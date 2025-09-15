España

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Las interrupciones en la carrera profesional por la crianza de hijos, los salarios insuficientes o la discriminación por edad y género dificultan que este colectivo se reincorpore al mercado laboral

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Dos mujeres entran en una
Dos mujeres entran en una oficina del paro en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

Las mujeres mayores de 45 años encabezan actualmente las listas del desempleo en España, una realidad que desmonta la idea extendida de que los jóvenes constituyen el grupo más vulnerable en materia de paro. Según datos analizados por El Economista, este colectivo multiplica por más de cinco el número total de parados menores de 25 años.

La composición del paro en España ha cambiado drásticamente en los últimos años, impulsada por el envejecimiento de la población y el crecimiento sostenido de la presencia femenina en el mercado laboral. Según datos del SEPE recogidos por el medio digital, el 58% de los desempleados ya supera los 45 años, lo que representa aproximadamente 1,5 millones de personas.

En este contexto, es especialmente llamativo que el 61% de este grupo sean mujeres, situando a las paradas senior como el colectivo más numeroso en las listas del paro. En concreto, las 865.450 mujeres mayores de 45 años desempleadas registradas en agosto superan, por sí solas, a todos los hombres y mujeres desempleados de entre 25 y 44 años, que alcanzan los 848.952.

Además, este volumen de paradas multiplica por 5,2 al de los menores de 25 años desempleados, sumando ambos géneros. Se trata de una fotografía inédita, ya que nunca antes se había producido tal diferencia.

Un avance insuficiente de las políticas de igualdad laboral

El Ministerio de Trabajo ha destacado la reducción del paro juvenil en un 25,7% y del femenino en un 19% en los últimos años. Sin embargo, este avance tiene luces y sombras, pues la evolución de ambos colectivos no es comparable.

Tal y como ha analizado El Economista, a pesar de la caída general del desempleo femenino, la reducción del paro entre los hombres ha sido mayor (un 23%), y la brecha se agranda con la edad. Así, entre los hombres de más de 45 años el paro solo ha disminuido un 17,1% hasta situarse en 544.478, pero entre las mujeres de la misma edad apenas lo ha hecho en un 7,1%. De hecho, el paro masculino senior también supera al de los jóvenes, aunque en menor proporción (3,2 veces), y queda por debajo del volumen total de parados de entre 25 y 44 años.

Esta situación evidencia que el verdadero desequilibrio laboral se localiza entre las mujeres mayores, grupo que ha sido el más rezagado en la recuperación del empleo en los últimos años.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta situarse en un total de 2.404.606, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Fuente: Europa Press).

El mito del paro juvenil y las causas de la brecha

Durante mucho tiempo se ha pensado que el principal problema del paro afecta a los jóvenes, ya que su tasa es el doble que la media del país. No obstante, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del SEPE coinciden en mostrar que, aunque los métodos estadísticos difieren, las mujeres mayores de 45 años siguen presentando cifras superiores de paro frente a todo el colectivo juvenil. La EPA, por ejemplo, contabiliza 1,1 millones de parados mayores de 45 años, de los cuales 605.000 son mujeres, mientras que los menores de 25 en situación de desempleo suman 450.600.

Este desequilibrio se observa sobre todo desde los 25 años en adelante y persiste hasta el final de la vida laboral, a pesar de la equiparación de géneros en el paro juvenil y el retraso de la maternidad. Factores como las interrupciones en la carrera profesional por la crianza de hijos, los salarios insuficientes frente al coste de guarderías o la discriminación por edad y género, consolidan la dificultad de este colectivo para reincorporarse al mercado laboral.

Una brecha persistente y agravada

La evolución histórica muestra que siempre ha habido más mujeres que hombres entre los parados registrados, especialmente en las franjas de edad superiores, y que esta brecha se disparó tras la incorporación masiva de la mujer al trabajo durante los años noventa. Solo durante la crisis económica de la Gran Recesión, el paro masculino se acercó puntualmente al femenino, pero desde entonces la brecha ha vuelto a niveles anteriores e incluso los ha superado.

Pese a la reducción general del paro y al aumento del PIB, El Economista advierte que la desigualdad estructural sigue vigente, con un problema agravado ahora por el envejecimiento del mercado laboral y la persistencia del edadismo, que dificulta la reinserción laboral de las mujeres mayores de 45 años.

Temas Relacionados

SEPEMinisterio de TrabajoEncuesta de Población ActivaMercado laboralDiscriminaciónEdadismoTrabajadores EspañaDesempleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

La peregrinación de una joven en silla de ruedas desde Francia a Santiago de Compostela: “Será una novedad”

En lo que va de 2025, 404.714 personas han hecho el Camino de Santiago, de los cuales 7.215 son franceses

La peregrinación de una joven

El chef David Guibert, sobre el error que casi todos cometemos al cocinar con especias: “Pierden todo su sabor”

El cocinero vasco, con casi 300.000 seguidores en Instragram, ha mostrado cuál es el método correcto para utilizar las hierbas aromáticas en nuestras recetas

El chef David Guibert, sobre

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Las manifestaciones propalestinas que cancelaron la última etapa de la carrera ciclista han convertido la competición deportiva en tema de Estado

Los 21 días que transformaron

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Aparte de las dos víctimas mortales, de 65 y 54 años, un hombre de 63 resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Agencias de detectives: las empresas

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

Precio de la luz sube este 15 de septiembre: estas serán las horas más caras y más baratas del día

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao