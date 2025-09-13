El truco de un cocinero para que el pescado no se pegue en la sartén: “No se engancha absolutamente nada , se despega completamente”

El truco de un cocinero para que el pescado no se pegue en la sartén

Miguel Ángel Cádiz Romero, cocinero y creador de contenido, ha compartido un truco de cocina que se ha vuelto viral por su sencillez y eficacia: usar papel de horno en la sartén para que el pescado no se pegue, incluso cuando la sartén está vieja o desgastada. Lo ha mostrado en un vídeo en su cuenta de TikTok (@carnesyfuegoss), donde lo siguen más de 937.000 personas.

El papel de horno, también llamado vegetal o sulfurizado, es un recurso habitual en la cocina, sobre todo para recetas al horno. Sirve para evitar que los alimentos se adhieran a la bandeja y para facilitar la limpieza. Sin embargo, su uso no se limita al horno, como demuestra Cádiz Romero.

En su vídeo, el cocinero comienza diciendo: “Os cuento un supertruco para que tus peces a la plancha no se enganchen aunque la sartén sea vieja”. Para probarlo, cocina una tortilla de río, es decir, trucha, un pescado azul que, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), es rico en proteínas, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes beneficiosos para la salud cardiovascular. No obstante, la trucha es conocida por lo difícil que puede ser cocinarla sin que la piel se quede pegada a la sartén o se deshaga al darle la vuelta.

El procedimiento para que el pescado no se pegue

Para evitar este problema, Miguel Ángel coloca un trozo de papel de horno directamente en la sartén, añade un poco de aceite encima y calienta el conjunto. Luego, coloca la trucha sobre el papel y la cocina con normalidad. “Ponemos la tortilla en la sartén, dejamos que se dore, que se selle, y luego le damos la vuelta. Verás qué más fácil y más útil”, asegura.

El resultado es sorprendente: el pescado se cocina perfectamente y se despega sin dificultad, sin romperse ni perder su presentación. Según el cocinero, este método también se puede aplicar a otros alimentos como huevos o tocino, que suelen pegarse fácilmente al cocinarse directamente sobre el metal.

Además, el uso del papel de horno en la sartén es totalmente seguro, según explica el propio Cádiz: “Eso es vegetal, es para el horno, ha pasado todos los controles de Sanidad”. Incluso en caso de que el papel se queme un poco, no emite olores ni sabores desagradables que puedan afectar a la preparación. “No se engancha absolutamente nada, se despega completamente. Es sencillísimo, sólo es cuestión de probarlo en casa”, concluye.

Para terminar la receta, el cocinero añade un poco de mantequilla y perejil por encima de la trucha, realzando su sabor de manera sencilla. El vídeo ha tenido una gran acogida en redes sociales, donde muchos usuarios han agradecido el consejo y se han animado a probar este truco en casa.

Con trucos como este nos damos cuenta de que no hacen falta grandes recursos para poder cocinar bien. Esta técnica es una más de las que mejoran la forma de cocinar, alargando la vida útil de nuestros utensilios y obteniendo mejores resultados, sin complicaciones y sin necesidad de utensilios sofisticados.