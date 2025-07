Tragedia el día de su boda: una mujer muere tres horas después de dar el “sí quiero”

Tragedia el día de su boda: muere tres horas después de dar el “sí quiero”. (Imagen Composición Infobae)

Samantha Miller tenía 34 años y trabajaba como fisioterapeuta. Su risa era contagiosa y su calidez, proverbial. Aric Hutchinson, de 36, era ingeniero civil, reservado y apasionado por el surf. Se conocieron gracias a amigos comunes y, en poco tiempo, comenzaron una relación.

Tres años después, Aric le propuso matrimonio en la misma playa de Carolina del Sur (Estados Unidos), donde se dieron su primer beso. El 28 de abril de 2023, sellaron su unión frente al mar, rodeados de palmeras, arena blanca y familiares. “La boda fue preciosa. Todo bañado en esa luz dorada del atardecer”, recordó una amiga a Artículo 14. “Samantha me abrazó y me dijo: ‘Este es el mejor día de mi vida’”, añadió.

Nadie imaginó que también sería el último.

El esposo de la víctima, Aric Hutchinson, recordó con emoción los últimos momentos felices junto a su esposa antes de la tragedia. (GoFundme)

El accidente

Cerca de las 22:15 horas, la pareja abandonó la celebración a bordo de un carrito de golf decorado con flores y latas. Los acompañaban dos familiares. A menos de 1,5 kilómetros, un Toyota Camry gris embistió violentamente el vehículo por detrás.

Samantha murió en el acto. Aric fue arrojado varios metros y sufrió fracturas múltiples, traumatismo craneal y lesiones internas. “Era como una escena de guerra”, dijo un testigo. “No podía creer que minutos antes esa pareja estuviera celebrando su boda”.

La conductora, Jamie Lee Komoroski, tenía entonces 25 años. Conducía a 104 km/h en una zona limitada a 40. Su nivel de alcohol triplicaba el permitido. Según la investigación, había estado bebiendo durante la tarde en tres bares de Folly Beach. Cuando fue arrestada, apenas podía mantenerse en pie.

Jamie Lee Komoroski se declaró culpable de homicidio imprudente en el accidente que cobró la vida de Samantha Miller. (Oficina del Sheriff de Charleston)

“No tuve luna de miel. Solo el vacío”

Aric Hutchinson compareció en silla de ruedas en el tribunal del condado de Charleston. Su voz tembló al recordar: “Me quitaron a mi esposa tres horas después de haber dicho ‘sí, quiero’. No tuve ni luna de miel. Solo el vacío”.

Recordó el último momento con Samantha: “En el carrito de golf me dijo que no quería que la noche terminara. Le besé y eso es lo último que recuerdo”. Cuando despertó en el hospital, su madre llevaba el mismo vestido de la boda. “Supe al instante que Samantha no estaba”.

La madre de Samantha, Lisa Miller, describió el accidente como una tragedia que “nos mató a todos” al perder a su hija en circunstancias evitables. (GoFundme)

El juicio y la condena

Jamie Komoroski se declaró culpable de homicidio imprudente y tres cargos por conducir en estado de embriaguez, causando lesiones. El 2 de diciembre de 2024 fue sentenciada a 25 años de prisión. Las condenas por los demás cargos (10 y 15 años) se cumplirán de forma simultánea.

En la audiencia, Lisa Miller, madre de la víctima, dijo: “Ella no podrá volver a la vida en 10 años, 25 años. Esto es toda una vida”. Brad Warner, padre de Samantha, se dirigió a Komoroski con palabras duras: “Te odio y te odiaré por el resto de mi vida. Llegaré al infierno y cuando te toque, te abriré las puertas”.

Komoroski, entre lágrimas, leyó una carta dirigida a la familia: “Desearía poder cambiar todo. No hay palabras que alivien este dolor. Sé que el perdón hay que ganárselo”.

ARCHIVO - Esta foto sin fecha facilitada por la familia de Samantha Miller la muestra a ella y a su futuro marido Aric Hutchinson. (Foto de familia vía AP, Archivo)

La vida después

El accidente dejó secuelas físicas y emocionales. Aric ha pasado por varias cirugías, rehabilitación y terapia psicológica. “He visitado más médicos, terapeutas y psiquiatras de los que puedo contar y sigo sintiéndome como el día en que me enteré de su muerte”, declaró.

En paralelo, su familia presentó una demanda civil contra los bares donde Komoroski había bebido, la empresa de alquiler de vehículos Enterprise y la aseguradora Progressive. Un juez del condado de Charleston aprobó un acuerdo que otorga a Hutchinson una indemnización de 863.300 dólares (734.927,29 euros)

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Un legado para Samantha

La familia de Samantha creó una fundación en su memoria, centrada en concienciar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Organizan charlas y campañas educativas. El rostro de Samantha se convirtió en símbolo de una tragedia evitable. “Todavía sueño con ella. Y en esos sueños siempre nos volvemos a encontrar”, dijo Aric.