España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

Una mujer entra en una oficina de empleo en Madrid durante el verano (Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS)

El desempleo ha aumentado en 21.905 personas en agosto, situándose en 2.426.511, el nivel más bajo en este mes desde 2007. En paralelo, la Seguridad Social, en comparación con el pasado mes de julio, ha perdido 199.300 afiliados (-0,91%), situándose en los 21,6 millones, con avances interanuales notables en sectores de alto valor añadido.

Subida mensual del paro y evolución interanual

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del SEPE aumentó en 21.905 personas (0,91%) en agosto respecto a julio, situando el total de paro registrado en 2.426.511 personas, el nivel más bajo para un mes de agosto desde 2007. Pese al repunte mensual, en términos desestacionalizados el desempleo descendió en 6.075 personas. En la comparación interanual, el paro ha caído en 145.610 personas (-5,66%).

Estos datos dibujan un mercado laboral con lecturas divergentes: aumento del paro mes a mes, pero mejora sostenida respecto al año anterior y en series ajustadas por estacionalidad.

Por sectores y tramos de edad

Por sectores económicos, agosto registró descensos del paro en Agricultura (−1.849 personas; −2,36%) y en el colectivo Sin Empleo (−3.458; −1,53%). En cambio, subió en Construcción (+2.745; +1,55%), Industria (+2.775; +1,49%) y Servicios (+21.692; +1,25%), sector que concentra la mayor parte del incremento mensual.

En cuanto a sexo y edad, el desempleo femenino aumentó en 11.748 mujeres (0,80%), hasta situarse en 1.471.731, mientras que el paro masculino ascendió en 10.157 personas (1,08%), quedando en 954.780. En la comparación con agosto de 2024, el paro masculino baja en 66.683 personas (-6,53%) y el femenino en 78.927 (-5,09%).

Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo registró un ascenso mensual de 3.485 personas (2,12%), pero se mantiene en una cifra por debajo de 170.000, acumulando 52 meses de reducciones interanuales consecutivas.

Comunidades autónomas y contratación

El paro registrado descendió en cinco comunidades en agosto. Las mayores caídas en términos absolutos se dieron en Castilla-La Mancha (−1.047) y Canarias (−873), así como en la Comunidad Foral de Navarra (−150). Por el contrario, las subidas más significativas se concentraron en Cataluña (7.942), Comunidad de Madrid (4.214) y País Vasco (4.178).

En materia de contratación, el número total de contratos registrados en agosto fue de 1.039.962. De ellos, 385.856 contratos tienen carácter indefinido, lo que supone el 37,10% del total.

Afiliación: récords y sectores de alto valor añadido

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social mantiene niveles máximos: la serie desestacionalizada alcanza los 21.672.249 de afiliados tras ganar 29.836 ocupados respecto a julio. En términos medios (serie original), la afiliación se sitúa en 21.666.203 afiliados y acumula un avance de 476.801 ocupados en los últimos doce meses.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subraya el buen comportamiento de sectores de alto valor añadido como Información y Comunicaciones y de Actividades Científicas y Técnicas, tanto en régimen general como entre autónomos.

Jóvenes, mayores y autónomos

La afiliación crece con especial fuerza entre los menores de 30 años y los mayores de mayores de 55. Desde antes de la reforma laboral, la ocupación de los jóvenes ha aumentado un 25% y la de los mayores un 23,3%; en los tramos de 25-29 años y menores de 24 la mejora de las bases de cotización supera el 30% desde 2019.

Los trabajadores por cuenta propia también registran cifras récord: el RETA y SETA suman 3.405.711 autónomos, 34.361 más que hace un año.

Sectores que que impulsan el empleo

La inmensa mayoría de los sectores del régimen general han ganado afiliados en los últimos doce meses. Destacan Transporte y Almacenamiento (+8,1%), Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (+4,2%), Agricultura y Construcción (+4%), Educación (+3,7%) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (+3,3%).

El ministerio subraya que el crecimiento del empleo en España desde finales de 2021 supera al de varios países europeos y que la mejora en la calidad del empleo se refleja en casi 3,9 millones más de contratos indefinidos desde entonces.

Prestaciones y gasto

En materia de prestaciones, las personas beneficiarias a final de julio fueron 1.852.428. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de julio se situó en 82,39%, cifra que el ministerio describe como la más alta de la serie histórica, salvo el periodo de pandemia. En la sección dedicada al paro se indica además una tasa de cobertura del 82,4%, una referencia cercana aunque con distinta redacción en los comunicados.

El gasto medio mensual por beneficiario en julio (sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura) fue de 1.315,4 euros, 252,6 euros más que en julio de 2024 (un 23,8%), y los gastos totales del mes ascendieron a 2.004,8 millones de euros.

La fotografía de cierre es, por tanto, mixta: agosto trae un repunte mensual del desempleo, pero mantiene la tendencia de mejora interanual y se combina con una afiliación en niveles históricos y avances en la calidad del empleo, especialmente en sectores de alto impacto productivo.