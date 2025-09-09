Ramón Sánchez, experto en reformas, revela cuánto cuesta realmente remodelar una vivienda: “La cocina es la joya de la corona”

Un experto en reformas revela cuánto cuesta realmente remodelar una vivienda (Montaje Infobae, YT, Middö Reformas)

A la hora de planificar una reforma, surge una pregunta clave: ¿cuánto dinero supone realmente renovar una vivienda? El especialista en reformas e inversor Ramón Sánchez, referente de Middö Reformas, ha desgranado los costes y claves de este proceso en el pódcast de 11ars Real Estate, resubido en YouTube. El programa con el experto supone así una guía para adaptar las últimas tendencias de diseño a tu hogar.

De este modo, a pesar de que “la gran mayoría de nosotros queremos cambiar los baños, no solo por motivos estéticos, también por estrenarlos”, el experto subraya el auge de la cocina como foco principal. “La cocina es la joya de la corona, por lo que también es usual" la demanda de las reformas en esta sala. Además, el experto ha señalado que “hoy en día se tiende mucho a abrir la cocina al comedor, al recibidor, a los pasillos”, lo que hace que se eliminen las “zonas de paso y se apuesta por reducir puertas y tabiques para abrir espacios”. Esto finalizaría con la unificación de la cocina y el comedor como “la principal tendencia”.

Estas transformaciones dejan atrás la distribución tradicional en favor de espacios diáfanos. No obstante, es natural que surja un poco de incertidumbre ante una inversión inevitable para la obra. Pero, en palabras de Sánchez, la previsión y el asesoramiento resultan imprescindibles. “Nosotros trabajamos con tres gamas principales: la económica, la media y la premium” explica sobre el método de Middö Reformas. Seguidamente, ha detallado que la diferencia principal entre las gamas radica en “los acabados, materiales, luces... La premium acaba dependiendo de cuánto te quieras gastar”.

“La gama más barata estaría entre 5.000 € y 6.000 €”

Durante su intervención, Ramón Sánchez ofrece cifras claras para estimar cada intervención. En el caso de un baño de cinco a seis metros cuadrados, la “gama más barata estaría entre 5.000 € y 6.000 € más IVA. Esto incluye demolición, instalaciones, alicatado, plato de ducha, mampara, mueble, inodoro, techo aislado e iluminación”. El salto a la gama media supone una subida relevante: “La media estaría entre 7.000 € y 8.000 € y la diferencia con la anterior está en los materiales: mejores azulejos, platos de ducha de obra, mamparas de mayor calidad, muebles e inodoros suspendidos, iluminación LED, hornacinas para jabones...” detalla. La selección premium subraya, supera los 10.000 € o 12.000 € en el caso de un baño, en función de los materiales y acabados top.

El experto extiende el análisis a las cocinas, uno de los elementos más codiciados al reformar: “En gama económica, una reforma integral (demolición, alicatado, suelos, muebles, encimera, grifería, pica, techo...) estaría alrededor de los 10.000 euros, sin incluir electrodomésticos. En una media, subiría a los 15.000 euros, incluyendo electrodomésticos panelables, encimeras de mayor calidad y acabados elaborados”. Mientras, el segmento más exclusivo “llega hasta los 25.000 o 30.000 euros”, cuantifica. Así, como ha evidenciado el especialista, en el precio gana peso el tipo de mobiliario, la tecnología incorporada y la personalización.

Al margen de baños y cocinas, la compraventa de pisos antiguos para reformar se consolida como tendencia en España: “Es cada vez más usual, especialmente en la gente joven” sostiene Ramón Sánchez. Y es que, a pesar de ser antiguos, muchas de estas viviendas no precisan reformas totales, sino lo que el experto denomina “un buen lavado de cara”: actualización de suelos, puertas, pintura y mejora de los espacios principales. En el caso de llevar a cabo un proyecto de estas características para una vivienda de 100 metros cuadrados, Sánchez estima que “una reforma económica saldría, aproximadamente y según nuestra calculadora, a 38.000 € + IVA, una media desde 47.000 € + IVA y premium desde 62.000 € + IVA”.

El factor fiscal también cuenta. “Si la reforma va a un particular y la vivienda tiene más de dos años, y los materiales no superan el 40% del presupuesto, el IVA se puede reducir del 21% al 10%” aclara el portavoz de Middö Reformas. Según detalla, se ha fijado este tope para los materiales porque superar el 40% implica que la reforma no es de primera necesidad. Además, los plazos, según Sánchez, dependen directamente de la gestión anticipada: “Lo principal para que los tiempos de reforma se reduzcan es tener todos los materiales disponibles antes de empezar, especialmente en las cocinas. En estas el tiempo normal son 3-4 semanas” afirma. Mientras que para los baños, el plazo estándar es de una a dos semanas, y en reformas integrales “lo normal es entre 2,5 meses y 3,5 meses”.

A lo largo del proceso pueden surgir imprevistos, y Sánchez recomienda a los particulares destinar un pequeño fondo: “Siempre recomiendo tener una partida de imprevistos (5% del total)”, subraya. Igualmente, advierte también sobre la importancia de no alterar el proyecto una vez iniciado, dado que los cambios impactan tanto en el presupuesto como en los tiempos.

Además, en lo administrativo, cita la necesidad de permisos y tasas municipales. “Existe el aviso de obras, es decir, el comunicado, para reformas menores, como pintar o cambiar un inodoro, el cual no siempre tiene coste", afirma. Sin embargo, en el caso de “la licencia de obra menor sí implica pagar un 3-5% del presupuesto, más tasas de residuos o fianzas”, concluye Sánchez.