 10 cláusulas laborales a las que tu empresa no te puede obligar: “Son ilegales”

DEPORTES

Piastri se rinde ante Fernando

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”