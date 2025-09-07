España

Tarta de queso cottage al horno: una versión proteica y saludable de la receta tradicional

Es una opción menos calórica e ideal para diferentes contextos

Tarta de queso cottage
El postre es uno de los mejores momentos de la comida para muchas personas. En este contexto, uno de los platos estrella es la tarta de queso, un dulce ideal para cerrar una reunión familiar.

Uno de los lácteos que está aumentando su popularidad en los últimos meses es el queso cottage. Si eres una de esas personas a la que le encanta este alimento proteico, esta receta es ideal para preparar un buen postre.

Receta de tarta de queso cottage al horno

La tarta de queso cottage al horno se caracteriza por su textura suave, su gran sabor y un perfil nutricional equilibrado. La técnica principal consiste en batir bien los ingredientes para lograr una mezcla aireada que, tras el horneado, mantiene esa ligereza que tanto la distingue.

La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

Gracias a la harina de avena o almendra, se convierte en una receta apta para personas que buscan reducir la harina refinada. El resultado: una tarta tierna, con un punto aromático de vainilla y limón, y una presentación ideal para momentos especiales o para el día a día.

Tiempo de preparación

  • Preparación manual: 10 minutos
  • Cocción en horno: 35 minutos
  • Enfriado previo al desmoldado: 30 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora y 15 minutos (incluyendo enfriado)

Ingredientes

  1. 250 g de queso cottage
  2. 2 huevos
  3. 125 g de yogur natural sin azúcar
  4. 2 cucharadas de miel o edulcorante al gusto
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. 50 g de harina de avena o harina de almendra
  7. Ralladura de limón (opcional)

Cómo hacer tarta de queso cottage al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ℃.
  2. En un bol grande, bate los huevos con la miel (o edulcorante) y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté espumosa.
  3. Añade el queso cottage y el yogur natural, y mezcla con varillas hasta obtener una consistencia homogénea.
  4. Incorpora la harina y la ralladura de limón. Remueve suavemente para no perder aire en la mezcla.
  5. Forra un molde con papel de horno y vierte en él la preparación.
  6. Hornea durante 35 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada y al presionar con el dedo recupere la forma sin hundirse.
  7. Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Sirve la tarta fría para potenciar su sabor y textura.
  8. Puedes acompañar con frutos rojos o mermelada sin azúcar para un toque final fresco.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para ocho porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 130 kcal
  • Proteínas: 9-10 g
  • Grasas: 3-4 g
  • Carbohidratos: 13-15 g
  • Azúcares: 4-6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de queso cottage al horno se puede conservar en el frigorífico, bien tapada, durante hasta tres días. Se recomienda no congelar para evitar que cambie la textura.

Queso cottageTarta de quesoQuesoLecheProteínaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

