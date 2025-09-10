Rocío Flores impone un veto en su regreso a Telecinco: su condición para dejar sin defensa a su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La inminente reaparición de Rocío Flores en Telecinco ha generado una gran expectación, especialmente por la condición que ha impuesto para su participación en el programa ¡De Viernes!: la ausencia total de Terelu Campos en el plató durante su entrevista. Según ha adelantado Informalia, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha dejado claro que no está dispuesta a compartir espacio con la colaboradora, una de las pocas voces críticas que se pudieron escuchar en plató tras la emisión del ‘scoop’ protagonizado por la joven.

La exigencia de Flores ha sido firme. Para sentarse en el plató de Telecinco el viernes 12 de septiembre de 2025, ha solicitado que Terelu Campos, habitual del programa y amiga íntima de su madre, no esté presente durante la entrevista.

Esta medida responde a la tensa relación que ambas mantienen desde hace años, marcada por la ruptura entre la influencer y su madre, Rocío Carrasco, y por el posicionamiento público de Terelu a favor de la hija de Rocío Jurado. Aunque la colaboradora conoce a Flores desde su infancia, la distancia entre madre e hija acabó por enfriar también el trato entre ellas. La defensa incondicional de Flores a su padre y la postura firme de Terelu en apoyo a Carrasco han hecho inviable cualquier acercamiento.

El trasfondo de esta decisión se remonta a la fractura familiar que ha ocupado titulares durante años. Flores, convertida en defensora de su padre tras la separación de sus progenitores, ha visto cómo Terelu Campos, hija mayor de María Teresa Campos, se ha mantenido siempre del lado de Carrasco. Esta alineación ha derivado en críticas públicas de Terelu hacia la actitud de Rocío, lo que ha motivado a la joven a evitar cualquier confrontación directa en el plató. Según Informalia, la influencer considera que la presencia de Terelu podría condicionar la entrevista y restarle objetividad, además de generar un ambiente incómodo que le impediría expresarse con libertad.

Terelu Campos, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La reacción de Terelu Campos ante el veto no se ha hecho esperar. Fuentes cercanas a la colaboradora han asegurado a Informalia que, lejos de sentirse ofendida, Terelu se encuentra “encantada” con la decisión, ya que tampoco le resultaba agradable la idea de sentarse frente a la hija de su amiga. Por este motivo, durante la emisión de la entrevista, Terelu seguirá la intervención de la joven desde una sala contigua y solo después compartirá su opinión, tal como ocurrió la semana anterior, cuando se emitió la conversación grabada. “Yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer”, expresó la colaboradora tras la emisión del ‘scoop’.

Nuevo ataque a su madre

No es la primera vez que Rocío Flores solicita medidas de este tipo. En etapas anteriores de su carrera televisiva, la joven ya había pedido a Mediaset que personas afines a su madre no coincidieran con ella en el plató. En una conversación reciente con Santi Acosta, conductor de ¡De Viernes!, Rocío expresó sus dudas sobre si su madre vería la entrevista, señalando que Carrasco se encuentra actualmente fuera de España, inmersa en la grabación de un reality de Televisión Española, lo que la mantiene incomunicada y alejada del foco mediático nacional.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Durante el adelanto de la entrevista, Flores abordó temas personales de gran calado. Habló abiertamente sobre el sufrimiento de su padre, Antonio David Flores, tras las acusaciones de maltrato y su posterior despido de Telecinco, lo que le llevó a pasar tres años sin empleo y a refugiarse en un canal de YouTube. “El ver a mi padre destruido y que le señalen por la calle… He llegado a un punto que pensé que se iba a suicidar, que cualquier día iba a pasar algo”, confesó la joven, quien relató el miedo y la angustia que vivió durante ese periodo.

Sobre su madre, Rocío Flores volvió a cargar duramente contra ella: “Sigo pensando lo mismo. Me ha destrozado la vida, pero es mi madre. A mucha gente le va a sorprender, pero él [Antonio David] siempre me ha apoyado en mi decisión de intentar retomar esa relación, nunca se ha opuesto, al revés, me ha dicho ‘es tu madre’”, aseguró, aunque más tarde reconocía que no le gustaría tener a un enemigo como su progenitor. La joven subrayó que, pese a la nula relación actual, tanto ella como su hermano estarían dispuestos a apoyar a su madre si lo necesitara.