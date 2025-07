Un diseñador explica los 10 objetos que no deberían estar en casa después de los 30 años

Los 10 objetos que no deberían estar en casa después de los 30 años (Pexels)

A los 30, muchas personas comienzan a mirar su hogar con otros ojos. Después de varios empleos, mudanzas y cambios de estilo de vida, surge una pregunta inevitable: ¿todavía es apropiado tener ese viejo futón o las sábanas que cuelgan como cortinas? Según varios diseñadores de interiores, hay objetos que conviene dejar atrás pasada la treintena para crear espacios más cómodos, funcionales y representativos de una nueva etapa vital.

“Todos podemos quedar atrapados en el paso del tiempo y olvidar que no somos la misma persona que éramos en la universidad”, ha explicado Cheryl Clendenon, propietaria y diseñadora principal del estudio In Detail Design Collective, a Elle Decor. Para ella, actualizar la casa no solo es una cuestión estética, también tiene un impacto emocional y psicológico. “Además, a medida que envejecemos, pasamos más tiempo en casa, tanto solos como con otros”, añade. De este modo, “crear un entorno en el que nos sintamos seguros y a salvo, y lo más importante, felices, tiene una influencia estabilizadora en un mundo que de otro modo sería loco”.

Aunque algunos cambios pueden parecer costosos, no es necesario realizar una gran inversión. “Hay grandes ofertas en Facebook Marketplace, tiendas de segunda mano, Etsy, Wayfair y Chairish”, ha sugerido otra diseñadora, Susie Novak. Por lo que recomienda echar “un vistazo antes de lanzarte a hacer tus propias piezas de aglomerado”.

Por su parte, Lindsie Davis, la diseñadora principal de Blueberry Jones Design, ha reconocido que en los momentos en los que cuesta deshacerse de ciertos objetos, habría que reflexionar sobre su verdadero valor. Así, “si todavía se aferra a cosas que ya no necesita, no tenga miedo de dejarlas ir”. Y es que, “al igual que las personas, los hogares crecen y cambian con el tiempo", por lo que “es importante llenar el espacio con piezas que evoquen buenos recuerdos, pero que también dejen espacio para crear nuevos”.

10 objetos innecesarios en casa después de los 30

En primer lugar, las expertas han consensuado que si a los 30 continúas conservando un póster de La noche estrellada o alguna imagen con botellas de licor, es hora de renovarse. “Aunque estén enmarcados, es hora de empezar a crear tu propia colección de arte”, afirma Clendenon. “No tiene que ser caro, solo algo que signifique algo para ti”, ha asegurado. Del mismo modo, los muebles como una silla de IKEA desgastada deben desaparecer de la sala principal. “Es demasiado frágil y no es buena ni estética ni cómoda”, apunta Novak. Por lo que, lo mejor es invertir “en una pieza mejor de una tienda o comprar una pieza usada de alta calidad de Chairish o algo similar”. Particularmente, en cuanto a las estanterías, “opta por una de calidad y algo de madera maciza”, aconseja Novak.

A continuación, Clendenon ha expuesto que “el día empieza y termina en el dormitorio, y a medida que uno envejece, una cama y ropa de cama de lujo pueden ser una alegría al final del día. Así, un colchón en el suelo, ya no debería de vislumbrar en el dormitorio. Sin duda, sería la “primera compra costosa de ‘adulto’”, que recomienda la especialista, “tu espalda también te lo agradecerá”. Por otro lado, hay que olvidarse de los cubiertos desparejados. Para recibir invitados, es hora de invertir en una vajilla coordinada. “Piensa en piezas bonitas y duraderas”, recomienda Davis. También, añade “servilletas de tela y un juego de candelabros, y estarás listo para recibir invitados en cualquier momento”.

Como sexto consejo, deberías de dejar de justificar estéticamente el futón que tienes en el salón. “No deberían ser parte de tu vida a menos que estén en el sótano”, dice Clendenon. En su lugar, “un sofá de buena calidad es el mueble en el que vale la pena invertir”. Por lo que debes buscar “telas resistentes y cojines que se puedan voltear para una mayor durabilidad”. Además, tienes que evitar la acumulación de muebles desiguales para un hogar armonioso: “Haz un poco de limpieza e incluso considera muebles a medida”, sugiere Novak. Asimismo, los accesorios del baño, como los toalleros, jaboneras y papeleras de plástico, deben ser reemplazados. “Es hora de reemplazar los envases desechables por alternativas de mayor calidad”, dice Davis. No obstante, a la hora de llevar a cabo esta idea, debes asegurarte “de invertir en un juego de toallas a juego”.

De esta manera, como novena sugerencia, habría que romper con aquellos textiles improvisados, como las sábanas como cortinas, para ganar más madurez decorativa. En este contexto, “las cortinas no tienen por qué ser caras”, aunque suelen dar “el toque final de estilo de cualquier habitación”, dice Clendenon. Además, “si el presupuesto es un problema, busca opciones prefabricadas que puedas encargar a una costurera local para que te las ajuste a la medida adecuada”. Por último, no hay que olvidarse del juego de nórdicos, ya que el conjunto comprado en paquete ya no cumple con los estándares del descanso adulto. “La ropa de cama de calidad es esencial para un buen descanso, así que recomiendo comprar las mejores sábanas que puedas permitirte”, señala Davis. Igualmente, es importante pensar “en un buen edredón, una funda nórdica y, por supuesto, un colchón de buena calidad”.