España

Rocío Flores impone un veto en su regreso a Telecinco: su condición para dejar sin defensa a su madre, Rocío Carrasco

La joven se ha querido asegurar de que no habrá voces críticas en su reaparición en directo en el programa ‘¡De Viernes!’

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Rocío Flores, en '¡De viernes!'.
Rocío Flores, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La inminente reaparición de Rocío Flores en Telecinco ha generado una gran expectación, especialmente por la condición que ha impuesto para su participación en el programa ¡De Viernes!: la ausencia total de Terelu Campos en el plató durante su entrevista. Según ha adelantado Informalia, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha dejado claro que no está dispuesta a compartir espacio con la colaboradora, una de las pocas voces críticas que se pudieron escuchar en plató tras la emisión del ‘scoop’ protagonizado por la joven.

La exigencia de Flores ha sido firme. Para sentarse en el plató de Telecinco el viernes 12 de septiembre de 2025, ha solicitado que Terelu Campos, habitual del programa y amiga íntima de su madre, no esté presente durante la entrevista.

Esta medida responde a la tensa relación que ambas mantienen desde hace años, marcada por la ruptura entre la influencer y su madre, Rocío Carrasco, y por el posicionamiento público de Terelu a favor de la hija de Rocío Jurado. Aunque la colaboradora conoce a Flores desde su infancia, la distancia entre madre e hija acabó por enfriar también el trato entre ellas. La defensa incondicional de Flores a su padre y la postura firme de Terelu en apoyo a Carrasco han hecho inviable cualquier acercamiento.

El trasfondo de esta decisión se remonta a la fractura familiar que ha ocupado titulares durante años. Flores, convertida en defensora de su padre tras la separación de sus progenitores, ha visto cómo Terelu Campos, hija mayor de María Teresa Campos, se ha mantenido siempre del lado de Carrasco. Esta alineación ha derivado en críticas públicas de Terelu hacia la actitud de Rocío, lo que ha motivado a la joven a evitar cualquier confrontación directa en el plató. Según Informalia, la influencer considera que la presencia de Terelu podría condicionar la entrevista y restarle objetividad, además de generar un ambiente incómodo que le impediría expresarse con libertad.

Terelu Campos, en '¡De viernes!'.
Terelu Campos, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La reacción de Terelu Campos ante el veto no se ha hecho esperar. Fuentes cercanas a la colaboradora han asegurado a Informalia que, lejos de sentirse ofendida, Terelu se encuentra “encantada” con la decisión, ya que tampoco le resultaba agradable la idea de sentarse frente a la hija de su amiga. Por este motivo, durante la emisión de la entrevista, Terelu seguirá la intervención de la joven desde una sala contigua y solo después compartirá su opinión, tal como ocurrió la semana anterior, cuando se emitió la conversación grabada. “Yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer”, expresó la colaboradora tras la emisión del ‘scoop’.

Nuevo ataque a su madre

No es la primera vez que Rocío Flores solicita medidas de este tipo. En etapas anteriores de su carrera televisiva, la joven ya había pedido a Mediaset que personas afines a su madre no coincidieran con ella en el plató. En una conversación reciente con Santi Acosta, conductor de ¡De Viernes!, Rocío expresó sus dudas sobre si su madre vería la entrevista, señalando que Carrasco se encuentra actualmente fuera de España, inmersa en la grabación de un reality de Televisión Española, lo que la mantiene incomunicada y alejada del foco mediático nacional.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Durante el adelanto de la entrevista, Flores abordó temas personales de gran calado. Habló abiertamente sobre el sufrimiento de su padre, Antonio David Flores, tras las acusaciones de maltrato y su posterior despido de Telecinco, lo que le llevó a pasar tres años sin empleo y a refugiarse en un canal de YouTube. “El ver a mi padre destruido y que le señalen por la calle… He llegado a un punto que pensé que se iba a suicidar, que cualquier día iba a pasar algo”, confesó la joven, quien relató el miedo y la angustia que vivió durante ese periodo.

Sobre su madre, Rocío Flores volvió a cargar duramente contra ella: “Sigo pensando lo mismo. Me ha destrozado la vida, pero es mi madre. A mucha gente le va a sorprender, pero él [Antonio David] siempre me ha apoyado en mi decisión de intentar retomar esa relación, nunca se ha opuesto, al revés, me ha dicho ‘es tu madre’”, aseguró, aunque más tarde reconocía que no le gustaría tener a un enemigo como su progenitor. La joven subrayó que, pese a la nula relación actual, tanto ella como su hermano estarían dispuestos a apoyar a su madre si lo necesitara.

Temas Relacionados

Rocío FloresTerelu CamposTelecincoAntonio David FloresRocío CarrascoMediaset EspañaDe ViernesTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

La ciudad de lujo con rascacielos y cocodrilos que ahora está abandonada: 85.000 millones de euros tirados a la basura

Villas, torres y campos de golf permanecen vacíos en un entorno desolador, mientras el proyecto se ve lastrado por políticas chinas y la crisis inmobiliaria

La ciudad de lujo con

El príncipe Harry visita a Carlos III en Londres: padre e hijo se reencuentran por primera vez en año y medio

El hijo menor del monarca ha sido visto llegando a Clarence House, la residencia del rey en la capital británica

El príncipe Harry visita a

El doctor Manuel Sans Segarra alerta sobre la desconexión emocional y el scroll infinito: “No hay que vivir en piloto automático”

“El peor que puede hacer un ser humano es sentarse en el sofá frente a la televisión y tragarse lo que sea, porque te olvidas de hacer funcionar la mente”, asegura el profesional en ek pódcast ‘Tengo un plan’

El doctor Manuel Sans Segarra

Cuál es la forma correcta: ¿Contribuir con o contribuir a?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cuál es la forma correcta:

Cuatro menores de entre 12 y 14 años entran en la residencia de un hombre y provocan su muerte: “Voy a ir a violar a tu esposa, luego le voy a cortar la garganta”

La víctima, turista belga habitual en la zona, sufrió un colapso tras recibir amenazas verbales de extrema violencia por parte de los adolescentes

Cuatro menores de entre 12
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil explica qué

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

ECONOMÍA

Multan a una empresa por

Multan a una empresa por simular el despido de una mujer de 62 años y que pudiera cobrar el paro: termina en multa de 7.501 euros y la devolución de ayudas

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre beber cerveza: “Puede provocar tu despido, sobre todo si estás de baja”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Jóvenes y familias con menores de Madrid podrán solicitar 88 pisos en alquiler asequible en Puente de Vallecas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La llegada de Sonia Bermúdez

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”

Los ciclistas se plantan ante la sucesión de protestas pro Palestina en la Vuelta a España: si vuelve a haber un incidente no competirán

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior