Una madre dice a sus familiares que se va de vacaciones y luego les llega un mensaje informando de su suicidio asistido: “Recibimos el mensaje por WhatsApp”

Megan Royal nunca olvidará el mensaje de WhatsApp. “Me dijeron que mi madre había muerto, que había ido a Suiza a hacerse el suicidio asistido y me informaron de que sus cenizas me serían enviadas por correo en 6 a 8 semanas”, cuenta en el medio Irish Independent, que ha relatado toda esta historia. Maureen Slough, de 58 años y originaria de Cavan, Irlanda, había hecho creer a su familia que se marchaba de vacaciones a Lituania. En realidad, su destino fue Suiza, donde en secreto, recurrió al suicidio asistido con la ayuda de la organización Pegasos.

El viaje de Maureen Slough comenzó el 8 de julio de 2025, cuando informó a su familia que pasaría unos días en Lituania acompañada de una amiga. Solo dos personas de su entorno conocían la verdad: Slough planeaba viajar sola a Suiza para someterse a un suicidio asistido. Según relató el Irish Independent, antes de partir, la mujer confió sus intenciones a estos amigos, quienes, tras dudar, decidieron alertar a su hija. “Un amigo cercano suyo me envió un mensaje el miércoles por la noche, posiblemente sobre las 22 horas. Yo estaba en la cama con el bebé. ‘Tu madre está en Suiza… quiere el suicidio asistido’”.

Megan Royal avisó a su padre, quien intentó contactar a Slough en Suiza. La madre prometió regresar pronto a casa. Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las 13:00, Megan recibió ese mensaje de WhatsApp procedente de Pegasos, la organización suiza sin fines de lucro dedicada a la ayuda para morir, con sede en Liestal.

A medida que la familia fue reconstruyendo los hechos, supieron que Maureen Slough había pagado 15.000 libras esterlinas (unos 17.000 euros) a Pegasos para acceder al procedimiento. El suicidio asistido es legal en Suiza desde 1942, pero la eutanasia —que implica la intervención directa de un tercero— sigue prohibida. En el caso del suicidio asistido, la persona debe autoadministrarse la medicación letal. Pegasos, la organización involucrada, comunicó tanto a la familia como al Irish Independent que Slough fue sometida a una evaluación psiquiátrica independiente y que se determinó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Según la entidad, la mujer declaró sufrir “dolor crónico insoportable” y proporcionó información sobre su historial médico.

“Le quedaba mucho por vivir”

La familia, sin embargo, sostiene una visión distinta. “Nadie dice que no sintiera dolor. Pero no un dolor lo suficientemente grande como para acabar con su vida. Le quedaba mucho por vivir y por dar”, ha declarado su hija. “Simplemente estaba pasando por un momento oscuro. No estaba enferma terminal ni, en mi opinión, lo suficientemente enferma como para hacer esto y dejar a nuestra familia así”.

Las dudas de la familia sobre el proceso de verificación de Pegasos se intensificaron al conocer que la organización había recibido una carta, supuestamente de la hija, en la que se informaba que estaba al tanto de la decisión de su madre y que, aunque no la compartía, la aceptaba. Pegasos aseguró que contactó a la hija por correo electrónico para confirmar la autenticidad de la carta y que recibió una respuesta de confirmación. Sin embargo, Royal y sus allegados sospechan que fue la propia Slough quien creó el correo electrónico y respondió en nombre de su hija.

La familia también criticó la falta de humanidad en la comunicación y el envío de las cenizas. “Ni siquiera una carta de condolencias con la urna. Ni siquiera una etiqueta de frágil en la caja”, critica Royal. Ante estas circunstancias, el hermano de Maureen, Philip Slough, abogado en el Reino Unido, ha solicitado una investigación conjunta con las autoridades suizas.