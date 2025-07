Terelu Campus habla de sus diagnósticos de cáncer: “El segundo cambió mi manera de relacionarme con el sexo masculino”

Terelu Campos en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Terelu Campos, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, está a punto de cumplir 60 años. El próximo 31 de agosto, la hija de María Teresa Campos celebrará esta cifra redonda en un momento clave en su vida. Y es que, además de hacer frente a la pérdida de su madre, la tertuliana se ha experimentado las duras condiciones que caracterizan el mítico programa Supervivientes. Y por partida doble, pues se ha convertido en la primera concursante en saltar dos veces del helicóptero en la misma edición.

Completamente renovada por dentro y por fuera, la madre de Alejandra Rubio ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que ha hecho un balance de su vida y, además, se ha sincerado sobre sus dos diagnósticos de cáncer. Posando con un espectacular bikini azul, la televisiva ha confesado que “echo de menos los besos y los abrazos de un hombre”.

Y es que tras separarse de José Valenciano en 2015, después de un año y medio de relación, su corazón no ha vuelto a ser conquistado. “¿Hay hombres interesados en mí? Sí. ¿Estoy yo interesada en alguno? No", ha confesado. Y ha aclarado: “No tengo miedo a nada y a enamorarme menos. No voy a mentir, me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está. No quiero nada más”, ha admitido la entrevistada a la revista del corazón.

Portada de la revista 'Lecturas' del 30 de julio de 2025

“Me ha marcado para siempre”

La conversación tomó otro tono cuando Terelu Campos fue preguntada por sus dos cánceres de mama. Y es que la hermana de Carmen Borrego fue diagnosticada con uno en 2012, tras detectarle un tumor maligno en el pecho derecho. Seis años después, y tras haberse recuperado de ese duro bache, los médicos le detectaron un bulto en su pecho izquierdo. “Llevo cinco meses sin tomar la pastilla. Lo he alargado casi dos años”, ha detallado, haciendo referencia a su tratamiento de cáncer.

“En junio tuve mi primera revisión sin tomar pastilla. Estaba todo bien. No me la quité también por superstición. Cuando me la quité en el primer cáncer, me dio el segundo. Eso hizo mella en mí. Me ha marcado para siempre”, ha desvelado, agregando que es como una “pequeña espadita que tienes ahí, a ver si se me clava por algún lado”.

Noticias del día / 30 de julio 2025

“Eso que dicen que siempre hay una Campos que está peor que tú, me toca las narices. No es verdad. Tenemos una buena vida, me parece una ofensa para las que están realmente mal. ¡No me hace ninguna gracia″, ha sentenciado. Acto seguido, la que fuera colaboradora de Sálvame ha revelado que no ha recibido ayuda psicológica con el cáncer, aunque estuvo a punto de pedirla. “El segundo cáncer y la doble mastectomía me arrasaron. Cambió mi manera de relacionarme con el sexo masculino”, ha confesado. Siendo momentos tan delicados para ella, Terelu Campos resalta el hecho de estar rodeados de personas en las que poder buscar apoyo en situaciones como esta: “Mi familia y mis amigos han sido una grandísima medicina”.