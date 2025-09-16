España

Muere una mujer de 83 años tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse: ahora se enfrenta a cargos por homicidio involuntario

En España, alrededor de 3.700 personas se quitan la vida, según datos del INE

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

La comunidad de Milán se encuentra conmocionada tras la muerte de Francesca Manno, una mujer de 83 años, luego de ser aplastada por un hombre que se arrojó desde un cuarto piso de un edificio. El suceso ocurrió la noche del domingo 14 de septiembre, en Via Fratelli di Dio, en el barrio de Baggio, y ha dado inicio a una investigación por homicidio involuntario.

El accidente

Según las autoridades locales, el hombre, identificado por las iniciales E.M. y de 70 años, intentó suicidarse alrededor de las 20:30 horas lanzándose desde el balcón de su vivienda. En ese momento, Francesca Manno caminaba por la acera bajo el edificio, cerca del patio interior. El impacto fue extremadamente violento, causando la muerte instantánea de la mujer.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato, pero todos los intentos de reanimación resultaron infructuosos y los paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron declarar la muerte de la anciana, según ha comentado MilanoToday.

Estado del hombre

A pesar de la gravedad de la caída, el hombre sobrevivió. Fue trasladado al Hospital Niguarda en estado crítico, presentando múltiples fracturas, principalmente en las piernas. Los médicos descartaron riesgo vital y, según fuentes filtradas, se encontraba consciente tras el accidente.

Se estima que el cuerpo de la víctima amortiguó parcialmente la caída, lo que pudo salvarle la vida.

Investigación y marco legal

Inicialmente, algunos testigos pensaron que se trataba de un doble suicidio, pero las investigaciones confirmaron que no existía ningún vínculo entre el hombre y la víctima. La fiscal encargada del caso, Giovanna Cavalleri, ordenó la autopsia de Francesca Manno y abrió una causa judicial para esclarecer las circunstancias del caso.

Ahora, el hombre enfrenta cargos por homicidio involuntario, delito que en Italia puede acarrear con penas de 6 meses a 5 años de prisión, con agravantes en caso de violaciones de normas de seguridad o consumo de alcohol o drogas.

Los investigadores compararon la fuerza del impacto con la de un choque de automóvil a gran velocidad, lo que explica la gravedad de las consecuencias para la víctima.

Intervención de la reina Letizia en el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental 2024

Reacciones y consecuencias

Vecinos y peatones describieron el accidente como un hecho inesperado y trágico, que ha dejado consternada a toda la comunidad. Las autoridades continúan investigando para determinar todos los detalles y responsabilidades, mientras el hombre permanece hospitalizado bajo custodia.

Este trágico accidente pone de relieve la importancia de la prevención del suicidio y la atención a la salud mental. El suicidio sigue siendo un problema de salud pública en Europa y España no es la excepción. Cada año, alrededor de 3.700 personas se quitan la vida en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que representa la primera causa de muerte externa en el país.

En nuestro país y en todo el mundo, existen recursos disponibles para quienes atraviesan crisis emocionales. Las personas que se sienten en riesgo de suicidio pueden contactar al Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o a la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio (www.iasp.info) para recibir ayuda inmediata y confidencial. Pedir ayuda es un paso vital: nadie debería enfrentarse a sus problemas en soledad.

