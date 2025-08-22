Terelu Campos se convierte en el comodín de ‘Fiesta’ para salvar las audiencias: el cambio de horario en su sección

Terelu Campos. (Telecinco)

Telecinco sigue trabajando para mejorar las audiencias que, como es habitual, suelen abajar un poco durante los meses de verano. Ahora que el mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, la cadena se ha propuesto mejorar las cifras de Fiesta, su programa de los fines de semana el cual está siendo presentado por Àlex Blanquer y César Muñoz durante las vacaciones de Emma García. Si bien ellos dos son los rostros principales, el espacio también cuenta con la presencia de Terelu Campos, un rostro veterano con el que quieren atraer a más espectadores.

La colaboradora tiene su propia sección, Aires de Fiesta, y la estrategia es recrear el mítico Qué tiempo tan feliz, el último programa que presentó su madre, María Teresa Campos, y que se ha convertido en una suerte de homenaje. Si bien la idea era interesante, las cifras no han acompañado así que Mediaset ha optado por realizar algunos cambios en aras de mejorar los datos.

¿Cómo lo ha hecho? Modificando la escaleta del espacio para darle a Terelu una visibilidad diferente. Así lo asegura Bluper, que añade que de momento es un cambio para este fin de semana. Por lo tanto, este sábado y domingo Campos estará con su sección de 16:00 a 17:30 horas.

Imaegn de archivo del programa 'Fiesta'. (Telecinco)

Como antaño hiciera María Teresa, en esta ocasión su hija hablará sobre la vida y trabajo de dos artistas muy queridas. El sábado será el turno de Marisol y, el domingo, de Carmen Sevilla.

Por lo que se ve, Terelu Campos ha encajado bien la decisión y no ha dudado en implicarse a fondo para darlo todo y ayudar a que Fiesta recupere un poco de brillo en sus cifras. Los datos, eso sí, no están pasando por su mejor momento. Hace solo unos días, el programa consiguió un 7,5% de cuota de pantalla y fue seguido por 607.000 espectadores, quedando en la tercera posición dentro de su franja. Nada fácil cuando enfrente tiene a las películas de la tarde de Televisión Española y Antena 3, que siguen atrayendo a buena parte del público.

Las audiencias del programa ‘Fiesta’

Durante este 2025, el magacín ha estado rondando el 9% de share mensual, sin llegar a dar el salto al ansiado doble dígito. El dato de agosto aún está en el aire, pero en julio se notó una pequeña mejoría, subiendo cinco décimas respecto al mes anterior y alcanzando el 9,1%. Aun así, Fiesta no logra pasar esa barrera desde septiembre del año pasado, cuando firmó un 10,2% de media. Hace tiempo que no disfruta de datos así, y la competencia se lo pone complicado domingo tras domingo.

Lo que sí está claro es que el regreso de Terelu Campos a la televisión, aunque sea al frente de una sección, ha traído algo de alegría al plató. Para sus seguidores supone reencontrarse con la ‘Terelu presentadora’, una figura que llevaba tres años alejada de la primera línea tras su paso por Sálvame Lemon Tea y sus apariciones en el también desaparecido Viernes Deluxe. Tras el cierre de esos formatos, probó suerte como colaboradora en Mañaneros y D Corazón, ya en la televisión pública, pero hasta ahora no la había vuelto al frente de un espacio, aunque sea solo en parte.

María Teresa Campos y Terelu Campos en la presentación de la nueva temporada de 'Qué tiempo tan feliz'. (Europa Press)

Su regreso, además, llega envuelta en cierto aire nostálgico. Más allá de aquel homenaje a María Teresa Campos en enero de 2024 en La 1, lo cierto es que Terelu llevaba tiempo sin asumir el reto de volver a los mandos y muchos tenían ganas de verla otra vez presentando, aunque sea solo por un rato.