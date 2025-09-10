El desayuno que recomienda el doctor Manuel Viso para no caer en el picoteo: “Lo notarás en tu rendimiento físico y mental”

Los alimentos que elegimos para desayunar condicionan nuestros niveles de energía (Montaje Infobae)

La manera en la que empezamos el día puede determinar cómo transcurre el resto de nuestra jornada. Lo que desayunamos (si lo hacemos) condiciona nuestros niveles de energía para hacer frente al día, para cumplir con nuestras obligaciones y tener energía para disfrutar del tiempo de ocio.

No todos los alimentos son iguales a la hora de preparar un desayuno tan nutritivo como energético, pues no es lo mismo empezar el día con un vaso de leche y galletas que con una tostada de aceite y jamón. El doctor Manuel Viso, a través de su libro Súper Sanos. Nuevos hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente que alargarán tu vida, explora cuáles son las mejores opciones para desayunar.

La combinación de ciertos alimentos en el desayuno pueden erigirse como un aliado de la salud ya que “se puede crear una comida equilibrada que proporcione energía para toda la mañana” y, entre otras cosas, “promueva una saciedad suficiente para no caer en el picoteo”. El especialista asegura que “lo notarás en tu rendimiento físico y mental”.

Las frutas y las verduras son una perfecta opción para desayunar al ser “excelentes fuentes de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes”. Se pueden optar por frutas frescas y de temporada (más económicas, sostenibles y sabrosas) y por vegetales como los tomates o los aguacates.

Bol con yogur, frutas y avena (Shutterstock)

Para quienes son más de empezar el día con cereales para desayunar, los integrales son la mejor opción porque “proporcionan carbohidratos complejos, fibra y una variedad interesante de nutrientes”. Entre los cereales integrales encontramos la avena, la quinoa, el trigo integral, el centeno o el arroz integral. El doctor Viso recomienda revisar el etiquetado de los envases, dado que algunos pueden ser ricos en azúcares.

El doctor Viso no olvida las proteínas, “importantes para mantener la saciedad y promover la construcción y la reparación musculares”. Entre las fuentes de proteínas que podemos incorporar en nuestro desayuno encontramos los huevos, la leche entera, el yogur natural o el griego sin nata, el tofu, el jamón, el pavo, el tempeh o la pechuga de pollo.

Las grasas también son fundamentales y a menudo se demonizan, pese a que algunos son saludables. Es el caso de las que se encuentran en los frutos secos, las semillas, el aguacate o el aceite de oliva virgen extra. Todos ellos “son importantes para potenciar la salud cardiovascular y para generar saciedad”.

¿Son recomendables las bebidas vegetales?

Algunas personas optan por los batidos para desayunar, ya sea porque son más rápidas de consumir o porque no pueden ingerir nada sólido tan temprano. Aunque los batidos vegetales pueden ser una opción saludable, el doctor Viso recomienda fijarse bien en las etiquetas si las bebidas son industriales, “sobre todo en las cantidades de azúcar y el porcentaje de vegetal que aportan”.

Algunas bebidas vegetales comerciales “únicamente contienen un 2 o un 3 % de soja, almendra, arroz o avena”. Si es el caso, el experto ironiza en su libro y propone tomar un vaso de agua con cuatro almendras, porque “te saldrá más barato y evitarás consumir azúcar extra”.