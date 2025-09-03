Los cinco mejores destinos donde se pueden celebrar bodas al aire libre, según un estudio: dos de ellos están en España

Los cinco mejores destinos para celebrar bodas al aire libre. (Imagen: Freepik)

La planificación de bodas al aire libre enfrenta un desafío clave: la fiabilidad del clima, un factor determinante para quienes desean que su ceremonia se desarrolle sin ningún inconveniente.

Un análisis de patrones meteorológicos realizado por la plataforma especializada Destify comparó las condiciones de hasta 40 de los destinos más solicitados por parejas en agosto de 2025, con resultados que ponen de relieve las diferencias entre los principales enclaves turísticos.

La metodología de la plataforma se centró en cuatro variables principales: variación respecto a la temperatura promedio óptima para bodas (22 °C/71,6 °F), porcentaje de nubosidad, precipitación mensual y velocidad media del viento. Cada destino se evaluó exclusivamente durante sus meses más favorables, lo que permite a las parejas acceder a información ajustada para minimizar imprevistos en la fecha de la boda.

Los destinos con climas más fiables

Según los datos reunidos por el estudio, Lagos Yosemite (Estados Unidos) destaca como el destino más fiable para las bodas al aire libre durante la temporada de mayo a septiembre. El índice de riesgo climático otorga a este enclave una puntuación de 9,15 sobre 10, resultado que combina temperatura media de 23 °C (73,4 °F), cielo mayormente despejado (16 % de nubosidad), mínimas precipitaciones, y viento suave.

La segunda posición corresponde a Mascate (Omán), donde la temperatura promedio se mantiene también en 23 °C durante la temporada alta, la nubosidad apenas llega al 17 % y la precipitación mensual no supera los 9,18 mm.

Por último, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, cierra el podio con 21,6 °C de temperatura media, 22 % de nubosidad y registro bajo de lluvias en el periodo óptimo de noviembre a marzo.

Mejores destinos en España

Además, España presenta dos opciones competitivas: Tenerife y Sevilla. La isla canaria alcanza la puntuación de 8,13 y ostenta una temperatura media anual de 22,2 °C, 25 % de nubosidad y tan solo 6,08 mm de precipitaciones en los meses recomendados.

Por su parte, Sevilla combina condiciones cercanas a la media ideal (22 °C en primavera y otoño) con brisas suaves y cielos despejados. El índice climático de Sevilla alcanza 7,64 sobre 10, datos que posicionan a ambos destinos españoles como elecciones sólidas para quienes buscan previsibilidad meteorológica.

Entre los destinos con mejor puntaje, además de los ya mencionados, destacan lugares icónicos como Las Vegas, Maui y Sedona (Estados Unidos), Tulum y Cancún (México), Lisboa (Portugal), Roma y Venecia (Italia) y Split (Croacia), que si bien presentan valores adecuados de temperatura, pueden implicar una mayor variabilidad en el resto de los factores.

Destinos con mayores riesgos

El análisis de Destify detectó que no todos los lugares de renombre internacional aseguran un clima benigno. Queenstown, en Nueva Zelanda, figura en último lugar del índice global, con temperaturas 8,4 °C por debajo de lo óptimo, más de 112 mm de precipitaciones mensuales y presencia frecuente de nubosidad.

Reikiavik (Islandia) enfrenta condiciones similares, con temperaturas considerablemente bajas y precipitaciones cercanas a los 69 mm al mes.

Finalmente, Malé, capital de Maldivas, otra de las ciudades más elegidas por sus resorts, presenta el 75 % de nubosidad durante la temporada recomendada y más de 75 mm de lluvia al mes.