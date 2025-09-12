Rocío Flores da marcha atrás y levanta el veto a Terelu Campos: su primer cara a cara en televisión

Rocío Flores y Terelu Campos, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Mediaset España)

El regreso de Rocío Flores a la televisión ha generado una gran expectación. La joven se sentará en el plató de ¡De viernes! tras la emisión de su scoop la semana pasada, una reaparición en la que había impuesto el veto a Terelu Campos, condición sobre la que finalmente ha decidido dar marcha atrás.

La confirmación oficial llegaba este jueves a través de un comunicado de Mediaset España, que despejó las dudas sobre la presencia de Terelu Campos en el programa. Según ha anunciado la cadena, Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, responderá en directo a las preguntas de los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, así como de los colaboradores habituales: Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León. De este modo, se pone fin a los rumores que apuntaban a que Flores habría exigido la ausencia de la colaboradora, íntima amiga de su madre, como condición para su participación.

El origen del veto a Terelu Campos se remonta a las exigencias que Rocío Flores habría planteado para su regreso a la televisión. Según desvelaba Marta Riesco en No somos nadie, la joven solicitó que la colaboradora no estuviera presente durante la entrevista, en un intento por evitar enfrentamientos directos con una de las defensoras más visibles de Rocío Carrasco. Sin embargo, desde la productora del programa se le aconsejó reconsiderar esta postura, argumentando que vetar a una colaboradora con una larga trayectoria en televisión no proyectaría una buena imagen, tal y como ha adelantado La Razón. Finalmente, Flores accedió a levantar el veto, permitiendo así la participación de Terelu Campos en el plató.

Esperado ‘cara a cara’

El trasfondo de la relación entre Rocío Flores y Terelu Campos está marcado por años de tensiones y declaraciones cruzadas. Terelu, amiga cercana de Rocío Carrasco, ha sido una firme defensora de la versión de la madre en el conflicto familiar. “Yo conocí a una niña feliz con su madre. Yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer”, espetó la hija de Teresa Campos tras ver la entrevista grabada de Flores.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Por su parte, Rocío Flores ha expresado públicamente el dolor que le ha causado la ausencia de su madre, señalando: “Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...). Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”, decía en el scoop emitido la semana pasada.

El conflicto entre madre e hija se intensificó tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, que expuso públicamente las diferencias familiares. Terelu Campos ha recordado en varias ocasiones el incidente ocurrido en la casa de Valdelagua en 2012, al que atribuye el punto de inflexión en la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. “Esa relación no se rompe de la nada y no se levanta una madre un día y dice: ‘Adiós, venga’. Todo tiene un porqué”, afirmó la colaboradora, que este viernes podrá rebatir el relato de la joven.